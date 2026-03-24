Bridgerton 5, l’annuncio di Netflix manda in visibilio i fan: chi sarà la nuova protagonista della quinta stagione Ora non ci sono davvero più dubbi: la quinta stagione di Bridgerton debutterà molto presto e in vesti di protagonista ci sarà proprio lei: di chi si tratta.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Ecco la notizia che i fan della serie più glamour e romantica di Netflix aspettavano: "Non preoccupatevi, cari lettori, una certa contessa troverà di nuovo l’amore… La quinta stagione di Bridgerton è in fase di produzione". Con questa frase e un video inedito che non lascia dubbi, Netflix Italia ha ufficialmente annunciato che Bridgerton 5 è in produzione. Corsetti, valzer e cuori infranti torneranno presto a dominare i trending topic, perché quando Bridgerton chiama, il pubblico risponde sempre con un entusiasmo incontenibile. Questa volta, però, Netflix ha deciso di superarsi dando la notizia non con un semplice comunicato stampa, ma con un video che rivela qualcosa di molto più concreto: ecco tutti i dettagli.

Bridgerton 5, il primo trailer di Netflix non lascia dubbi: chi sarà la protagonista

La quinta stagione di Bridgerton era già stata confermata da un po’, con le riprese che si svolgeranno come di consueto a Londra sotto la direzione della showrunner e produttrice esecutiva Jess Brownell. Ma il dettaglio che oggi ha letteralmente mandato in delirio i fan è un altro: il video pubblicato da Netflix per annunciare l’inizio della produzione ha rivelato chi sarà la protagonista assoluta di questa nuova stagione. L’attenzione della serie si sposterà ufficialmente sulla figura di Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd, portando sullo schermo un arco narrativo caratterizzato da toni più introspettivi e complessi rispetto alle dinamiche dei fratelli maggiori.

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E non finisce qui, perché le immagini mostrano anche chi farà battere il cuore alla nostra Francesca: accanto a lei compare Michaela Stirling, interpretata da Masali Baduza, già vista nella quarta stagione. Il nucleo del racconto si focalizzerà sull’evoluzione di due figure femminili speculari: una Francesca riservata e una Michaela che maschera la propria vulnerabilità dietro una facciata di fascino e vivacità. Una coppia che promette già grandi scintille. Inoltre, la produzione di Bridgerton 5 potrebbe concludersi già nel mese di dicembre del 2026, con i nuovi episodi che potrebbero debuttare attorno al mese di luglio 2027.

Bridgerton 5, cosa vedremo nella nuova stagione

Partendo da quanto mostrato nel video e dai dettagli trapelati nelle ultime settimane, il quadro narrativo di Bridgerton 5 inizia a prendere forma. La trama riprenderà il filo del racconto a due anni dalla scomparsa di John Stirling. Francesca, ora Contessa di Kilmartin, decide di riaffacciarsi alla vita sociale londinese mossa da necessità puramente pratiche, cercando di mantenere quel controllo che l’ha sempre fatta sentire parzialmente estranea al mondo circostante. Chi ha seguito Bridgerton 4 sa bene che il personaggio di Francesca ha vissuto un percorso emotivo durissimo: il lutto per la perdita del marito John, la gestione di una vita nobiliare senza un erede e la sensazione persistente di non riuscire mai del tutto ad appartenere al mondo che la circonda.

È proprio da questo punto di rottura che la quinta stagione intende ripartire. La gestione della tenuta dei Kilmartin diventa il pretesto per un confronto ravvicinato che obbligherà la protagonista a mettere in discussione il proprio rigore, oscillando tra la sicurezza del dovere e l’urgenza di sentimenti profondi e inaspettati nei confronti di Michaela. Un legame che la serie aveva introdotto in modo già abbastanza esplicito nella quarta stagione e che ora diventerà finalmente il centro di tutto.

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