Brigitte Bardot, il marito Bernard d'Ormale svela le cause della morte Si sta tenendo proprio in queste ore l’ultimo saluto all’iconica attrice francese, scomparsa 10 giorni fa: le parole del marito sulla malattia.

È ufficialmente arrivato il momento dell’ultimo saluto a una delle attrici più iconiche e sensuali di tutti i tempi: Brigitte Bardot, scomparsa lo scorso 28 dicembre all’età di 91 anni. I funerali, iniziati alle 11 di questa mattina, hanno visto la partecipazione di tantissime persone e personalità note pronte ad accompagnare l’attrice in questo suo ultimo viaggio. Immancabile il marito Bernard d’Ormale che, proprio ieri, ha rivelato le cause della morte di Brigitte attraverso un’intervista al Paris Match. Ecco qualche dettaglio in più.

Brigitte Bardot, le cause della morte

Dopo i primi giorni di silenzio e cordoglio, ha svelare le cause che hanno portato l’iconica attrice francese Brigitte Bardot alla morte è stato il marito Bernard d’Ormale. "Brigitte soffriva di un cancro. Ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita. Negli ultimi tempi, il dolore alla schiena la debilitava e rendeva complicata ogni sua riabilitazione. La mattina del 28 dicembre, sul suo volto si è impressa una pienezza e una tranquillità straordinarie. Era bellissima, come ai tempi della giovinezza", ha infatti dichiarato l’uomo in un’intervista sul sito web di Paris Match. Bernard ha poi preferito non entrare nei dettagli, evitando di rivelare quale tipologia di tumore abbia colpito l’attrice, la cui morte è stata appunto causata da una terribile malattia che, nonostante le cure, alla fine ha prevalso.

Funerale Brigitte Bardot, grande folla per l’ultimo saluto

Dopo ben 10 giorni dalla sua scomparsa, l’iconica Brigitte Bardot questa mattina ha attraversato per l’ultima volta la sua amatissima Saint-Tropez. I funerali sono infatti iniziati alle ore 11 con una cerimonia religiosa nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption. Un ultimo saluto trasmesso in diretta anche su tre schermi giganti installati a Saint-Tropez: uno in pieno centro, uno sul porto e l’ultimo davanti al municipio, per permettere agli abitanti del suo amato paese di partecipare. La bara, ricoperta di bambù, è stata accolta dal figlio dell’attrice, e durante le esequie la cantante Mireille Mathieu si è esibita per omaggiare l’amica.

Al termine della cerimonia, al via una processione dietro al feretro in direzione del cimitero marino di Saint-Tropez, dove l’inumazione del feretro dell’indimenticabile Brigitte Bardot è stata fatta nel pieno rispetto della massima intimità famigliare, nella tomba situata a pochi metri dal mare con vista su Sainte-Maxime. A dare l’ultimo saluto all’attrice anche il militante ecologista Paul Watson, Paul Belmondo e la nota politica Marine Le Pen.

