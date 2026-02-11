Britney Spears e il colpaccio da 200 milioni di dollari: venduti i diritti dei suoi più grandi successi La pop star ha deciso di riprendere definitivamente in mano il suo destino e di vendere il suo leggendario catalogo musicale per una cifra astronomica.

Britney Spears, classe 1981, ha scalato le classifiche mondiali fin da giovanissima, diventando negli anni una vera e propria "Principessa del pop". Ma la sua carriera non è stata costellata soltanto da successi e luci della ribalta. Dopo anni trascorsi sotto una controversa tutela legale del padre, che l’ha vista lottare per la propria libertà personale e professionale, la cantante è finalmente tornata padrona della sua vita, e ora anche delle sue decisioni economiche e creative. Di recente, la pop star ha infatti deciso di vendere il controllo del suo catalogo musicale alla Primary Wave per una cifra che farebbe girare la testa a chiunque: ecco tutti i dettagli.

Britney Spears vende il suo catalogo musicale: l’accordo è da capogiro

Nelle ultime ore è arrivata la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: Britney Spears ha ceduto i diritti del proprio catalogo musicale alla società di publishing Primary Wave. Secondo fonti vicine alla trattativa e confermate da documenti legali visionati da TMZ, l’accordo si aggirerebbe attorno a 200 milioni di dollari, una cifra indubbiamente da capogiro. Primary Wave è un nome di tutto rispetto nell’ambito musicale: la società gestisce asset di enormi leggende come Prince, Bob Marley, Whitney Houston e Stevie Nicks, e ora aggiunge al proprio roster anche le hit più iconiche della "Principessa del pop".

Ma quali brani sono inclusi in questo accordo? Le fonti indicano una lista impressionante di successi pop che hanno segnato intere epoche e generazioni. Parliamo infatti dell’iconico singolo Baby One More Time, così come le hit Ops! I Did It Again, Toxic, Gimme More, Womanizer, Circus, Stronger e molti altri classici che hanno reso Britney famosa in tutto il mondo. In tutto questo, la Sony Music continuerà a mantenere il controllo sulle registrazioni originali, e la Primary Wave avrà il compito di far fruttare ulteriormente gli iconici brani della pop star.

Britney Spears debutta al cinema con un biopic

Dopo anni lontana dalle scene musicali, considerando che la sua ultima produzione ufficiale risale all’album Glory del 2016 e a qualche collaborazione sporadica, Britney Spears ha trovato nuove vie per raccontare la sua storia personale e artistica. Nel 2023 ha pubblicato il memoir The Woman in Me, un libro in cui ha descritto senza filtri la sua ascesa, le difficoltà vissute sotto la tutela legale e la sua rinascita.

Di recente, i diritti di questo memoir sono stati acquistati dalla Universal e, ad oggi, pare si stia già lavorando a un film biopic che porterà la sua storia anche sul grande schermo. Il progetto cinematografico sarebbe stato affidato a Jon M. Chu, regista di talento noto, mentre la produzione verrebbe guidata da Marc Platt, volto dietro alcuni dei biopic più avvincenti degli ultimi anni. Un progetto ambizioso che potrebbe segnare per Britney Spears l’inizio di una nuova e importante era.

