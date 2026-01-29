Bridgerton, una cameriera (in stile Cenerentola) verso la scalata sociale: la quarta stagione su Netflix Il nuovo capitolo della serie è sbarcato su Netflix con una storia d'amore da favola: trama, episodi e tutte le curiosità.

La stagione mondana più attesa dell’anno è tornata. Bridgerton -Stagione 4 sbarca su Netflix il 29 gennaio 2026, in un evento in due parti che farà sognare gli appassionati di romance e drammi regency di tutto il mondo. Dopo Colin Bridgerton e Penelope Featherington, ora i riflettori sono tutti puntati su Benedict (Luke Thompson) che, dopo anni da scapolo bohémien, sembra finalmente pronto per una storia profonda.

Galeotto un famoso ballo in maschera organizzato da Lady Violet, dove rimane folgorato da una misteriosa donna vestita d’argento. Questa figura enigmatica è Sophie (Yerin Ha), una giovane cameriera che si nasconde nell’alta società per partecipare al ballo. Tra malintesi, identità segrete e un simbolico guanto lasciato come traccia — un tocco che riecheggia la fiaba di Cenerentola — Benedict intraprende un’instancabile ricerca per ritrovare la sua dama misteriosa.

In questo quarto capitolo assisteremo all’ingresso di una protagonista femminile dall’altra parte della scala sociale: Sophie Baek è tra i pochi personaggi principali ad arrivare "dal basso" della società, rompendo lo schema consolidato dei soli nobili protagonisti. Per sapere tutta la trama, le curiosità e quando verranno pubblicati tutti gli episodi, guardate il Video!

