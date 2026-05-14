Bridgerton 5, Netflix ‘accende la miccia’ per i fan, Francesca travolta da un amore che cambierà tutto: nuovi scandali alla corte di Londra
Ci sono delle belle novità che riguardano una delle serie più passionali di sempre, una di quelli che, dopo averla guardata, devi per forza proseguire perché è tanta la voglia di ‘sapere come va a finire’. Ebbene, a tal proposito vi diciamo che Bridgerton 5, la quinta stagione dell’amata serie Netflix ha una finestra di uscita. Quando vedremo, dunque, le vicende che riguarderanno, questa volta, Francesca? Proseguite la lettura e lo scoprirete.
Bridgerton 5, Netflix ha deciso: ecco quando uscirà la quinta stagione della serie
Bridgerton 5, la quinta stagione della seguitissima serie di successo è stata ufficialmente confermata da Netflix e arriverà nel 2027. Le riprese sono iniziate a marzo, poco dopo la distribuzione della seconda parte della quarta stagione, e la produzione è stata annunciata durante una presentazione dei prossimi contenuti della piattaforma. La nuova stagione sarà dedicata alla storia di Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd, e si svolgerà due anni dopo la morte del marito John Stirling. Francesca, inizialmente orientata verso scelte più pratiche, si troverà a considerare un nuovo matrimonio, ma il ritorno a Londra della cugina del defunto marito, Michaela (Masali Baduza), complicherà il suo equilibrio emotivo, portandola a confrontarsi con sentimenti inattesi e una passione fuori dal comune.
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La stagione sarà composta da otto episodi e sarà guidata dallo showrunner Jess Brownell, con il supporto produttivo di Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen. Rispetto ai romanzi di Julia Quinn, la serie introdurrà una modifica importante: il personaggio di Michael Stirling è stato trasformato in Michaela, dando spazio a una storia d’amore queer.
Bridgerton 4, come si è conclusa la quarta stagione
Nel finale della quarta stagione di Bridgerton, Benedict è costretto a scegliere tra l’amore per Sophie e la sua vita alla casa Bridgerton. Con il sostegno della madre Violet e delle parole della sorella Francesca, decide di seguirla, accettando una vita più appartata per evitare uno scandalo. Nel frattempo, Sophie viene arrestata ingiustamente dalla matrigna Araminta per furto e identità falsa, ma Benedict interviene per salvarla in tribunale. Proprio in questo periodo scopre definitivamente che Sophie è la Dama D’Argento di cui si era innamorato, grazie a una collana che riconduce alla loro storia. Si scopre, poi, la verità sulle origini di Sophie: è la figlia illegittima del Conte di Penwood.
Con l’aiuto dei Bridgerton e di Eloise, riesce a ottenere un riconoscimento sociale, mentre la matrigna viene smascherata per aver rubato la sua dote. Questo permette alla coppia di essere accettata dal Ton. Il finale si conclude con la proposta di matrimonio pubblica di Benedict a Sophie durante una festa alla corte della Regina, sancendo il loro lieto fine.
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