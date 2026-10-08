Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Bridgerton, la serie spin-off sulla storia d'amore tra Lady Violet ed Edmund è in arrivo: fan in delirio per l'annuncio di Netflix

Shonda Rhimes si occuperà della sceneggiatura della nuova serie, che ha ufficialmente ricevuto luce verde dal Colosso dello Streaming

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Bridgerton, la serie spin-off sulla giovane Lady Violet: fan in delirio per l'annuncio di Netflix
Netflix Italia

Stando a quanto appreso da Deadline, Netflix ha ufficialmente dato luce verde a uno spin-off di Bridgerton incentrato su una giovane Lady Violet e sulla sua relazione romantica con il visconte Edmund Bridgerton. La matriarca della famiglia Bridgerton nella serie originale è interpretata da Ruth Gemmell. Come è stato per Queen Charlotte: A Bridgerton Story, anche questo spin-off, che al momento non ha ancora un titolo ufficiale, sarà prodotto dalla Shondaland, la casa di produzione di Shonda Rhimes, che si occuperà anche della sceneggiatura. La stessa Rhimes sarà anche co-showrunner assieme a Nicholas Nardini, collaboratore assieme a lei già per Queen Charlotte.

In arrivo lo spin-off di Bridgerton su una giovane Lady Violet

Rispetto a Queen Charlotte, che trattava di una storia completamente originale per quanto basata sui personaggi provenienti dai romanzi di Julia Quinn, da cui è stata tratta la serie principale, questo spin-off su Lady Violet avrà alla base del materiale arrivato direttamente dall’autrice. Sarà infatti l’adattamento di una novella scritta da Quinn che racconta la relazione tra Lady Violet ed Edmund Bridgerton.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tom Verica, regista e produttore esecutivo per Queen Charlotte, tornerà con le stesse prerogative anche per questa nuova serie. Sarà produttrice esecutiva anche Betsy Beers di Shondaland. Queen Charlotte aveva debuttato su Netflix nel maggio del 2023, entrando brevemente nella lista dei titoli più visti sulla piattaforma. Portava in scena delle versioni più anziane di Charlotte (Golda Rosheuvel), Lady Danbury (Adjoa Andoh) e Violet (Gemmell) rispetto a quanto visto in Bridgerton, rendendole le candidate più accreditate per avere degli spin-off dedicati. Verica aveva infatti detto a Deadline a gennaio che diversi personaggi esistenti di Bridgerton avrebbero ricevuto un trattamento simile a quanto fatto per Queen Charlotte.

L’annuncio ufficiale sull’account Instagram di Netflix Italia:

Un patto di ferro tra Netflix e Shonda Rhimes

L’espansione dell’universo di Birdgerton è parte del consolidamento della relazione tra Netflix e Shondaland. Soprattutto se teniamo conto che la serie è diventata economicamente vantaggiosa anche in aree esterne allo streaming, come prodotti per il mercato consumer ed eventi dal vivo. Su Netflix, le stagioni 1 e 3 della serie rimangono fisse al numero 7 e numero 10 della lista dei Più Popolari della piattaforma. La stagione 5, che sposta l’attenzione sull’introversa Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e su Michaela Stirling (Masali Baduza), è attualmente in produzione a Londra. Per venire incontro alle esigenze della produzione e per confermare l’impegno nella serie, Netflix ha infatti costruito uno studio speciale dedicato a Shondaland nel Regno Unito.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Bridgerton, Shonda Rhimes starebbe pensando a un nuovo spin-off della serie

Bridgerton, svolta clamorosa sul futuro: una star della serie stuzzica i fan con un’idea che può cambiare tutto

Nuovi sviluppi per l’universo della serie: la produttrice apre a un progetto inedito...
Bridgerton, Netflix vorrebbe realizzare spin-off dedicati ai personaggi della serie

Bridgerton non si ferma, Netflix vuole espandere l'universo della serie: ecco come sta conquistando i fan

Dopo il successo di Queen Charlotte, Netflix svela nuovi progetti dedicati a Bridger...
Bridgerton 4, Netflix ha rilasciato il trailer della quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, amore segreto e balli proibiti: svelata a sorpresa la svolta inaspettata di Benedict

Netflix rilascia il trailer italiano della quarta stagione di Bridgerton: balli in m...
Bridgerton 4, Parte 2, quando escono i nuovi episodi della quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, Parte 2: amori in bilico e maschere che cadono. Ecco quando arrivano i nuovi episodi su Netflix

Bridgerton 4, Parte 2 entra nel vivo: i nuovi episodi stanno per tornare su Netflix ...
Bridgerton 5, Netflix ha svelato quando arriverà la quinta stagione della serie incentrata su Francesca Bridgerton

Bridgerton 5, Netflix ‘accende la miccia’ per i fan, Francesca travolta da un amore che cambierà tutto: nuovi scandali alla corte di Londra

Ci sono delle belle novità che riguardano una delle serie più passionali di sempre, ...
Bridgerton 4, il teaser della parte 1 ci riporta in pieno universo Shondaland

Bridgerton 4 torna a brillare su Netflix: il nuovo trailer è imperdibile

Finalmente è arrivato il teaser trailer dell'attesissima parte 1 della serie di Netf...
Bridgerton 4, Benedict e Sophie pronti per la seconda stagione su Netflix: ecco quando

Bridgerton 4, nuovi spoiler su Benedict e Sophie in un video inedito: sono pronti a far innamorare su Netflix

Bridgerton 4: Benedict e Sophie al centro della scena nella seconda parte della nuov...
Bridgerton 4 sarà l'ultima stagione con Lady Danbury? La verità

Bridgerton 4, misteri e dubbi infiammano i social: Lady Danbury e la verità sull'addio

Lady Danbury lascerà Bridgerton dopo la quarta stagione? La richiesta fatta alla Reg...
Bridgerton 5 - Eloise

Bridgerton 5, Netflix scatena il web dopo l'ultimo annuncio: è choc sui social. Perché impazza la polemica

La quinta stagione della serie è ufficialmente in produzione, ma molti fan sembrereb...

Salute

Prevenzione tumore al seno

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

marina la rosa grande fratello vip

Marina La Rosa
Selma Ezzine

Selma Ezzine
Michelle Hunziker

Michelle Hunziker
Gabriella Pession

Gabriella Pession

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963