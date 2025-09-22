Bruno Barbieri, il re del topper è tornato con 4 Hotel e c'è pure il bonus 'Plus' Lo chef stellato è ripartito alla scoperta dei migliori alberghi d'Italia e ha una nuova arma a disposizione: il 'Barbieri Plus'.

Bruno Barbieri è tornato a girare l’Italia alla scoperta degli hotel più particolari, belli e sorprendenti. Dopo il successo delle passate stagioni, ‘4 Hotel‘ è ripartito con nuovi episodi e nuove sfide tra albergatori pronti a tutto pur di convincere il ‘re del topper’ e aggiudicarsi la vittoria.

Le puntate inedite della stagione numero 8 sono già disponibili su Sky Uno e in streaming su NOW, così puoi seguirle quando vuoi e da qualsiasi dispositivo. Se invece preferisci la tv in chiaro, su TV8 sono arrivate le repliche delle edizioni precedenti e presto andranno in onda anche i nuovi episodi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quest’anno, tra le novità. c’è il ‘Barbieri Plus‘. In pratica, oltre ai voti su location, camera, colazione e servizi, lo chef stellato potrà assegnare un bonus speciale all’hotel che lo colpisce con un dettaglio unico, quella chicca capace di fare davvero la differenza. Volete sapere tutto su 4 Hotel? Allora guardate il Video!

