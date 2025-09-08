Bruno Vespa dà una mano a De Martino e Affari Tuoi: slitta il debutto di Cinque Minuti. E svela: "Mi vuole Mediaset" Il conduttore ha annunciato che verrà posticipato l'inizio del suo programma, per aiutare il collega nella 'lotta' con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

A dare una mano a Stefano De Martino ci pensa Bruno Vespa. Il veterano Rai ha infatti annunciato, in sede di presentazione della nuova stagione tv, che uno dei suoi programmi verrà posticipato per favorire il giovane collega. Si tratta di Cinque Minuti, che avrebbe dovuto debuttare domani, 9 settembre. Ma adesso slitterà di parecchio, con la speranza che De Martino e Affari Tuoi riescano ad assestarsi nella lotta (finora decisamente persa) con il rivale La Ruota della Fortuna guidato da Gerry Scotti. Vediamo qui sotto tutti i particolari e le ultime novità.

Bruno Vespa, l’assist a Stefano De Martino

Cinque Minuti non partirà da piani, cioè il 9 settembre 2025, ma slitterà di 20 giorni per un motivo ben preciso. Lo ha annunciato lo stesso Bruno Vespa, conduttore dell’approfondimento Rai e di Porta a Porta, durante la presentazione della nuova stagione televisiva. Cinque minuti debutterà quindi il 29 settembre, "per consentire a De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna".

Insomma, un assist bello e buono al giovane collega che in questi giorni sta faticando nel braccio di ferro con Gerry Scotti. "Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a Stefano De Martino", ha aggiunto sempre Vespa, "perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni". Leggendo tra le righe, però, la mossa di Vespa suona come un’ammissione clamorosa delle difficoltà che Affari Tuoi sta incontrando da quando è ricominciato dopo la pausa estiva.

Finora, il gioco dei pacchi guidato da De Martino ha sempre perso la sfida dell’access prime time contro ‘La ruota della fortuna’. Anche nella giornata di ieri, domenica 7 settembre, il game show Rai si è fermato al 18,2% share (3.198.000 spettatori) contro il 21% di share (3.706.000 spettatori) portato a casa da Gerry Scotti.

Le incognite sul contratto di Bruno Vespa in Rai

Sempre in sede di presentazione dei suoi programmi, Vespa si è espresso anche sul rinnovo del contratto con la Rai. "Non è un mistero", ha detto, "che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia". Tuttavia, lo storico presentatore ha messo in evidenza un punto cruciale: "Non ho ancora firmato. C’è una discussione in corso, mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso".

Dunque la firma del nuovo contratto è nei piani, ma non del tutto scontata. Starà alle due parti trovare presto un punto di incontro. Anche perché perdere Bruno Vespa non è certo un lusso che Viale Mazzini può permettersi.

