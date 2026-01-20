Brignone crolla in diretta Tv dopo il rientro: “Non ce la faccio”. E Sinner la esalta: “Qualcosa di unico” La sciatrice azzurra ha concluso due manche fenomenali dopo il terribile infortunio che l'aveva fermata. Per lei sono arrivati anche i complimenti di Jannik. Ecco i dettagli.

Federica Brignone è tornata dove voleva essere, tra le porte di un gigante di Coppa del Mondo, 292 giorni dopo un infortunio che rischiava di chiudere in anticipo la sua carriera. Lo ha fatto da fuoriclasse, firmando un sesto posto che per lei, più che un risultato, è un manifesto di resilienza. E a dare la misura dell’impresa non ci sono state solo le lacrime in diretta, ma anche le parole di un altro campione azzurro, Jannik Sinner. Che da Melbourne l’ha definita un fenomeno unico. Ecco tutti i dettagli.

Federica Brignone, il pianto in diretta dopo la gara

Dopo due manche ad altissimo livello (e una seconda run da leader provvisoria) Federica Brignone si è aggiudicata un clamoroso sesto posto al suo ritorno sulle piste. Un risultato eccezionale e insperato, che la stessa atleta ha commentato davanti alle telecamere di Sky con una punta di orgoglio: "Venire qui è stata dura ma anche molto bello. Siamo arrivati qui sciando pochissimo, sono molto soddisfatta". Poi l’azzurra si è lasciata andare all’emozione ed è scoppiata in lacrime: "Non ci riesco davanti a lei".

Davanti a lei c’era Francesca Marsaglia, ex sciatrice e oggi commentatrice, che subito si è avvicinata per abbracciare la Brignone e tranquillizzarla: "Brava, bravissima. Butta fuori eh". E a seguire la stessa Marsaglia ha aggiunto con emozione: "Vabbè Fede penso già che queste lacrime possano riassumere tutto quello che hai dato in questi mesi. Io lo so, tu lo sai meglio di me, quindi…C’è solo da imparare oggi".

I complimenti di Sinner a Federica Brignone

A misurare davvero la grandezza dell’impresa di Brignone ci ha pensato Jannik Sinner, che dall’Australian Open ha voluto dedicarle un passaggio importante in conferenza stampa, appena prima della seconda manche. "A prescindere dal risultato che farà", ha detto il tennista, "le auguro solo il meglio alle Olimpiadi, perché so quanto ha speso in palestra e per fare tutto bene. Le auguro solo il meglio, però, a prescindere da quello che succede, ha fatto una cosa che probabilmente quasi nessuno riesce a fare". Poi la conclusione: "E quindi ci sono questi fenomeni come lei, come Sofia Goggia, a cui magari è successo qualcosa prima delle gare. Ci sono questi atleti che hanno qualcosa in più, sicuramente Federica è una di quelle". Talento che riconosce talento, dunque. Il numero uno del tennis italiano che si toglie il cappello davanti alla regina del gigante azzurro. Un attestato di stima che, sommato all’abbraccio di Marsaglia, racconta molto più di una qualsiasi classifica.

