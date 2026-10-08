Bridgerton, la serie spin-off sulla storia d'amore tra Lady Violet ed Edmund è in arrivo: fan in delirio per l'annuncio di Netflix Shonda Rhimes si occuperà della sceneggiatura della nuova serie, che ha ufficialmente ricevuto luce verde dal Colosso dello Streaming

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Stando a quanto appreso da Deadline, Netflix ha ufficialmente dato luce verde a uno spin-off di Bridgerton incentrato su una giovane Lady Violet e sulla sua relazione romantica con il visconte Edmund Bridgerton. La matriarca della famiglia Bridgerton nella serie originale è interpretata da Ruth Gemmell. Come è stato per Queen Charlotte: A Bridgerton Story, anche questo spin-off, che al momento non ha ancora un titolo ufficiale, sarà prodotto dalla Shondaland, la casa di produzione di Shonda Rhimes, che si occuperà anche della sceneggiatura. La stessa Rhimes sarà anche co-showrunner assieme a Nicholas Nardini, collaboratore assieme a lei già per Queen Charlotte.

In arrivo lo spin-off di Bridgerton su una giovane Lady Violet

Rispetto a Queen Charlotte, che trattava di una storia completamente originale per quanto basata sui personaggi provenienti dai romanzi di Julia Quinn, da cui è stata tratta la serie principale, questo spin-off su Lady Violet avrà alla base del materiale arrivato direttamente dall’autrice. Sarà infatti l’adattamento di una novella scritta da Quinn che racconta la relazione tra Lady Violet ed Edmund Bridgerton.

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Tom Verica, regista e produttore esecutivo per Queen Charlotte, tornerà con le stesse prerogative anche per questa nuova serie. Sarà produttrice esecutiva anche Betsy Beers di Shondaland. Queen Charlotte aveva debuttato su Netflix nel maggio del 2023, entrando brevemente nella lista dei titoli più visti sulla piattaforma. Portava in scena delle versioni più anziane di Charlotte (Golda Rosheuvel), Lady Danbury (Adjoa Andoh) e Violet (Gemmell) rispetto a quanto visto in Bridgerton, rendendole le candidate più accreditate per avere degli spin-off dedicati. Verica aveva infatti detto a Deadline a gennaio che diversi personaggi esistenti di Bridgerton avrebbero ricevuto un trattamento simile a quanto fatto per Queen Charlotte.

L’annuncio ufficiale sull’account Instagram di Netflix Italia:

Un patto di ferro tra Netflix e Shonda Rhimes

L’espansione dell’universo di Birdgerton è parte del consolidamento della relazione tra Netflix e Shondaland. Soprattutto se teniamo conto che la serie è diventata economicamente vantaggiosa anche in aree esterne allo streaming, come prodotti per il mercato consumer ed eventi dal vivo. Su Netflix, le stagioni 1 e 3 della serie rimangono fisse al numero 7 e numero 10 della lista dei Più Popolari della piattaforma. La stagione 5, che sposta l’attenzione sull’introversa Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e su Michaela Stirling (Masali Baduza), è attualmente in produzione a Londra. Per venire incontro alle esigenze della produzione e per confermare l’impegno nella serie, Netflix ha infatti costruito uno studio speciale dedicato a Shondaland nel Regno Unito.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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