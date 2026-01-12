Bruno Mars fa Bruno Mars. Un usato garantito che profuma di occasione mancata: ora tocca a San Siro
Il cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo I Just Might. Piacevole, ma nel complesso non offre nulla di nuovo. La recensione.
Prendi il funk-soul di An Evening with Silk Sonic (del 2021), la dance-R&B di 24K Magic del 2016 e il pop-soul degli Unorthodox Jukebox del 2012. Scuoti forte. Riposa. Riscuoti. Quello che esce è I Just Might, il nuovo singolo di Bruno Mars. Forte dei successi globali delle collaborazioni con Lady GaGa (Die with a smile) e Rosé (APT.), il 41enne di Honolulu è tornato sul mercato con un brano da solista. Anticipazione di The Romantic, il suo primo album dopo dieci anni disponibile da fine febbraio, il brano uscito il 9 gennaio non offre, nel complesso, niente di nuovo. Certo, all’ascolto risulta piacevole. Molto piacevole. D’altronde stiamo parlando di un virtuoso della musica: il suo "solito" sarebbe "molto" se proposto dalla maggior parte degli artisti sul mercato. Tante vibes da hit da servire alle radio su un piatto d’argento, ma manca quella freschezza, quella sorpresa che uno come Bruno Mars avrebbe potuto regalare ai fan e al mercato. Soprattutto se pensiamo che I Just Might segna l’inizio di una nuova era musicale. Si salva solo perché il brano è così diverso dai tormentoni attuali da risultare comunque nuovo.
C’è chi accusa Bruno Mars di essere rimasto fermo a dieci anni fa
"È decisamente nella sua comfort zone. Ripercorre le linee tracciate dieci anni fa, proseguendo nella sua ricerca di resuscitare la musica di un’epoca passata", scrive un utente su Reddit. "Più simile a un riciclo di un riciclo di un riciclo", gli fa eco un altro. "È uno scarto dagli album precedenti", si legge nella conversazione in cui però non tutti sono così drammatici. "Probabilmente è vero, ma mi piace comunque. Se non è rotto, non aggiustarlo!", interviene un fan. "Lui sa cosa piace alla gente", rispondono. Fino alla (contestabile) chiusa: "I musicisti non hanno bisogno di innovare, di mettere alla prova gli ascoltatori con ogni nuova traccia che lanciano. Bruno Mars è uno showman e regala al suo pubblico una splendida canzone nel suo stile".
Usato garantito e macchina del tempo incagliata che, secondo Vulture, sarebbero indicatori della "voglia di tornare nelle playlist dei matrimoni". Un desiderio che, a guardare i primi risultati in classifica, potrebbero essere presto esaudito. I Just Might è nella Top 10 dei brani più ascoltati su Spotify al mondo. Negli Stati Uniti è addirittura alla 2. Il 12 gennaio è in testa alla classifica dei brani più scaricati su Itunes in ben dieci Paesi, tra cui il Regno Unito e gli Usa, i mercati che contano. In Italia, invece, l’ascesa sembra rallentata. La canzone è 173esima tra i più streammati sulla piattaforma svedese, 41esima su Apple Music, e nona nei download. Ma siamo solo all’inizio di una stagione in cui è previsto che Bruno Mars prenda almeno un volo con atterraggio nel nostro Paese per l’appuntamento a San Siro con il The Romantic Tour del 14 luglio 2026.
Intanto, in tre giorni, su Youtube il video di I Just Might ha già macinato quasi 19 milioni di visualizzazioni. La clip trasporta lo spettatore in un autentico set televisivo old-school, ispirato agli anni ’70, tanto per cambiare. Mars interpreta cinque versioni di sé stesso a formare una band che alterna performance strumentali a momenti di danza sotto luci colorate e scenografie vintage.
I Just Might, testo e significato della nuova canzone di Bruno Mars
You stepped inside with a vibe I ain’t never seen
Yes, you did, ooh
So girl, if you talk like you walk, come and talk to me
But look here
It would break my heart, break my heart, break my heart
If I find out you can’t move
You better show me now, show me now, show me now
‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down
You know what to do
Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby, hey
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
I just might
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Oh, I just might
But first, may I just say that your facе got me so intrigued?
I’m so intrigued
But what good is bеauty if your booty can’t find the beat?
I don’t wanna know, girl
So please don’t do that to me
‘Cause it would break my heart, break my heart, break my heart
If I find out you can’t move
You better show me now, show me now, show me now
‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down
You know what to do
Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby, hey
Woah, woah, woah, woah, woah
Woah, woah, woah, woah, woah
This the part where you break it all the way down, down, down, down
This the part where I turn you all the way around, ’round, ’round, ’round
Put some spirit in it, put your heart into it
That’s all I need
And if I like what I see, you’re comin’ home with me
Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby
Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby, hey
