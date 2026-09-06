Bruce Willis e Mel Gibson, lo scambio di ruoli sfiorato che avrebbe riscritto la storia di Hollywood
Prima di diventare inseparabili dai personaggi di John McClane e Martin Riggs, i due attori furono presi in considerazione per interpretare il ruolo dell'altro
Oggi è difficile immaginare John McClane con un volto diverso da quello di Bruce Willis, così come sembra impossibile separare Martin Riggs da Mel Gibson. Eppure, alla fine degli anni Ottanta, Hollywood prese seriamente in considerazione uno scenario completamente diverso: affidare a Willis il protagonista di Arma letale e a Gibson quello di Die Hard – Trappola di cristallo. Un semplice cambio di casting che, col senno di poi, avrebbe potuto modificare il destino di due dei più celebri personaggi dell’action cinematografico e della storia di uno dei generi più apprezzati dal pubblico di tutto il mondo.
Bruce Willis poteva interpretare Martin Riggs al posto di Mel Gibson
La possibilità non rimase soltanto un’ipotesi, infatti, a Bruce Willis venne effettivamente offerto il ruolo di Martin Riggs in Arma letale, il poliziotto tormentato e autodistruttivo destinato a diventare il protagonista di una delle coppie più celebri del cinema d’azione. L’attore, però, decise di non accettare. La scelta si rivelò determinante. Soltanto un anno dopo, Willis avrebbe indossato i panni di John McClane in Die Hard, trasformando un poliziotto apparentemente ordinario in un’icona del genere. McClane non aveva il fisico imponente dei protagonisti action che dominavano il cinema dell’epoca: era ferito, impaurito e costretto ad affrontare situazioni sempre più estreme. Una caratteristica che contribuì a creare un personaggio diverso dai classici eroi interpretati da Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Dall’altra parte c’era Mel Gibson, già affermato grazie alla saga di Mad Max. Prima che il ruolo di McClane finisse a Willis, Gibson fu tra gli attori presi in considerazione insieme a nomi del calibro di Harrison Ford e proprio gli stessi Stallone e Schwarzenegger.
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Bruce Willis e Mel Gibson: cosa sarebbe cambiato con lo scambio dei ruoli
Il possibile scambio diventa ancora più interessante se pensiamo a quanto fossero diversi McClane e Riggs. Il protagonista di Die Hard era un poliziotto comune, vulnerabile e ironico, mentre Riggs era un uomo tormentato, imprevedibile e sempre sul punto di esplodere. Mel Gibson trasformò Riggs in un personaggio dominato dall’istinto e dall’energia, rendendo la sua follia una parte fondamentale del fascino di Arma letale. Bruce Willis, al contrario, fece di McClane un eroe più umano e riconoscibile, lontano dai protagonisti muscolari che dominavano gli action di quegli anni. È proprio qui che lo scambio avrebbe potuto cambiare tutto: Willis avrebbe portato la sua ironia e vulnerabilità a Riggs, mentre Gibson avrebbe potuto rendere McClane più aggressivo e imprevedibile.
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