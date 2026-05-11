Vittorio Brumotti, la verità sul flirt con Belén Rodríguez: "Una cavolata". Poi la 'fedeltà' a Berlusconi e il nuovo lavoro in Rai L’ex inviato di Striscia la Notizia si è raccontato in un’ampia intervista facendo chiarezza anche sulla sua vita privata: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Vittorio Brumotti si gode la sua ‘nuova vita’ in Rai. Dopo tantissimi anni tra i volti simbolo di Striscia la Notizia e Paperissima Sprint, infatti, l’ex inviato degli show di Antonio Ricci (al momento messi in ‘pausa’ da Mediaset) sarà al timone di Camper in Viaggio Comedy insieme a Monica Caradonna. A poco più di un mese dal suo debutto nel palinsesto estivo di Rai 1 Brumotti si è raccontato in un’ampia intervista a Il Fatto Quotidiano parlando anche e soprattutto della sua vita privata, dalla politica al presunto flirt con Belén Rodríguez. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Vittorio Brumotti e la politica: i voti a Silvio Berlusconi

Dopo più di 15 anni a Cologno Monzese, Vittorio Brumotti si sta preparando all’esordio su Rai 1, dove condurrà Camper in Viaggio Comedy con Monica Caradonna. L’ex inviato di Striscia la Notizia – già opinionista de La Volta Buona di Caterina Balivo – ha dunque trovato spazio nella Rai meloniana dopo una vita spesa in Mediaset. "Cosa voto? A destra" ha raccontato Brumotti in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ricordando anche di avere votato Silvio Berlusconi negli anni di Forza Italia e del Popolo della Libertà: "Era il mio capo. È normale"

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La vita private di Brumotti: la verità sulla storia con Belén Rodríguez

Nel corso dell’intervista a Il Fatto Vittorio Brumotti ha parlato anche di vita privata e sentimentale. "All’inizio ho frequentato molto il mondo delle soubrette" ha raccontato l’ex biker, che ha anche avuto una lunga relazione con Giorgia Palmas dal 2012 al 2017. "Dalle soubrette al nulla" ha scherzato Brumotti: "Poi sono passato ad avvocatesse, manager e magistrate". Smentito categoricamente, invece, il presunto flirt con Belén Rodríguez, un rumor senza fondamento fattosi sempre più insistente soprattutto durante lo scorso Festival di Sanremo: "La relazione con lei è una grande cavolata".

La vita sentimentale di Vittorio Brumotti al momento è costretta a ripartire da zero dopo la rottura con la modella Annachiara Zoppas. "La relazione con Annachiara è giunta al capolinea" ha spiegato l’ex inviato di Striscia, che poco più di un anno fa annunciò la fine della storia d’amore: "Le nostre strade si separano dopo sette anni meravigliosi, frutto di un amore con la A maiuscola e in cui ci siamo aiutati molto reciprocamente. Si tratta di una decisione che abbiamo preso di comune accordo. Auguro tutto il meglio ad Annachiara a cui sarò sempre legato da un affetto e stima profonda".

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