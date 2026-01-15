Bridgerton non si ferma, Netflix vuole espandere l'universo della serie: ecco come sta conquistando i fan Dopo il successo di Queen Charlotte, Netflix svela nuovi progetti dedicati a Bridgerton: storie segrete e personaggi amati pronti a farci sognare ancora.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Sembra proprio che i fan non diranno addio a Bridgerton troppo presto. Anzi, c’è una grande sorpresa per loro che, sicuramente, farà felici numerosi fan della serie. A quanto pare, dopo il successo della quarta stagione (prima parte, la seconda uscirà il 26 febbraio) e dello spin-off dedicato a Queen Charlotte, Netflix sarebbe pronta a sorprendere i fan con nuove storie legate ai personaggi più amati. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Bridgerton, Netflix vuole realizzare degli spin-off sulla serie: cosa sappiamo

La première parigina della quarta stagione di Bridgerton ha anticipato possibili nuovi spin-off dedicati ai personaggi della saga. Tom Verica, regista del primo episodio, The Waltz, e produttore esecutivo, ha dichiarato: "Queen Charlotte, ci siamo divertiti moltissimo. Era uno sguardo più ristretto a una particolare storia d’amore che si estendeva su quegli episodi, e credo che abbiamo colto qualcosa che ha davvero colpito il pubblico". Riguardo a nuovi progetti, ha aggiunto: "Quindi stiamo parlando di altri progetti e, si spera, qualcosa, qualche novità, qualcosa uscirà prima o poi. Speriamo". Interrogato su eventuali anticipazioni, Verica ha risposto con un secco "no", precisando che nulla è ancora ufficiale, ma ha lasciato intendere che ci sono idee in cantiere: "Dirò questo, ci sono personaggi che avete già incontrato, personaggi di cui vi siete appassionati, ma ripeto, stiamo parlando di diverse possibilità e, la cosa grandiosa di avere un cast di queste dimensioni è che ci sono molte storie in cui immergersi, ma quelle in particolare di cui stiamo parlando saranno davvero, davvero divertenti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie principale è stata rinnovata per la quinta e sesta stagione. La showrunner Jess Brownell ha anticipato: "Entrambi i personaggi con le iniziali sui miei fazzoletti da taschino avranno una stagione tra cinque e sei", riferendosi a Eloise (E) e Francesca (F).

Di cosa parla la quarta stagione di Bridgerton e dove vederla in streaming

La quarta stagione di Bridgerton, composta da otto episodi, è suddivisa in due parti: la prima è uscita su Netflix il 29 gennaio, la seconda uscirà il 26 febbraio. La storia è incentrata su Benedict, il secondo figlio dai modi bohémien, inizialmente contrario al matrimonio, che si innamora dopo aver incontrato una misteriosa Dama d’Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. La stagione è ispirata al romanzo La proposta di un gentiluomo, di Julia Quinn e ruota soprattutto attorno al celebre ballo di Lady Violet Bridgerton e alla ricerca della Dama, con l’aiuto della famiglia.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche