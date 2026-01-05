Britney Spears, fan in ansia dopo il nuovo balletto (con incidente hot) L'ex reginetta del pop si è esibita sulle note di I Am di Christina Aguilera, ma i suoi follower si sono allarmati: ecco perché.

Britney Spears continua a far preoccupare i suoi fan. L’ex reginetta del pop ha nuovamente pubblicato sul profilo Instagram una serie di video dove si mostra, come di consueto, alle prese con dei balletti casalinghi, tra movenze sexy, abiti succinti e il solito sguardo perso verso il telefonino. "Ho trovato qualcosa nel mio armadio… beh, sai… non l’avevo mai postato! Beh, comunque, ho deciso di ripensarci", si legge nella didascalia in francese della clip, la terza della giornata. Mini abito in voile trasparente color carne e bikini animalier sotto, mentre per gli altri video la voce di Oops!…I Did It Again ha optato per un look in minigonna e calze parigine e un abito in seta rosa. Ancora una volta, però, l’atteggiamento spaesato di Britney ha allertato i follower che nei suoi balletti leggono più che altro solitudine e bisogno di aiuto. Di certo, poi, l’incidente hot non ha aiutato: nel primo video, infatti, il reggiseno del bikini si è accidentalmente spostato lasciando intravedere il seno, un nip-slip corretto in post-produzione con una emoticon a forma di fiore applicata a dovere.

Britney Spears, incidente hot: il nuovo balletto allarma i fan

Dopo la fine della conservatorship del padre, terminata nel 2021 dopo 13 anni con una lunga, dolorosa, e chiacchieratissima battaglia legale, Britney Spears non ha mai smesso di far parlare di se. "Mi hanno spezzato le ali e ho subito danni cerebrali molto tempo fa, al 100%", raccontava in un’intervista rispondendo alle accuse dell’ex marito Kevin Federline, nel libro di memorie You Thought You Knew. Nonostante questa confessione, ogni volta che Spears posta qualcosa sui social, crea clamore, specie se si tratta dei suoi balletti. Eppure la danza per lei è stata una sorta di terapia: "Per mesi non ho avuto una porta privata e non potevo usare i miei piedi o il mio corpo per andare da nessuna parte. (…) Oggi mi sento fortunata di essere ancora viva", aveva aggiunto.

Insomma la danza è una forma di auto-aiuto, una rinascita e terapia per la pop star, anche se i suoi 42 milioni di follower su Instagram si allarmano ogni volta. Proprio ieri, domenica 4 gennaio 2026, Britney ha pubblicato tre video di balletti e in uno di questi, sulle note I Am di Christina Aguilera (sua rivale ai tempi d’oro), tra abbigliamento succinto e un seno sbucato fuori per sbaglio, ha destato nuovamente preoccupazione. Nelle clip è sempre sola, chiusa nella sua enorme casa a Beverly Hills, nel quartiere Summit, in cima a Mulholland Drive, una zona abitata anche da star come Gwen Stefani e Ariana Grande. Lo sguardo sembra sempre spaesato e in molti ci leggono una richiesta di aiuto e un enorme solitudine.

