Bridgerton, svolta clamorosa sul futuro: una star della serie stuzzica i fan con un’idea che può cambiare tutto Nuovi sviluppi per l’universo della serie: la produttrice apre a un progetto inedito che potrebbe esplorare storie mai raccontate e sorprendere i fan.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Si è conclusa non molto tempo fa la quarta stagione di Bridgerton ma, tra un dispiacere e l’altro, i fan della serie potrebbero rallegrarsi con la notizia che stiamo per darvi. Netflix potrebbe sviluppare un nuovo spin-off di Bridgerton, seguendo il successo di Queen Charlotte: A Bridgerton Story del 2023. La produttrice esecutiva, Shonda Rhimes, ha confermato durante il podcast Glass Half Full che l’universo di Bridgerton potrebbe espandersi ulteriormente, definendo il progetto un’area ricca di possibilità da esplorare. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Bridgerton, Shonda Rhimes fa sognare i fan su un possibile nuovo spin-off : le sue parole

Ebbene sì, la storia di Bridgerton potrebbe espandersi con un nuovo spin-off. A rivelarlo è stata la produttrice Shonda Rhimes durante un episodio del podcast di Craig Melvin, parlando dei progetti legati ai romanzi di Julia Quinn. Interrogata sul futuro della serie, Rhimes ha dichiarato: "Ho sempre detto che pensavo che se avessimo fatto qualcosa del genere, Violet sarebbe un personaggio grandioso di cui raccontare la storia. Quella è una possibilità". Violet, interpretata da Ruth Gemmell, è la madre dei protagonisti delle prime quattro stagioni. La serie mostra anche l’inizio della sua relazione con Lord Anderson (Daniel Francis). Nella stagione più recente, Violet stava per parlare ai figli della sua storia d’amore, ma la morte di John Stirling (Victor Alli) costringe la famiglia a concentrarsi sul lutto, soprattutto Francesca (Hannah Dodd), spingendo Violet a mettere da parte i propri desideri.

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In passato, c’è già stato uno spin-off di Bridgerton, La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (2023), centrato sul personaggio interpretato da Golda Rosheuvel e India Amarteifio. Il produttore esecutivo Tom Verica aveva spiegato: "Si trattava più che altro di uno sguardo più intimo su una particolare storia d’amore che si estendeva su quegli episodi, e penso che in qualche modo abbiamo colto qualcosa a cui le persone hanno davvero risposto". Riguardo al futuro, aveva aggiunto: "Quindi stiamo parlando di altri progetti e speriamo che qualcosa, qualche notizia, qualcosa venga realizzato a un certo punto. Speriamo che accada".

Bridgerton 5, cosa sappiamo sulla quinta stagione della serie

Sulla nuova stagione di Bridgerton, la quinta, sappiamo che si farà e, stando a recenti indiscrezioni, le riprese dovrebbero iniziare questa primavera e la trama potrebbe seguire Eloise o Francesca Bridgerton, con possibili ritorni di personaggi già visti nelle stagioni precedenti. La showrunner Jess Brownell ha spiegato che chi apparirà dipenderà dal protagonista scelto: se sarà Eloise, potremmo rivedere più spesso personaggi come Kate, Penelope e Benedict. La data di uscita, invece, è ipotizzata per luglio 2027 ma, per ora, sono solo indiscrezioni.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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