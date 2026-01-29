Bruce Springsteen, la canzone contro Trump e l'ICE: testo, traduzione e significato di Streets of Minneapolis
Il Boss ha pubblicato un nuovo brano di protesa per denunciare e dire la sua sui crimini dell'ICE e del presidente USA.
Il Boss è tornato e lo ha fatto per un motivo ben preciso che sta scuotendo il cuore e l’opinione pubblica americana e di tutto il mondo. Ieri Bruce Springsteen ha pubblicato Streets of Minneapolis, canzone che suona come un forte grido di protesta contro il presidente USA Donald Trump e i crimini che l’ICE sta perpetrando dopo aver ucciso Alex Pretti e Renee Good. "Sabato ho scritto questa canzone, registrata ieri e pubblicata oggi in risposta al terrore di Stato che si è abbattuto sulla città di Minneapolis. È dedicato al popolo di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Restate liberi", le parole di Springsteen nel post Instagram che annunciava l’uscita del brano. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti nelle ultime settimane ha smosso numerose coscienze, e sono stati tanti i personaggi pubblici che hanno preso le distanze dal presidente, come Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, condannando l’operato dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa dei controlli sull’immigrazione.
Streets of Minneapolis, il testo e significato della canzone di Bruce Springsteen contro Trump e l’ICE
Ancora una volta, dopo Born in the USA, The Ghost of Tom Joad, Streets of Philadelphia e molte altre, Bruce Springsteen scende in piazza con una canzone di denuncia sociale e politica, Streets of Minneapolis, in cui protesta a gran voce contro Donald Trump e i vergognosi crimini dell’ICE. Una ballad intensa ed emozionante, in perfetto stile del Boss, che usa di nuovo il suo talento per protestare contro le ingiustizie.
Il testo di Streets of Minneapolis
Through the winter’s ice and cold
Down Nicollet Avenue
A city aflame fought fire and ice
‘Neath an occupier’s boots
King Trump’s private army from the DHS
Guns belted to their coats
Came to Minneapolis to enforce the law
Or so their story goes
Against smoke and rubber bullets
In the dawn’s early light
Citizens stood for justice
Their voices ringing through the night
And there were bloody footprints
Where mercy should have stood
And two dead, left to die on snow-filled streets
Alex Pretti and Renee Good
Oh, our Minneapolis, I hear your voice
Singing through the bloody mist
We’ll take our stand for this land
And the stranger in our midst
Here in our home, they killed and roamed
In the winter of ’26
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
Trump’s federal thugs beat up on
His face and his chest
Then we heard the gunshots
And Alex Pretti lay in the snow dead
Their claim was self-defense, sir
Just don’t believe your eyes
It’s our blood and bones
And these whistles and phones
Against Miller and Noem’s dirty lies
Oh, our Minneapolis, I hear your voice
Crying through the bloody mist
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
Now they say they’re here to uphold the law
But they trample on our rights
If your skin is black or brown, my friend
You can be questioned or deported on sight
In our chants of "ICE out now"
Our city’s heart and soul persists
Through broken glass and bloody tears
On the streets of Minneapolis
Oh, our Minneapolis, I hear your voice
Singing through the bloody mist
Here in our home, they killed and roamed
In the winter of ’26
We’ll take our stand for this land
And the stranger in our midst
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
ICE out (ICE out)
ICE out (ICE out)
ICE out (ICE out)
ICE out (ICE out)
ICE out (ICE out)
ICE out
Traduzione di Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen
Tra il ghiaccio e il freddo dell’inverno
Lungo Nicollet Avenue
Una città in fiamme combatteva fuoco e gelo
Sotto gli stivali di un occupante
L’armata privata di Re Trump proveniente dal DHS (Sicurezza Interna)
Pistole allacciate ai loro cappotti
Sono venuti a Minneapolis per far rispettare la legge
O almeno così dicono loro
Contro il fumo e i proiettili di gomma
Alle prime luci dell’alba
I cittadini si sono schierati per la giustizia
Le loro voci risuonavano nella notte
E c’erano impronte insanguinate
Dove avrebbe dovuto esserci la misericordia
E due morti, lasciati a morire su strade innevate
Alex Pretti e Renee Good
Oh, nostra Minneapolis, sento la tua voce
Cantare attraverso la nebbia di sangue
Prenderemo posizione per questa terra
E per lo straniero tra noi
Qui a casa nostra, hanno ucciso e vagato
Nell’inverno del ’26
Ricorderemo i nomi di chi è morto
Sulle strade di Minneapolis
I sicari federali di Trump lo hanno colpito
Al volto e al petto
Poi abbiamo sentito gli spari
E Alex Pretti giaceva morto nella neve
Hanno sostenuto la legittima difesa, signore
Basta non credere ai propri occhi
Sono il nostro sangue e le nostre ossa
E questi fischietti e telefoni
Contro le sporche bugie di Miller e Noem
Ora dicono di essere qui per sostenere la legge
Ma calpestano i nostri diritti
Se la tua pelle è nera o marrone, amico mio
Puoi essere interrogato o espulso a vista
Nei nostri cori "Fuori l’ICE ora"
Il cuore e l’anima della nostra città resistono
Tra vetri rotti e lacrime di sangue
Sulle strade di Minneapolis
Fuori l’ICE (Fuori l’ICE)
Fuori l’ICE (Fuori l’ICE)
Fuori l’ICE (Fuori l’ICE)
Fuori l’ICE (Fuori l’ICE)
