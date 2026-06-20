Matthew McConaughey ha un fratello famoso? Dopo True Detective, il 'segreto di famiglia' sarà svelato in TV Dopo il successo in True Detective e le voci di un loro vero legame di sangue, Matthew McConaughey e Woody Harrelson tornano insieme in TV

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Era il 2023 quando Woody Harrelson ha sganciato una bomba durante un’intervista: suo padre e la madre di Matthew McConaughey si conoscevano fin troppo bene, tanto che tra i due ci sarebbe stata una breve relazione in passato. "Non abbiamo mai fatto il test del DNA" aveva raccontato Harrelson, "ma siamo identici in tutto: nel modo di muoverci, di parlare, nell’atteggiamento". Quella che sembrava solo una bizzarra teoria di Hollywood è diventata la base per un nuovo progetto televisivo.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson fratelli ma sul set

Apple TV ha infatti presentato le prime immagini di Brothers, una commedia in otto episodi che debutterà il prossimo 23 settembre con le prime due puntate (per poi proseguire settimanalmente fino al 4 novembre).

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In Brothers, i due attori – amici storici da oltre vent’anni e indimenticabili protagonisti della prima stagione di True Detective – interpretano una versione ironica e romanzata di se stessi. Woody affronta un momento difficile a causa del divorzio della figlia e decide di trasferirsi per un po’ con tutta la famiglia nel ranch texano di Matthew, ad Austin. Quella che doveva essere una tranquilla convivenza si trasforma in un delirio. Da un lato Woody si ossessiona con l’idea che lui e Matthew siano fratelli biologici; dall’altro, Matthew deve gestire i problemi legati a una sua ipotetica candidatura a governatore del Texas.

Il cast di Brothers

Accanto ai due protagonisti vedremo Holland Taylor nel ruolo della madre di Matthew, oltre a Natalie Martinez e Brittany Ishibashi. La serie segna il grande ritorno di McConaughey sul piccolo schermo dopo diversi anni, ma la sua nascita non è stata affatto semplice. Annunciata ormai tre anni fa, la produzione ha subito forti ritardi e un cambio di rotta creativo importante: il regista iniziale, David West Read, ha lasciato il progetto per divergenze artistiche. Le redini sono passate poi a Lee Eisenberg, già noto per il successo di The Office.

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