Briga e Arianna Montefiori, primo figlio in arrivo. Il lieto annuncio dopo le difficoltà di concepimento: "Grazie per averci scelto" L'ex Amici Mattia Briga e l'attrice Arianna Montefiori annunciano il primo figlio in arrivo dopo una lunga attesa e un percorso di procreazione assistita.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Mattia Briga e Arianna Montefiori annunciano l’arrivo del primo figlio. La coppia, insieme dal 2019 e sposata nel 2021, ha condiviso la lieta notizia sui social questa mattina con parole cariche di emozione: "Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui. Mamma, Papà e Baires". Il post evidenzia il pancione dell’attrice e celebra l’inizio di una nuova fase della loro famiglia, dove la lunga attesa di un figlio.

Briga e Arianna Montefiori: gravidanza in arrivo, primo figlio in vista

Le immagini condivise mostrano Arianna Montefiori con il pancione e Mattia Briga accanto a lei, sorridenti e complici. Non manca Baires, il loro cane, simbolo di una famiglia unita: l’ecografia appesa al suo collare diventa un dettaglio tenero che ha emozionato i fan. Gli scatti raccontano momenti di quotidianità e attesa, dai primi baci sul pancione alle ecografie

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Briga e Arianna Montefiori avevano condiviso in passato le difficoltà nel concepimento. L’attrice aveva dichiarato nello studio di Verissimo: "Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così". La coppia ha intrapreso un percorso alternativo per realizzare il sogno della genitorialità, mostrando trasparenza e coraggio di fronte a chi affronta situazioni simili.

Reazioni VIP all’Annuncio di Briga e Arianna Montefiori

L’annuncio del primo figlio ha ricevuto immediatamente commenti affettuosi da amici e VIP. Diana Del Bufalo, che li ha presentati nel 2019, ha scritto: "Evvivaaa". Anche Sabrina Ferilli ha voluto condividere la sua gioia: "Uuhhhhh! Ma che bellissima cosa❤️". Anche Gloria Radulescu, attrice che interpreta il personaggio di Marta Guarnieri nella soap Il Paradiso delle Signore, ha voluto lasciare un messaggio di congratulazioni alla coppia: "Sono così felice per voi ragazzi . Tutto arriva .. con amore e fede". Mentre il rapper Tormento si è limitato ad esultare con la coppia scrivendo: "🔥Fantasticoooo".

Chi sono Briga e Arianna Montefiori e come si sono conosciuti

Il 36 enne Mattia Briga, cantautore e rapper romano, è noto anche per aver partecipato nel 2014 allo show Tv Amici di Maria De Filippi (chiudendo quell’edizione al secondo posto), mentre Arianna Montefiori, classe 1994, è un’attrice italiana apprezzata per ruoli in serie tv come Che Dio ci aiuti e L’isola di Pietro. La coppia si è conosciuta nel 2019 grazie all’amica comune Diana Del Bufalo, che li ha presentati a Roma. Da allora, il loro legame è cresciuto fino al matrimonio nel 2021 e all’attesa del loro primo figlio, condividendo momenti di vita quotidiana e gioie sui social.

Potrebbe interessarti anche