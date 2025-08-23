Bridgerton, l’inaspettata confessione di Lady Danbury su un protagonista della serie Netflix L’attrice Adjoa Andoh ha rivelato, con grande sorpresa dei fan, chi è il suo Bridgerton preferito nella amatissima serie Netflix dal successo mondiale.

La serie Bridgerton, ormai arrivata alla sua terza stagione, è ad oggi una delle serie più amate di Netflix, capace di catturare milioni di spettatori in tutto il mondo. Tra balli scintillanti, scandali di società e passioni proibite, lo show firmato Shondaland ha riacceso nei cuori dei telespettatori l’amore per le serie in costume. Ma dietro le quinte del successo si nascondono anche curiosità e rivelazioni sorprendenti: di recente, infatti, l’iconica Lady Danbury ha svelato chi è il suo preferito tra tutti i personaggi di Bridgerton. Una confessione che ha sorpreso i fan: ecco le sue parole.

Bridgerton, Lady Danbury rivela: "Il mio personaggio preferito è Eloise"

In occasione dell’Italian Global Series Festival, l’attrice Adjoa Andoh, celebre per il ruolo dell’iconica Lady Danbury in Bridgerton, ha rivelato chi è il suo personaggio preferito della serie. "Eloise. Perché? Basti pensare al personaggio di Lady Danbury. Come sappiamo da La Regina Carlotta, Lady Danbury è una donna che viene mandata nel Regno Unito per sposarsi, e questa è una cosa che succedeva spessissimo, gli africani più nobili venivano mandati a Oxford o Cambridge per sposarsi e unirsi a famiglie reali. Il marito di Lady Danbury muore, un matrimonio terribile, 4 figli, lei non ha il supporto da parte del sistema, non ha famiglia e probabilmente non ha finanze. Vive del suo ingegno, deve fare strategie, deve capire come può entrare lei stessa nella famiglia reale, nel sistema di corte, per sopravvivere e far sopravvivere i suoi figli".

L’attrice ha poi continuato a spiegare la sua preferenza affermando: "Da questo cresce in lei il desiderio di essere indipendente, realizzandosi come donna nel periodo della Reggenza in cui le donne erano proprietà del marito, come un cavallo o una sedia. Lady Danbury trova un modo per vivere sia una vita femminile, che una vita maschile. Ha il suo potere, i suoi soldi e ha le sue azioni, quindi penso che quando vede giovani personaggi come Eloise che stanno cercando di capire come diventare donne con tutta la loro intelligenza e i loro ‘desideri’, in un mondo in cui sei lì solo per servire tuo marito o essere soggetta ad ‘accoppiamenti dinastici’, empatizza con loro. Lady Danbury sente la frustrazione di Eloise".

Bridgerton, dove vedere la serie dal successo mondiale

Bridgerton è senza alcun dubbio uno dei più grandi fenomeni televisivi degli ultimi anni. Lanciata su Netflix nel dicembre 2020, la serie di Shonda Rhimes basata sui romanzi di Julia Quinn ha conquistato immediatamente il pubblico grazie al perfetto mix tra romanticismo, intrighi, drama, passione, scenografie spettacolari e molto di più.

La prima stagione è stata vista da oltre 82 milioni di persone solo nei primi 28 giorni, diventando la serie più vista nella storia di Netflix. Senza contare che anche le stagioni successive hanno confermato l’entusiasmo del pubblico, mantenendo sempre la serie tra i titoli più popolari della piattaforma. In attesa dalla quarta stagione che uscirà nel 2026, è dunque possibile vedere la serie Bridgerton con le sue prime 3 stagioni in streaming su Netflix.

