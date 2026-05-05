Briga senza filtri: “Amici mi ha formato, ora ci riprovo a Sanremo: ma nessun avviso a De Martino” Il cantante, diventato popolare grazie ad Amici, si è raccontato ripercorrendo l’esperienza nel talent, lasciandosi andare anche a qualche rivelazione.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Briga, nome d’arte di Mattia Bellegrandi, è un rapper e cantautore conosciuto soprattutto per aver partecipato alla 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2015. A seguire, è poi riuscito a ottenere un buon successo grazie all’album Never Again e a brani come Sei di Vena. Di recente, poco prima del suo grande concerto ai Magazzini Generali di Milano, Briga si è raccontato ai microfoni di FQ Magazine ripercorrendo l’esperienza ad Amici, i momenti successivi e la volontà di presentare un brano al prossimo Festival di Sanremo: ecco nel dettaglio cosa ha rivelato.

Briga e il percorso ad Amici: "La prima cosa che ho portato a termine nella mia vita"

Briga, che da poco è diventato anche papà, ha concluso in questi giorni il suo Sentimenti Club Tour iniziato nel 2025, chiudendolo con un grande live ai Magazzini Generali di Milano. Poco prima di salire sul palco, il cantante si è raccontato a FQ Magazine, ripercorrendo tappe importante di vita e carriera e rivelando anche qualche dettaglio sul futuro. Prima di tutto, l’esperienza ad Amici nel 2015, che gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico.

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"È stata la prima cosa che ho portato a termine nella mia vita dalla ‘A alla Z’. Ho un bellissimo ricordo del programma, di tutta la produzione, di Maria De Filippi che, ancora oggi, continuo a sentire. È stata una delle esperienze più formative della mia vita – ha rivelato Briga – Non sono mai stato una persona pronta ad accettare consigli, però Maria De Filippi è stata forte perché ha saputo aspettare i miei tempi. Mi ha detto poche cose, che però mi hanno sempre fatto ragionare: ho cercato di non deluderla e di dare retta alle sue parole. È una che non parla tanto, ma quando lo fa è perché ti vuole bene. Amici è stata un’esperienza che mi ha fatto capire che bisogna saper comprendere quando ascoltare le persone".

Sanremo 2027, Briga pronto a tornare: "Mando la traccia e, dovesse meritare, verrà presa"

Come molti altri artisti italiani, anche Briga ha presentato un brano a Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. La canzone, intitolata Sognatori, non è però riuscita ad arrivare sul palco dell’Ariston. Questa mancata selezione non ha però scalfito la voglia del cantante di riprovarci, e proprio a FQ Magazine Briga ha infatti rivelato l’intenzione di proporre un nuovo brano anche nel 2027.

"Quest’anno sono stato un po’ nell’aria ed è una cosa fondamentale quando fai questo lavoro. Ho messo la pulce nell’orecchio a qualcuno ed ho ricevuto tante telefonate da persone che non mi avevano mai chiamato prima", ha raccontato sottolineando la voglia di riprovarci ma senza chiacchierate preliminari con De Martino o particolari interazioni con il nuovo direttore artistico. "Non sono uno che manda gli ‘avvisi’ quando ha la canzone. Mando la traccia e, dovesse meritare, verrà presa". Non rimane allora che fare a Briga un grande ‘In bocca al lupo’ per Sanremo 2027.

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