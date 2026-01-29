Bruce Springsteen, la canzone contro Trump e l'ICE: testo, traduzione e significato di Streets of Minneapolis Il Boss ha pubblicato un nuovo brano di protesa per denunciare e dire la sua sui crimini dell'ICE e del presidente USA.

Il Boss è tornato e lo ha fatto per un motivo ben preciso che sta scuotendo il cuore e l’opinione pubblica americana e di tutto il mondo. Ieri Bruce Springsteen ha pubblicato Streets of Minneapolis, canzone che suona come un forte grido di protesta contro il presidente USA Donald Trump e i crimini che l’ICE sta perpetrando dopo aver ucciso Alex Pretti e Renee Good. "Sabato ho scritto questa canzone, registrata ieri e pubblicata oggi in risposta al terrore di Stato che si è abbattuto sulla città di Minneapolis. È dedicato al popolo di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Restate liberi", le parole di Springsteen nel post Instagram che annunciava l’uscita del brano. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti nelle ultime settimane ha smosso numerose coscienze, e sono stati tanti i personaggi pubblici che hanno preso le distanze dal presidente, come Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, condannando l’operato dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa dei controlli sull’immigrazione.

Streets of Minneapolis, il testo e significato della canzone di Bruce Springsteen contro Trump e l’ICE

Ancora una volta, dopo Born in the USA, The Ghost of Tom Joad, Streets of Philadelphia e molte altre, Bruce Springsteen scende in piazza con una canzone di denuncia sociale e politica, Streets of Minneapolis, in cui protesta a gran voce contro Donald Trump e i vergognosi crimini dell’ICE. Una ballad intensa ed emozionante, in perfetto stile del Boss, che usa di nuovo il suo talento per protestare contro le ingiustizie.

Il testo di Streets of Minneapolis

Through the winter’s ice and cold

Down Nicollet Avenue

A city aflame fought fire and ice

‘Neath an occupier’s boots

King Trump’s private army from the DHS

Guns belted to their coats

Came to Minneapolis to enforce the law

Or so their story goes

Against smoke and rubber bullets

In the dawn’s early light

Citizens stood for justice

Their voices ringing through the night

And there were bloody footprints

Where mercy should have stood

And two dead, left to die on snow-filled streets

Alex Pretti and Renee Good

Oh, our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

We’ll take our stand for this land

And the stranger in our midst

Here in our home, they killed and roamed

In the winter of ’26

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

Trump’s federal thugs beat up on

His face and his chest

Then we heard the gunshots

And Alex Pretti lay in the snow dead

Their claim was self-defense, sir

Just don’t believe your eyes

It’s our blood and bones

And these whistles and phones

Against Miller and Noem’s dirty lies

Oh, our Minneapolis, I hear your voice

Crying through the bloody mist

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

Now they say they’re here to uphold the law

But they trample on our rights

If your skin is black or brown, my friend

You can be questioned or deported on sight

In our chants of "ICE out now"

Our city’s heart and soul persists

Through broken glass and bloody tears

On the streets of Minneapolis

Oh, our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

Here in our home, they killed and roamed

In the winter of ’26

We’ll take our stand for this land

And the stranger in our midst

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

ICE out (ICE out)

ICE out (ICE out)

ICE out (ICE out)

ICE out (ICE out)

ICE out (ICE out)

ICE out

Traduzione di Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen

Tra il ghiaccio e il freddo dell’inverno

Lungo Nicollet Avenue

Una città in fiamme combatteva fuoco e gelo

Sotto gli stivali di un occupante

L’armata privata di Re Trump proveniente dal DHS (Sicurezza Interna)

Pistole allacciate ai loro cappotti

Sono venuti a Minneapolis per far rispettare la legge

O almeno così dicono loro

Contro il fumo e i proiettili di gomma

Alle prime luci dell’alba

I cittadini si sono schierati per la giustizia

Le loro voci risuonavano nella notte

E c’erano impronte insanguinate

Dove avrebbe dovuto esserci la misericordia

E due morti, lasciati a morire su strade innevate

Alex Pretti e Renee Good

Oh, nostra Minneapolis, sento la tua voce

Cantare attraverso la nebbia di sangue

Prenderemo posizione per questa terra

E per lo straniero tra noi

Qui a casa nostra, hanno ucciso e vagato

Nell’inverno del ’26

Ricorderemo i nomi di chi è morto

Sulle strade di Minneapolis

I sicari federali di Trump lo hanno colpito

Al volto e al petto

Poi abbiamo sentito gli spari

E Alex Pretti giaceva morto nella neve

Hanno sostenuto la legittima difesa, signore

Basta non credere ai propri occhi

Sono il nostro sangue e le nostre ossa

E questi fischietti e telefoni

Contro le sporche bugie di Miller e Noem

Ora dicono di essere qui per sostenere la legge

Ma calpestano i nostri diritti

Se la tua pelle è nera o marrone, amico mio

Puoi essere interrogato o espulso a vista

Nei nostri cori "Fuori l’ICE ora"

Il cuore e l’anima della nostra città resistono

Tra vetri rotti e lacrime di sangue

Sulle strade di Minneapolis

Fuori l’ICE (Fuori l’ICE)

Fuori l’ICE (Fuori l’ICE)

Fuori l’ICE (Fuori l’ICE)

Fuori l’ICE (Fuori l’ICE)

