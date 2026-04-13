Britney Spears in clinica per disintossicarsi: “Ha preso consapevolezza di aver toccato il fondo” Dopo i continui problemi con alcol e droga, e il recente arresto per guida in stato di ebrezza, la cantante ha deciso di farsi aiutare: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Britney Spears, 44 anni e una carriera tanto luminosa quanto ricca di ombre profonde, ha deciso una volta per tutte di farsi volontariamente ricoverare in una struttura di riabilitazione, per affrontare i suoi problemi con alcol e sostanze stupefacenti. La notizia, confermata da un suo portavoce alle principali agenzie di stampa internazionali, arriva a poco più di un mese dall’arresto della principessa del pop per guida in stato di ebrezza: ecco tutti i dettagli.

Britney Spears, l’arresto per guida in stato di ebrezza: "Ha raggiunto il punto più basso"

Lo scorso 4 marzo gli agenti della California Highway Patrol hanno fermato Britney Spears nei pressi della contea di Los Angeles, dopo aver ricevuto la segnalazione di una BMW che procedeva ad alta velocità e in modo irregolare. La principessa del pop, mostrando evidenti segni di alterazione, è stata arrestata per guida sotto l’effetto combinato di alcol e droghe, per poi essere rilasciata a poche ore di distanza. La cantante ora dovrà rispondere di quanto accaduto in tribunale il prossimo 4 maggio.

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Nel frattempo, però, il suo entourage è intervenuto etichettando l’episodio come "spiacevole e del tutto ingiustificabile", sottolineando l’intenzione di Britney di farsi aiutare e mettere in atto i passi necessari per rispettare la legge. Un avvenimento che, da quanto rivelato da fonti vicine alla cantante a TMZ, avrebbe portato Britney a prendere "consapevolezza di aver raggiunto il punto più basso".

Britney Spears si fa ricoverare per disintossicarsi: la scelta della cantante

A distanza di poco più di un mese da quella notte burrascosa, Britney Spears ha scelto finalmente di farsi aiutare. Come confermato dal suo rappresentante, la popstar si è fatta ricoverare volontariamente in una struttura di riabilitazione per affrontare una volta per tutte i problemi con alcol e droga. D’altronde, la vita di Britney Spears non è mai stata semplice e serena, e dopo decenni di pressioni mediatiche, episodi spiacevoli e battaglie legali, forse è arrivato davvero il momento per lei di prendersi realmente cura di sé stessa e riprendere le redini della propria vita.

Non è certo la prima volta che l’iconica interprete di Baby One More Time si ritrova a fare i conti con un ricovero o vani tentativi di riabilitazione. Guardando infatti indietro nel tempo, la cantante ha affrontato il primo rehab al Promises di Malibu nel 2007 dopo una serie di episodi pubblici preoccupanti, mentre l’anno successivo sono stati disposti nei suoi confronti ben due TSO. Nel 2019, è poi tornata a farsi ricoverare per lo stress legato alle controversie con il padre. A differenza dei tentativi precedenti, però, questa volta sembra esserci qualcosa di diverso. Il fatto che la decisione sia arrivata direttamente da lei, e non da un’imposizione esterna, potrebbe finalmente cambiare le cose.

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