Bruno Mars sbarca a Milano. Gricia, carbonara e pasta alla bolognese prima dei concerti a San Siro: "Ci vediamo stasera!" Bruno Mars torna in Italia dopo dieci anni: il siparietto con il prosciutto in Spagna e il messaggio ai fan prima dei live di Milano

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Bruno Mars è pronto a conquistare l’Italia. Il cantante statunitense torna nel nostro Paese dopo circa dieci anni di assenza con due attesissimi concerti allo stadio San Siro di Milano, in programma martedì 14 e mercoledì 15 luglio 2026. Le due date rappresentano gli unici appuntamenti italiani del suo tour mondiale e promettono uno show all’altezza della fama dell’artista, tra coreografie, band dal vivo e una sfilza di hit che hanno segnato gli ultimi quindici anni della musica pop. In scaletta sono attesi brani amatissimi come 24K Magic, Treasure, That’s What I Like, I Just Might, Locked Out of Heaven, Just the Way You Are, senza dimenticare Uptown Funk, Marry You e la più recente Die With a Smile. La setlist ufficiale non è stata confermata, ma le aspettative dei fan sono altissime per quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali dell’estate.

Bruno Mars a Milano: il siparietto in Spagna accende la curiosità dei fan

Chissà che anche il pubblico italiano non possa assistere a qualche siparietto fuori programma. Nelle ultime tappe del tour, infatti, Bruno Mars ha dimostrato di amare le tradizioni gastronomiche dei Paesi che lo ospitano, trasformandole in momenti di spettacolo. È successo a Madrid, dove durante il concerto allo stadio Metropolitano ha sorpreso oltre 60mila spettatori interrompendo l’esibizione per portare sul palco un’intera coscia di jamón iberico. Dopo aver affettato il celebre prosciutto spagnolo, considerato una delle eccellenze gastronomiche del Paese e capace di raggiungere prezzi superiori ai 300 euro al chilo nelle versioni più pregiate, il cantante ne ha assaggiato una fetta davanti al pubblico, commentando con un sorriso: «Così raffinato». Le risate e gli applausi hanno accompagnato una delle scene più insolite del tour. Il momento è diventato ancora più divertente quando sul palco è arrivato Anderson .Paak, compagno di Bruno Mars nel progetto Silk Sonic, impugnando a sua volta una seconda coscia di jamón. Un omaggio ironico alla tradizione culinaria spagnola che ha conquistato il pubblico e che in poche ore è diventato virale sui social.

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Bruno Mars a Milano: tre piatti di pasta prima dei live a San Siro

Archiviata la parentesi spagnola, Bruno Mars ha già iniziato a respirare l’atmosfera italiana. Sui suoi profili social ha condiviso una foto che lo ritrae a tavola mentre gusta alcuni dei piatti simbolo della nostra cucina, dalla gricia alla carbonara fino alla pasta alla bolognese, preparando così il terreno per il doppio appuntamento milanese. Ad accompagnare lo scatto una didascalia che ha fatto sorridere i fan: "Milano!! Sono carico e pronto per voi! Ci vediamo stasera! Con amore, Bruno Marsiano". Dopo il prosciutto iberico in Spagna, adesso i fan si chiedono se durante gli attesissimi concerti a San Siro arriverà un nuovo omaggio ai sapori italiani. Magari questa volta sarà davvero una forchettata di pasta a rubare la scena tra una hit e l’altra.

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