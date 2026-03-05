Trova nel Magazine
Britney Spears arrestata, l'ultimo disastro della star del pop: cosa ha combinato

La cantante Britney Spears è stata arrestata nella contea di Ventura per guida in stato di ebbrezza. Rilasciata poche ore dopo, il caso resta in evoluzione.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

britneyspears
ipa

Nuovi problemi con la legge per Britney Spears. La popstar americana, vincitrice di un Grammy e tra le artiste più celebri degli ultimi decenni, è stata arrestata nella notte tra mercoledì e giovedì nella contea di Ventura, in California. Secondo quanto riportato da diverse fonti statunitensi, la cantante sarebbe stata fermata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Dopo alcune ore trascorse in custodia, Spears è stata rilasciata nella mattinata. La vicenda è ancora in evoluzione e, al momento, non sono arrivati commenti ufficiali dal suo team.

Arresto di Britney Spears: cosa è successo nella notte in California

L’arresto di Britney Spears sarebbe avvenuto nella tarda serata di mercoledì 4 marzo nella contea di Ventura, in California. Secondo i registri dei detenuti dell’ufficio dello sceriffo locale, la cantante sarebbe stata fermata dalla California Highway Patrol con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Stando alle prime ricostruzioni, la star sarebbe stata fermata intorno alle 21:30. Dopo il controllo da parte degli agenti, Spears è stata successivamente presa in custodia e portata in centrale nelle prime ore della notte.

I documenti ufficiali indicano che la cantante sarebbe stata formalmente registrata in custodia intorno alle 3 del mattino. La permanenza in carcere è stata però piuttosto breve: Britney Spears è stata infatti rilasciata poche ore dopo, intorno alle 6 del mattino. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto. La situazione resta quindi in aggiornamento.

I precedenti problemi legali della cantante e il recente caso dello stalker

Questa non è la prima volta che Britney Spears si trova ad affrontare vicende tumultuose legate alla giustizia. Nel corso della sua carriera, la cantante classe 1981 ha vissuto diversi momenti difficili, alcuni dei quali finiti al centro dell’attenzione mediatica. Uno dei casi più noti risale al 2007, quando la popstar fu coinvolta in una controversia legale dopo un presunto incidente con fuga avvenuto a Los Angeles. In quell’occasione Spears venne accusata di diversi reati minori. Le accuse relative al tamponamento furono poi ritirate dopo che la cantante risarcì il proprietario dell’auto danneggiata, mentre successivamente una giuria la assolse dall’accusa di guida senza patente californiana.

Quella fase turbolenta della sua vita ebbe conseguenze anche sul piano personale. Poco tempo dopo, infatti, Spears perse temporaneamente la custodia dei due figli avuti dall’ex marito Kevin Federline, in seguito a una serie di episodi pubblici controversi e alle preoccupazioni legate al suo stato di salute. L’arresto avvenuto nelle ultime ore arriva inoltre in un momento particolare per l’artista. Solo di recente, infatti, Britney Spears aveva ottenuto una vittoria legale in tribunale: un giudice ha concesso un ordine restrittivo permanente nei confronti di un uomo della Louisiana che, secondo i documenti presentati dalla cantante, la molestava online da oltre dieci anni. Nemmeno il tempo di festeggiare il successo legale, però, e ora la cantante americana è di nuovo alle prese con un altro problema non di poco conto.

Programmi

