Bruno Mars pubblica “The Romantic”, l'album atteso 10 anni: il nuovo singolo e l’unica tappa italiana L'artista statunitense è pronto a lanciare il suo quarto lavoro da solista. Seguirà anche un tour mondiale, con una sola data in Italia attesa l'estate prossima. Ecco i dettagli.

Il conto alla rovescia sta per terminare. Bruno Mars è pronto a riaccendere i riflettori sulla sua carriera da solista, con un doppio annuncio che i fan aspettavano da anni. Da un lato, l’uscita del nuovo album "The Romantic", programmata per la fine di febbraio (ma il primo singolo arriverà già oggi). E poi uno spettacolare tour mondiale negli stadi, che nell’estate 2026 farà tappa anche in Italia con un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Bruno Mars, il ritorno da solista con The Romantic

A dieci anni di distanza da "24K Magic", vincitore di 6 Grammy Awards, Bruno Mars ha confermato l’arrivo del suo quarto album da solista. "The Romantic" uscirà venerdì 27 febbraio 2026 con Atlantic Records, ed è già disponibile in pre‑ordine in versione digitale e vinile numerato. Tra un mese circa, dunque, i fan della popstar statunitense potranno gustarsi il suo nuovo, attesissimo lavoro. Ma l’attesa sarà molto più breve per il primo singolo estratto dall’album, che sarà pubblicato già oggi, venerdì 9 gennaio, su tutte le principali piattaforme di streaming.

Sui suoi canali social l’artista ha anticipato solo che si tratta di un brano molto personale, in linea con il titolo dell’album, lasciando ai fan il gusto delle speculazioni su sonorità e collaborazioni eventuali. "The Romantic" arriva dopo un periodo d’oro a livello musicale, in cui Mars è rimasto ai vertici delle classifiche mondiali soprattutto grazie a collaborazioni di enorme successo – tra cui figurano brani con Lady Gaga, Snoop Dog ed Ed Sheeran – che hanno mantenuto altissimo il suo profilo artistico anche in assenza di album solisti. E la previsione, a questo punto, è che anche questo lavoro si piazzerà inevitabilmente al vertice delle classifiche di tutto il mondo.

Il nuovo tour di Bruno Mars e l’unica tappa italiana

In parallelo all’uscita dell’album, Bruno Mars ha annunciato sui social anche "The Romantic Tour", un tour mondiale negli stadi della durata di circa sei mesi, che attraverserà due continenti. La tournée inizierà il 10 aprile a Las Vegas, all’Allegiant Stadium, per poi toccare le principali città statunitensi, il Canada e l’Europa. E per i fan italiani, la data da segnare in agenda è il 14 luglio 2026, quando Mars si esibirà allo Stadio San Siro di Milano, unica tappa italiana del tour.

Secondo le prime informazioni diffuse dai promoter, i biglietti per il tour saranno disponibili in prevendita dalle ore 12:00 di mercoledì 14 gennaio, sul sito ufficiale dell’artista e sui circuiti autorizzati. Mentre la vendita generale partirà giovedì 15 gennaio alle 12:00. Sappiamo inoltre che alcune tappe vedranno la presenza di ospiti speciali, come DJ Pee .Wee, Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas, ma la line‑up precisa per ogni città verrà comunicata soltanto più avanti.

Le prime reazioni del pubblico, ovviamente, sono entusiaste. E il livello di attesa è altissimo soprattutto nelle città europee, dove Mars mancava da parecchi anni. Con "The Romantic", il nuovo singolo in arrivo e un tour mondiale negli stadi, l’artista americano si prepara dunque a inaugurare il 2026 da assoluto protagonista della scena pop internazionale.

