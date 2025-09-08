Bruno Vespa dà una mano a De Martino e Affari Tuoi: slitta il debutto di Cinque Minuti. E svela: "Mi vuole Mediaset"
Il conduttore ha annunciato che verrà posticipato l'inizio del suo programma, per aiutare il collega nella 'lotta' con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ecco i particolari.
A dare una mano a Stefano De Martino ci pensa Bruno Vespa. Il veterano Rai ha infatti annunciato, in sede di presentazione della nuova stagione tv, che uno dei suoi programmi verrà posticipato per favorire il giovane collega. Si tratta di Cinque Minuti, che avrebbe dovuto debuttare domani, 9 settembre. Ma adesso slitterà di parecchio, con la speranza che De Martino e Affari Tuoi riescano ad assestarsi nella lotta (finora decisamente persa) con il rivale La Ruota della Fortuna guidato da Gerry Scotti. Vediamo qui sotto tutti i particolari e le ultime novità.
Bruno Vespa, l’assist a Stefano De Martino
Cinque Minuti non partirà da piani, cioè il 9 settembre 2025, ma slitterà di 20 giorni per un motivo ben preciso. Lo ha annunciato lo stesso Bruno Vespa, conduttore dell’approfondimento Rai e di Porta a Porta, durante la presentazione della nuova stagione televisiva. Cinque minuti debutterà quindi il 29 settembre, "per consentire a De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Insomma, un assist bello e buono al giovane collega che in questi giorni sta faticando nel braccio di ferro con Gerry Scotti. "Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a Stefano De Martino", ha aggiunto sempre Vespa, "perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni". Leggendo tra le righe, però, la mossa di Vespa suona come un’ammissione clamorosa delle difficoltà che Affari Tuoi sta incontrando da quando è ricominciato dopo la pausa estiva.
Finora, il gioco dei pacchi guidato da De Martino ha sempre perso la sfida dell’access prime time contro ‘La ruota della fortuna’. Anche nella giornata di ieri, domenica 7 settembre, il game show Rai si è fermato al 18,2% share (3.198.000 spettatori) contro il 21% di share (3.706.000 spettatori) portato a casa da Gerry Scotti.
Le incognite sul contratto di Bruno Vespa in Rai
Sempre in sede di presentazione dei suoi programmi, Vespa si è espresso anche sul rinnovo del contratto con la Rai. "Non è un mistero", ha detto, "che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia". Tuttavia, lo storico presentatore ha messo in evidenza un punto cruciale: "Non ho ancora firmato. C’è una discussione in corso, mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso".
Dunque la firma del nuovo contratto è nei piani, ma non del tutto scontata. Starà alle due parti trovare presto un punto di incontro. Anche perché perdere Bruno Vespa non è certo un lusso che Viale Mazzini può permettersi.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, Rai al contrattacco dopo l’esordio flop: cosa cambia dopo l’errore che ha favorito Gerry Scotti
La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà...
Bruno Vespa torna al cinema vent'anni dopo Commediasexi ma non cambia mai ruolo: cosa farà nel film di Pupi Avati
Il conduttore Rai torna a recitare nei panni di se stesso nel film “Nel tepore del b...
La Ruota della Fortuna, numeri da record per Gerry Scotti (in attesa di Affari Tuoi): la sfida a De Martino è lanciata
Il conduttore Mediaset si gode i risultati da urlo del game show nell’access prime t...
Affari tuoi, De Martino pronto a tornare in anticipo. Cosa succede (e perché c’entra Gerry Scotti)
Il successo de La Ruota della Fortuna, su Canale 5, avrebbe messo sull'attenti i ver...
Affari Tuoi, quando inizia e come cambia il gioco dei pacchi: De Martino riparte con l’incubo Scotti
La stagione 2025/2026 di Affari Tuoi inizia martedì 2 settembre, con regolamento agg...
Affari Tuoi, stasera niente puntata: De Martino si ferma dopo due flop (e Gerry Scotti festeggia)
Stasera - venerdì 5 settembre - Affari Tuoi lascia spazio su Rai 1 al match Italia-E...
Affari Tuoi, sirene d’allarme: De Martino stoppa le ferie e torna in studio. C'entra Gerry Scotti
La “macchina” del game show di Rai 1 sarebbe già ripartita per anticipare i tempi e ...
Affari Tuoi, il Dottore difende De Martino: la frecciata social dopo i flop inattesi (e le feste di Mediaset)
Il 'dottore' di Affari Tuoi pubblica un enigmatico post su Instagram: un messaggio c...