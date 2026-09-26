Tragedia sul palco, morto Bruno Kramm dei 'Das Ich': la causa della morte a 50 anni Il musicista e cofondatore dei Das Ich si è sentito male durante l'esibizione a Granada: inutili i soccorsi, le autorità indagano sulle cause della morte

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Screenshot autoscatto Fb Bruno kramm

CONDIVIDI

È morto a 50 anni Bruno Kramm, musicista, tastierista e cofondatore dei Das Ich, una delle formazioni più importanti della scena dark e industriale tedesca. Insieme a Stefan Ackermann aveva dato vita al gruppo nel 1989, contribuendo alla nascita e alla diffusione della Neue Deutsche Todeskunst, movimento che ha segnato profondamente la musica alternativa tedesca tra gli anni Ottanta e Novanta conquistando anche molti fan in tutta Europa.

La notizia della sua scomparsa arriva direttamente dalla Spagna, dove Kramm si trovava con i Das Ich per un concerto a Granada.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bruno Kramm, il malore fatale durante il concerto a Granada

Bruno Kramm è morto nella notte tra il 25 e il 26 settembre a Granada, in Andalusia. Il musicista si trovava alla Planta Baja, nel centro della città, per esibirsi con i Das Ich. Quello di Granada rappresentava il debutto della formazione nel sud della Spagna. Verso la conclusione del concerto, Kramm ha accusato un malore e si è accasciato. Intorno alla mezzanotte, il servizio di emergenza 112 dell’Andalusia ha ricevuto diverse chiamate dalla sala per una persona che non reagiva.

Il 112 ha quindi attivato la polizia locale, la Policía Nacional e i servizi sanitari di emergenza. Quando i soccorritori sono arrivati alla Planta Baja, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del musicista.

Al momento non è stata resa nota la causa della morte. Le autorità giudiziarie hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le circostanze del decesso. È stata inoltre disposta un’autopsia, che servirà a chiarire la causa della morte.

Chi era Bruno Kramm, fondatore dei Das Ich

Bruno Kramm aveva costruito la propria carriera nella musica elettronica, dark e industriale. Nel 1989 aveva fondato i Das Ich insieme a Stefan Ackermann, dando vita a un progetto destinato a diventare un punto di riferimento della scena alternativa tedesca.

Il duo è considerato tra i protagonisti della Neue Deutsche Todeskunst, espressione utilizzata per indicare una particolare corrente della musica dark tedesca sviluppatasi tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Il sound dei Das Ich combinava elettronica, industrial, atmosfere gotiche e una forte componente teatrale.

Kramm non era soltanto il musicista e tastierista del progetto. Nel corso degli anni aveva ricoperto anche ruoli legati alla programmazione, alla produzione e alla costruzione dell’identità sonora della band. Insieme ad Ackermann aveva contribuito a rendere i Das Ich riconoscibili anche per le loro esibizioni dal vivo, caratterizzate da una marcata dimensione scenica.

La sua esibizione a Granada con i Das Ich a Granada avrebbe dovuto rappresentare una nuova tappa del percorso internazionale della band, che in passato si era esibita in diverse occasioni negli USA e in Messico. È invece diventata l’ultima apparizione sul palco del musicista.

Le reazioni alla morte di Bruno Kramm

La notizia della scomparsa di Bruno Kramm ha suscitato dolore e incredulità tra le persone che avevano condiviso con lui anni di musica e concerti. Sui social sono comparsi numerosi messaggi dedicati al fondatore dei Das Ich, tra ricordi personali e parole di affetto. "Caro Bruno… Questo non può essere vero… Sono totalmente scioccato. Non sarai mai dimenticato", si legge in uno dei messaggi pubblicati dopo la notizia della sua morte. E ancora: "Riposa in pace, Bruno; è sempre stato un piacere scambiare due chiacchiere quando ci si incontrava tra uno spettacolo e l’altro". Tra i messaggi emerge anche il ricordo dell’artista e della persona: "Ci mancherai tantissimo; eri una persona e un musicista eccezionale… Riposa in pace, caro Bruno". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche