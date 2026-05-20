Brumotti rompe il silenzio su Antonio Ricci, le frecciate al padre di Striscia la Notizia: "Mi ha bloccato per 10 mesi" Tra ascolti in calo, tensioni interne e accuse sulle scelte editoriali, le parole dell’ex inviato storico nel podcast Pulp riaprono lo scontro.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Si continua a discutere del momento complicato attraversato da Striscia la Notizia, storico tg satirico di Canale 5 che per anni ha dominato l’access prime time italiano. A riaccendere il dibattito ci hanno pensato le dichiarazioni di Vittorio Brumotti durante una lunga chiacchierata nel corso di Pulp Podcast, il format condotto da Fedez e Mr. Marra, dove il biker ed ex inviato della trasmissione ha parlato apertamente del suo rapporto con Antonio Ricci, senza nascondere divergenze, tensioni e critiche.

Vittorio Brumotti: il confronto con Fedez e le critiche sulle scelte editoriali

Le parole di Brumotti arrivano in un momento particolarmente delicato per il programma, reduce da una stagione difficile sul fronte degli ascolti. Dopo anni di dominio assoluto, infatti, Striscia la Notizia è stata superata da La Ruota della Fortuna, capace di ottenere risultati molto forti nella fascia dell’access prime time. Una situazione che ha spinto Mediaset a tentare il rilancio spostando il tg satirico in prima serata, esperimento che però non avrebbe dato i risultati sperati. Nel corso della conversazione, Fedez ha affrontato un tema piuttosto diretto, chiedendosi se a un certo punto Antonio Ricci non abbia finito per utilizzare il programma anche per questioni personali. Il rapper ha spiegato di aver avuto personalmente la sensazione che alcune dinamiche si fossero allontanate dallo spirito originario della trasmissione: "Forse chi ha reso grande Striscia poi l’ha anche fatta tramontare, perché l’ha usata in modo improprio per scopi personali perdendo il senso di quel che era il programma", ha dichiarato Fedez, precisando comunque di considerare Ricci un "genio televisivo".

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Pulp: Brumotti parla dello scontro con Antonio Ricci

Brumotti, pur mantenendo toni meno netti, ha parlato del rapporto personale e professionale tra se stesso e Antonio Ricci. Il biker ha ammesso che il loro approccio è stato spesso molto complicato: "Con lui mi sono scornato un milione di volte. Il suo obiettivo era far parlare", ha raccontato Brumotti durante il podcast. L’ex inviato ha poi ricordato il periodo in cui insistette per portare avanti i servizi legati allo spaccio di droga: "La rubrica dello spaccio l’ho voluta io a tutti i costi. Una volta mi ha bloccato 10 mesi", ha spiegato. Ma la critica più precisa riguarda un altro aspetto, secondo Brumotti il programma avrebbe progressivamente dato troppo spazio a temi politici, rischiando così di perdere parte della propria identità originaria: "Una critica che gli faccio è aver affrontato sempre troppo tematiche di politica che è divisiva", ha dichiarato.

Il futuro di Striscia la Notizia resta incerto

Le dichiarazioni arrivate da Pulp Podcast si inseriscono in un momento in cui il futuro di Striscia la Notizia appare meno scontato rispetto al passato. Gli ascolti dell’ultima stagione non hanno convinto e anche l’esperimento in prima serata non avrebbe prodotto la svolta sperata. Per questo motivo continuano a rincorrersi indiscrezioni e dubbi sulle prossime mosse di Mediaset e di Pier Silvio Berlusconi. Negli ultimi anni l’amministratore delegato del gruppo ha dimostrato di voler intervenire in maniera netta sui palinsesti, anche prendendo decisioni molto discusse. Resta quindi da capire se il programma riuscirà a reinventarsi ancora una volta.

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