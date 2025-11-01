Briga e Arianna Montefiori, primo figlio in arrivo. Il lieto annuncio dopo le difficoltà di concepimento: "Grazie per averci scelto"
L'ex Amici Mattia Briga e l'attrice Arianna Montefiori annunciano il primo figlio in arrivo dopo una lunga attesa e un percorso di procreazione assistita.
Mattia Briga e Arianna Montefiori annunciano l’arrivo del primo figlio. La coppia, insieme dal 2019 e sposata nel 2021, ha condiviso la lieta notizia sui social questa mattina con parole cariche di emozione: "Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui. Mamma, Papà e Baires". Il post evidenzia il pancione dell’attrice e celebra l’inizio di una nuova fase della loro famiglia, dove la lunga attesa di un figlio.
Briga e Arianna Montefiori: gravidanza in arrivo, primo figlio in vista
Le immagini condivise mostrano Arianna Montefiori con il pancione e Mattia Briga accanto a lei, sorridenti e complici. Non manca Baires, il loro cane, simbolo di una famiglia unita: l’ecografia appesa al suo collare diventa un dettaglio tenero che ha emozionato i fan. Gli scatti raccontano momenti di quotidianità e attesa, dai primi baci sul pancione alle ecografie
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Briga e Arianna Montefiori avevano condiviso in passato le difficoltà nel concepimento. L’attrice aveva dichiarato nello studio di Verissimo: "Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così". La coppia ha intrapreso un percorso alternativo per realizzare il sogno della genitorialità, mostrando trasparenza e coraggio di fronte a chi affronta situazioni simili.
Reazioni VIP all’Annuncio di Briga e Arianna Montefiori
L’annuncio del primo figlio ha ricevuto immediatamente commenti affettuosi da amici e VIP. Diana Del Bufalo, che li ha presentati nel 2019, ha scritto: "Evvivaaa". Anche Sabrina Ferilli ha voluto condividere la sua gioia: "Uuhhhhh! Ma che bellissima cosa❤️". Anche Gloria Radulescu, attrice che interpreta il personaggio di Marta Guarnieri nella soap Il Paradiso delle Signore, ha voluto lasciare un messaggio di congratulazioni alla coppia: "Sono così felice per voi ragazzi . Tutto arriva .. con amore e fede". Mentre il rapper Tormento si è limitato ad esultare con la coppia scrivendo: "🔥Fantasticoooo".
Chi sono Briga e Arianna Montefiori e come si sono conosciuti
Il 36 enne Mattia Briga, cantautore e rapper romano, è noto anche per aver partecipato nel 2014 allo show Tv Amici di Maria De Filippi (chiudendo quell’edizione al secondo posto), mentre Arianna Montefiori, classe 1994, è un’attrice italiana apprezzata per ruoli in serie tv come Che Dio ci aiuti e L’isola di Pietro. La coppia si è conosciuta nel 2019 grazie all’amica comune Diana Del Bufalo, che li ha presentati a Roma. Da allora, il loro legame è cresciuto fino al matrimonio nel 2021 e all’attesa del loro primo figlio, condividendo momenti di vita quotidiana e gioie sui social.
Potrebbe interessarti anche
Briga, cosa fa oggi l’ex Amici e chi è sua moglie Arianna Mirafiori (e perché e famosa)
Briga, uno dei volti più amati di Amici, festeggia 10 anni di carriera, tra musica e...
Makari 4, anticipazioni 26 ottobre: Saverio scopre di avere una figlia segreta
Nella puntata del 26 ottobre 2025, Saverio Lamanna tra nuovi misteri e scelte diffic...
Oriana Sabatini incinta, Paulo Dybala diventa papà. Il dolce annuncio su Instagram: "La prima foto di noi tre"
Paulo Dybala e Oriana Sabatini annunciano l’arrivo della prima figlia: oltre 2 milio...
Nadia Rinaldi, a La Volta Buona il racconto choc dell'operazione al seno: "Sembrava una scena di CSI"
Oltre all'attrice anche il racconto terrificante dell'ex Miss Italia Arianna David: ...
Giulia De Lellis ha partorito, Tony Effe papà: "Come ve lo spiego": annuncio, foto e messaggi dei vip
Giulia De Lellis oggi 8 ottobre ha partorito: sui socil l'annuncio dell'arrivo di Pr...
Io Canto Family, Michelle Hunziker si commuove per la storia della mamma di Nicole: "Felice di questo scioglimento di nodi"
Mamma e figlia emozionano tutto lo studio dello show di Canale 5 con una storia di a...
Màkari 4, la serie Tv con Claudio Gioè: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce
Domenica 19 ottobre inizia la quarta stagione di Makary: Saverio Lamanna l’arrivo de...
Diana Del Bufalo scatena il caos: papà disperati e figli ingestibili conquistano Netflix
Diana Del Bufalo conquista Netflix con una commedia che la vede protagonista accanto...