Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Bridgerton non si ferma, Netflix vuole espandere l'universo della serie: ecco come sta conquistando i fan

Dopo il successo di Queen Charlotte, Netflix svela nuovi progetti dedicati a Bridgerton: storie segrete e personaggi amati pronti a farci sognare ancora.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sembra proprio che i fan non diranno addio a Bridgerton troppo presto. Anzi, c’è una grande sorpresa per loro che, sicuramente, farà felici numerosi fan della serie. A quanto pare, dopo il successo della quarta stagione (prima parte, la seconda uscirà il 26 febbraio) e dello spin-off dedicato a Queen Charlotte, Netflix sarebbe pronta a sorprendere i fan con nuove storie legate ai personaggi più amati. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Bridgerton, Netflix vuole realizzare degli spin-off sulla serie: cosa sappiamo

La première parigina della quarta stagione di Bridgerton ha anticipato possibili nuovi spin-off dedicati ai personaggi della saga. Tom Verica, regista del primo episodio, The Waltz, e produttore esecutivo, ha dichiarato: "Queen Charlotte, ci siamo divertiti moltissimo. Era uno sguardo più ristretto a una particolare storia d’amore che si estendeva su quegli episodi, e credo che abbiamo colto qualcosa che ha davvero colpito il pubblico". Riguardo a nuovi progetti, ha aggiunto: "Quindi stiamo parlando di altri progetti e, si spera, qualcosa, qualche novità, qualcosa uscirà prima o poi. Speriamo". Interrogato su eventuali anticipazioni, Verica ha risposto con un secco "no", precisando che nulla è ancora ufficiale, ma ha lasciato intendere che ci sono idee in cantiere: "Dirò questo, ci sono personaggi che avete già incontrato, personaggi di cui vi siete appassionati, ma ripeto, stiamo parlando di diverse possibilità e, la cosa grandiosa di avere un cast di queste dimensioni è che ci sono molte storie in cui immergersi, ma quelle in particolare di cui stiamo parlando saranno davvero, davvero divertenti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La serie principale è stata rinnovata per la quinta e sesta stagione. La showrunner Jess Brownell ha anticipato: "Entrambi i personaggi con le iniziali sui miei fazzoletti da taschino avranno una stagione tra cinque e sei", riferendosi a Eloise (E) e Francesca (F).

Di cosa parla la quarta stagione di Bridgerton e dove vederla in streaming

La quarta stagione di Bridgerton, composta da otto episodi, è suddivisa in due parti: la prima è uscita su Netflix il 29 gennaio, la seconda uscirà il 26 febbraio. La storia è incentrata su Benedict, il secondo figlio dai modi bohémien, inizialmente contrario al matrimonio, che si innamora dopo aver incontrato una misteriosa Dama d’Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. La stagione è ispirata al romanzo La proposta di un gentiluomo, di Julia Quinn e ruota soprattutto attorno al celebre ballo di Lady Violet Bridgerton e alla ricerca della Dama, con l’aiuto della famiglia.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Bridgerton 4, la showrunner svela le anticipazioni sulla quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, Netflix alza la posta e travolge i fan con rivelazioni sconvolgenti sulla quarta stagione

Tra scandali, passioni e giochi di potere, le anticipazioni di Bridgerton 4 promette...
Bridgerton 4, Netflix ha rilasciato il trailer della quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, amore segreto e balli proibiti: svelata a sorpresa la svolta inaspettata di Benedict

Netflix rilascia il trailer italiano della quarta stagione di Bridgerton: balli in m...
Bridgerton 4, il teaser della parte 1 ci riporta in pieno universo Shondaland

Bridgerton 4 torna a brillare su Netflix: il nuovo trailer è imperdibile

Finalmente è arrivato il teaser trailer dell'attesissima parte 1 della serie di Netf...
Stranger Things 5, in arrivo lo spin-off sulla saga

Stranger Things 5 è agli sgoccioli, ma Netflix non lo accetta: lo spin-off è realtà e stravolge tutto

Altro che addio, i fratelli Duffer ufficializzano lo spin-off live action: niente Ha...
Stranger Things 5, quando e a che ora esce l'episodio finale della quinta stagione

Stranger Things 5, quando e a che ora esce l'ultimo episodio: la fine è vicina per qualcuno

Strange Things 5 sta per giungere alla sua conclusione: ecco quando esce su Netflix ...
Netflix come trampolino di lancio: gli attori diventati famosissimi grazie alle piattaforme streaming

Netflix come trampolino di lancio: gli attori diventati famosissimi grazie alle piattaforme streaming

Da totali sconosciuti a vere icone della cultura pop: ecco tutti i migliori attori p...
Netflix compra Warner: quali franchise si è accaparrato il Colosso dello streaming

Netflix fa il colpaccio con Warner Bros: quali franchise ha 'vinto' il Colosso dello streaming

L'accordo tra Warner e Netflix permette al Colosso dello streaming di mettere le man...
HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming

HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming

A che ora e da quando sarà disponibile in Italia il nuovo portale di streaming di pr...
House of the Dragon, svelata la durata della serie: ecco quante stagioni avrà

House of the Dragon, svolta clamorosa per la serie: quanto durerà davvero la saga dei Targaryen

La saga dei Targaryen si avvia verso il traguardo: HBO conferma la durata della seri...

Lucart

Aziende virtuose

Ecco la leader globale della sostenibilità

LEGGI

Personaggi

Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Jessie Buckley

Jessie Buckley
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard
Nikita Perotti

Nikita Perotti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963