Bruce Willis, la figlia e la moglie spiegano come sta davvero l'attore affetto da demenza. Poi il dettaglio che riaccende la speranza La figlia Rumer racconta le condizioni dell’attore dopo il ritiro dalle scene e descrive una famiglia unita che continua a condividere momenti di affetto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Le condizioni di Bruce Willis continuano a tenere alta l’attenzione dei fan e del mondo dello spettacolo. L’attore, lontano ormai da tempo dai set a causa della demenza frontotemporale, resta circondato dall’affetto dei suoi familiari, che ne accompagnano quotidianamente il percorso. A fare il punto sulla situazione è stata la figlia Rumer Willis, la quale ha offerto uno sguardo intimo sulla vita del padre lontano dai riflettori. Nel racconto emergono soprattutto i momenti trascorsi insieme alla famiglia e alla nipote Louetta. Ma vediamo insieme tutti i dettagli, ricordando anche le recenti parole della moglie Emma Heming.

Bruce Willis, la figlia Rumer aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute

Rumer Willis ha deciso di aggiornare i fan sulle condizioni di salute del padre Bruce, in un’intervista a People. Le sue parole presentano un’immagine di dell’attore fatta soprattutto di affetti familiari e piccoli momenti di serenità. Nonostante la demenza che ha portato l’attore a lasciare il cinema, la figlia racconta che il padre continua a reagire con gioia alla presenza dei suoi cari, in particolare quando lei lo va a trovare insieme alla figlia Louetta: "Quello che è interessante nell’avere un familiare con demenza è che lui è felice. Per quanto una persona possa stare bene date le circostanze, lui sta bene. Quando vado a trovarlo, vede me e Louetta e comincia a sorridere. Quindi c’è ancora così tanto amore, gioia e tenerezza. E da questo punto di vista direi che è una grande vittoria.E poi il fatto che sia ancora con noi, capisci?"

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Per Rumer, proprio questi istanti rappresentano qualcosa di prezioso in una situazione difficile da prevedere. La demenza, ha spiegato, resta una condizione complessa e diversa per ogni persona, ma poter continuare a stare accanto al padre assume per lei un valore enorme: "La cosa più importante per me è che sono davvero grata di avere questo tempo con lui, per quanti anni possa durare. Sono grata che sembri stare generalmente bene e che, considerando tutto quello che comporta la nostra situazione, la nostra famiglia sia così unita e piena d’amore".

Non solo la figlia. Anche la moglie ha parlato della condizione di Bruce Willis, svelando che lui è "molto presente" nonostante la diagnosi di demenza. "Penso che sia davvero importante condividere questa esperienza perché credo che ci sia una narrazione molto negativa intorno alla demenza", ha detto Emma Heming in un’anteprima dell’intervista pubblicata da Entertainment Weekly. Poi ha aggiunto: "Dobbiamo stare attenti e riformulare la questione. Quando non vogliamo parlare di demenza e la mettiamo da parte, la persona che convive con la malattia e chi se ne prende cura non vengono visti, non ricevono il supporto necessario."

Bruce Willis circondato dall’amore della famiglia

Bruce Willis può quindi contare sulla vicinanza della sua famiglia, composta dalla moglie Emma Heming Willis, dalle figlie e dall’ex moglie Demi Moore, rimasta a sua volta presente nella sua vita. Persone a lui molto care che non si sono mai tirate indietro dinanzi a questa difficoltà. Tra le rare occasioni in cui l’attore è recentemente apparso in pubblico c’è stata anche la partecipazione al matrimonio della figlia Tallulah. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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