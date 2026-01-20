Brumotti arruolato da Caterina Balivo, la proposta in diretta dopo l'addio a Striscia la Notizia: "Tu e la tua bici" Occhio sullo storico inviato di Striscia: nonostante i nuovi piani con Mediaset, sembra che Brumotti possa scambiare il tg satirico con il salotto pomeridiano de La Volta Buona.

La puntata di oggi di La volta buona si è chiusa con un momento che difficilmente passerà inosservato, con un momento ricco di emozione per la conduttrice, insieme al campione mondiale di bike trial e ospite d’eccezione Vittorio Brumotti. Caterina Balivo ha con naturalezza aperto una porta che fino a qualche settimana fa sembrava semplicemente impensabile. Che sia riuscita ad accaparrarsi lo storico volto Mediaset? Capiamolo insieme.

Balivo commossa a La Volta Buona con Vittorio Brumotti

La conduttrice ha salutato il pubblico lasciando spazio a una lunga chiacchierata con Vittorio Brumotti, ex volto storico di Striscia la notizia, che ha scelto di raccontare una storia molto forte: l’incontro con un ragazzino gravemente malato, Geremia, capace fino all’ultimo di mostrare una voglia di vivere fuori dal comune: "Un piccolo eroe, nonostante la tematica molto dura, pesante, e le tante cure…Abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme." ha raccontato, lasciando trasparire un’emozione che ha travolto anche la Balivo, visibilmente commossa nel corso del racconto, soprattutto quando ha sentito i retroscena sulla forza del giovane: "Geremia voleva nascondere ai genitori la sofferenza, era un vero eroe, perché per non far vedere che soffriva, che aveva dei dolori diceva ‘No è tutto a posto, tutto a posto, sto bene’", ha raccontato Brumotti.

L’invito che spiazza allo storico inviato di Striscia la Notizia

Una volta conclusa l’intervista, con la conduttrice ancora intenta ad asciugarsi le lacrime, è arrivato il momento che ha acceso immediatamente il dibattito. Caterina Balivo, reduce poco prima anche dall’intervista a Eva Henger, ha colto l’occasione per rivolgere a Brumotti una proposta esplicita, fatta in diretta: "Vittorio io ti ringrazio e spero che tu possa far parte di questa famiglia che ormai va avanti da tre anni. Quindi quando vuoi sei il benvenuto con le tue bici o sul divano o in collegamento. Sarebbe un vero piacere per tutti noi. Però non farmi più commuovere!". Parole che non sono sembrate affatto di circostanza e che, per molti, hanno il sapore di un vero e proprio corteggiamento televisivo, soprattutto alla luce della situazione professionale attuale di Brumotti.

La risposta di Brumotti e il possibile cambio di casacca

L’ex inviato di Striscia la notizia non si è sbilanciato più di tanto, ma ha risposto con un sorriso e una battuta che non ha spento, anzi ha forse alimentato, le ipotesi sul suo futuro. "Si sta comodi…Grazie…Non ti faccio più commuovere…" ha detto, lasciando sospesa quella possibilità. Il contesto rende l’invito ancora più significativo. È ormai noto che nella prossima edizione di Striscia la notizia, in partenza giovedì 22 gennaio, tra gli inviati non ci sarà l’esperto di bike trial. Un’assenza che pesa e che apre inevitabilmente interrogativi sul suo percorso lontano dal tg satirico ideato da Antonio Ricci. Brumotti, come già annunciato, è entrato a far parte del cast fisso degli opinionisti del talk show politico Realpolitik di Tommaso Abate, e si parla anche di un altro progetto ancora in via di definizione. Ma in questo scenario la proposta della Balivo sembra suggerire nuove possibilità.

