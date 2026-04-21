Brigitte Nielsen, tutti gli amori: cinque matrimoni, il marito (giovanissimo) Mattia Dessi e il ‘miracolo’ della figlia
Dalla carriera negli anni ’80 ai cinque matrimoni: oggi Brigitte Nielsen vive a Marbella con Mattia Dessì e la figlia Frida, nata a 55 anni.
Brigitte Nielsen è uno dei volti più iconici del cinema e della televisione tra gli anni ’80 e ’90, ma la sua vita privata è stata altrettanto intensa e movimentata. Prossima ospite di Belve, l’attrice oggi vive a Marbella, in Spagna, con il marito Mattia Dessì e la loro figlia Frida, arrivata quando lei aveva 55 anni. Una storia che unisce eccessi, consapevolezza e una sorprendente serenità conquistata nel tempo.
La vita sentimentale intensa di Brigitte Nielsen: cinque matrimoni e amori celebri
La vita sentimentale di Brigitte Nielsen è sempre stata sotto i riflettori. L’attrice si è sposata ben cinque volte, attraversando relazioni molto diverse tra loro. Il primo matrimonio è stato con il compositore Kasper Winding, da cui è nato il primogenito Julian. Negli anni ’80, durante le riprese di Red Sonja, ha avuto una relazione con Arnold Schwarzenegger, prima di sposare Sylvester Stallone in una delle unioni più chiacchierate dell’epoca, conclusasi con il divorzio nel 1987.
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Successivamente ha avuto una relazione con il giocatore di football Mark Gastineau, da cui è nato il secondo figlio Killian. Negli anni successivi sono arrivati altri due matrimoni, tra cui quello con Raoul Meyer, padre di altri due figli. La stabilità è arrivata nel 2006, quando ha sposato Mattia Dessì a Malta. Un legame solido che dura da quasi vent’anni e che rappresenta oggi il suo punto fermo, lontano dai riflettori più turbolenti del passato.
Il "miracolo" di Frida e il nuovo equilibrio familiare
Oggi Brigitte Nielsen ha cinque figli, ma è la nascita della piccola Frida a rappresentare un capitolo speciale della sua vita. Diventata madre a 55 anni, l’attrice ha raccontato qualche tempo fa a Domenica In con emozione questo percorso, definendolo senza esitazioni un dono: "Ho 60 anni e ho una bambina bellissima, che si chiama Frida. È stato un regalo, un percorso lungo e difficile. Ma ho voluto provare. Frida è il mio miracolo".
La maternità tardiva non è stata semplice, ma ha segnato una nuova fase fatta di consapevolezza e priorità diverse. Accanto a Frida, Nielsen è madre anche di Julian, Killian, Aaron e Raoul Jr, con cui negli anni ha costruito un rapporto non sempre lineare, ma basato sul dialogo. Lei stessa ha ammesso di non essere stata una madre perfetta, ma di essere orgogliosa del percorso dei suoi figli e del legame che è riuscita a mantenere con loro. Oggi la sua quotidianità si svolge a Marbella, dove ha scelto di trasferirsi con la famiglia lasciando Los Angeles, ritenuta meno adatta alla crescita dei figli. Nonostante ciò, resta forte il desiderio di tornare in Italia, un Paese che continua ad amare profondamente. Tra passato e presente, Brigitte Nielsen si racconta come una donna che ha saputo reinventarsi, trovando finalmente un equilibrio tra carriera, amore e famiglia.
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