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Rai 1, Bruno Vespa intervista Giorgia Meloni con il volto tumefatto: “Mi hanno operato". Cosa è successo

Nonostante il volto tumefatto e il braccio fasciato, il giornalista non rinuncia all'intervista con la premier Giorgia Meloni a "Cinque Minuti"

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Redazione

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Bruno Vespa - conduttore di Porta a Porta
Ufficio Stampa Rai

Un’apparizione che ha subito fatto preoccupare il pubblico di Rai 1. Nella serata di martedì 22 settembre, Bruno Vespa si è presentato alla conduzione di Cinque Minuti — il consueto spazio informativo che precede Affari Tuoi — in condizioni decisamente insolite: volto visibilmente segnato, occhio gonfio e una vistosa fasciatura al braccio.

Bruno Vespa a Cinque Minuti con il braccio fasciato e il volto tumefatto

L’occasione era di quelle importanti: in studio era attesa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È stato lo stesso giornalista a voler rassicurare gli spettatori fin dai primi secondi di trasmissione, spiegando l’origine del suo aspetto con la consueta schiettezza prima di condurre l’intervista con la presidente del Consiglio.

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"Presidente Meloni, mi scuso con lei e con il pubblico – ha spiegato Vespa – perché non sono in condizioni perfette. Stamattina ho fatto una rovinosa caduta. Per fortuna al Gemelli mi hanno operato, mi hanno rimesso in sesto".

A testimoniare la gravità dell’inconveniente anche la scelta "logistica": Vespa ha condotto l’intera puntata rimanendo seduto su una poltrona, abbandonando la sua abituale posizione in piedi.

Giorgia Meloni aveva proposto di rinviare l’intervista

Prima di iniziare l’intervista, anche Giorgia Meloni aveva notato le condizioni del conduttore. La premier avrebbe preferito rimandare l’appuntamento, vista la situazione, ma alla fine Vespa ha deciso di andare avanti con la registrazione.

"Direttore innanzitutto auguri di pronta guarigione. A scanso di equivoci, io avevo proposto di rinviare, non lo volevo costringere", ha spiegato Meloni. L’intervista è quindi andata regolarmente in onda su Rai 1, con Vespa che ha portato a termine l’impegno nonostante quanto accaduto poche ore prima.

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