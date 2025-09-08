Bruno Vespa torna al cinema dopo 20 anni: su Prime Video una chicca Il conduttore Rai torna a recitare nei panni di se stesso nel film “Nel tepore del ballo”, diretto da Pupo Avati, ma in streaming c'è un suo film da rivedere

Lunga carriera alle spalle, verve e carisma inconfondibili, profilo istituzionale ma popolare al tempo stesso: Bruno Vespa è senza alcun dubbio una delle voci televisive più conosciute e apprezzate del panorama italiano. Tutti lo conosciamo come giornalista e conduttore, in particolar modo grazie a programmi di attualità come Porta a Porta e Cinque Minuti, ma è doveroso ricordare che negli anni Bruno Vespa ha saputo mettersi in gioco anche come attore, interpretando semplicemente se stesso. Quasi vent’anni dopo il suo primo cameo del film Commediasexi, ecco che il conduttore è ora pronto a tornare al cinema sotto la regia del maestro Pupi Avati: scopriamo di più.

Bruno Vespa nel nuovo film di Pupi Avati: cosa vedremo

Il grande regista Pupi Avati ha da poco terminato le riprese della sua ultima fatica cinematografica, ovvero il film Nel tepore del ballo, girato tra Roma, Jesolo, Fregene e Maccarese. Prodotta da Duea Film in collaborazione con Rai Cinema e Minerva Pictures, questa nuova pellicola si presenta come una parabola intima e potente: la vita di Gianni Riccio (interpretato da Massimo Ghini) noto e carismatico conduttore televisivo, viene sconvolta da un clamoroso scandalo giudiziario che lo costringe a rimodellare ogni pezzo della sua esistenza. Una storia di rinascita dove il ritorno alle radici e l’incontro con un amore passato diventano strumenti per riprendere in mano la propria vita.

Nel cast del film, accanto a Massimo Ghini, vedremo anche molti altri attori di rilievo, tra i quali Isabella Ferrari, Raoul Bova, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Pino Quartullo, Sebastiano Somma, Morena Gentile e moltissimi altri interpreti. Con grande sorpresa, nel film apparirà anche Bruno Vespa, scelto dal regista per interpretare se stesso, esattamente ciò che farà anche il mitico Jerry Calà. Al momento non vi è ancora una data di uscita certa, ma è plausibile pensare che il film possa uscire al cinema nel corso del 2026.

Bruno Vespa, i film in cui compare nel ruolo di se stesso: dove vederli

Questa non è però la prima volta che Bruno Vespa appare sul grande o sul piccolo schermo come attore nei panni di se stesso. Il conduttore ha infatti alle spalle brevissime partecipazioni in serie televisive di successo come Don Matteo e Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, mentre la sua prima esperienza al cinema risale al 2006 nel film Commediasexi di Alessandro D’Alatri.

Una commedia irriverente e satirica che prende di mira la classe politica italiana e costruisce la sua trama attorno all’onorevole Massimo Bonfili (interpretato da Paolo Bonolis) impegnato nella promozione di una legge per la difesa della famiglia, ma invischiato in una relazione clandestina con una giovane soubrette (Elena Santarelli).

Tra i tanti interpreti di questo film spicca proprio Bruno Vespa, che compare nel cast nei panni di se stesso. Un film che è attualmente possibile recuperare in streaming su Prime Video.

