Bridgerton 5, quando uscirà la quinta stagione e chi saranno i protagonisti? Gli indizi non lasciano dubbi
La nuova stagione della serie è già stata confermata e ora non rimane che capire quali storie d’amore tratte dai romanzi di Julia Quinn verranno messe in scena.
Con il finale della quarta stagione di Bridgerton ormai svelato, i fan sono già pronti a guardare al futuro. Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie per una quinta e una sesta stagione, e la domanda che rimbalza tra forum, social e gruppi di appassionati è sempre la stessa: chi guiderà il prossimo capitolo della saga più romantica della Regency era? La risposta, almeno in parte, è arrivata direttamente dalla showrunner Jess Brownell, che alla première della stagione 4 a Parigi si è presentata con un dettaglio tutt’altro che casuale: due fazzoletti bianchi nel taschino, ricamati con le iniziali "E" e "F". Lei stessa ha poi aggiunto: "Entrambi i personaggi le cui iniziali sono sui miei fazzoletti avranno una stagione tra la quinta e la sesta. In quale ordine? Questo non posso dirlo". La vera domanda allora è: Eloise o Francesca, chi aprirà il ballo in Bridgerton 5?
Bridgerton 5 parlerà di Eloise? Le ipotesi e gli indizi
Seguendo fedelmente l’ordine dei romanzi di Julia Quinn, la quinta stagione dovrebbe essere dedicata ad Eloise Bridgerton, interpretata da Claudia Jessie. Nel quinto libro della saga, A Sir Phillip con amore, la storia ruota infatti attorno a Eloise e Sir Phillip Crane, vedovo di Marina Thompson, un personaggio già introdotto nella serie, anche se i due non si sono ancora mai incontrati. Ma aldilà della logica letteraria, che potrebbe anche non essere rispettata nella serie, ci sono segnali narrativi precisi che indicano proprio Eloise come la candidata più probabile per la stagione 5.
Nella quarta stagione il personaggio di Eloise ha vissuto una trasformazione radicale: se in passato il suo tratto distintivo era il rifiuto categorico del matrimonio e delle convenzioni sociali, i nuovi episodi hanno invece mostrato più apertura in questo: una Eloise più matura, più empatica e narrativamente pronta a sostenere il peso di una grande storia d’amore senza rinunciare alla propria identità. Proprio lei, nella scena post-credit del finale della quarta stagione, è arrivata addirittura a dire che i matrimoni le piacciono. In aggiunta, secondo una particolare teoria dei fan, l’ordine con cui le palline attraversano gli archetti nella partita di pall-mall che abbiamo visto nella seconda stagione, corrisponderebbe all’ordine delle stagioni. E in questo caso vediamo Eloise conquistare proprio il quinto archetto.
Bridgerton, quando vedremo Francesca (e il suo nuovo amore)
Dall’altra parte c’è Francesca, e il suo destino nella quarta stagione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Felicemente sposata con John Stirling, Francesca lo perde inaspettatamente, e alla fine condivide un momento di tensione emotiva con Michaela. Un finale potentissimo, che semina il terreno per una storia d’amore complessa. Tuttavia, molti fan concordano nel ritenere che la storia di Francesca richieda ancora tempo per maturare: proprio a causa della profondità del suo dolore, appare difficile che possa diventare la protagonista immediata della quinta stagione.
La serie sembra voler rispettare i tempi necessari per l’elaborazione del lutto. A sostenere questa lettura c’è anche una dichiarazione della stessa Brownell, secondo cui per lei è fondamentale che Francesca abbia il tempo giusto per elaborare il dolore prima di aprirsi a un nuovo amore. A questo punto è dunque più probabile che Francesca possa essere la protagonista di Bridgerton 6, perfettamente in linea anche con Amare un libertino, il sesto romanzo di Julia Quinn.
Bridgerton 5, quando esce la quinta stagione su Netflix
Stando alle ultime dichiarazioni della showrunner Jess Brownell al sito TVLine, la produzione di Bridgerton 5 dovrebbe iniziare proprio questo mese (marzo 2026), mentre la sceneggiatura è già pronta. La volontà di ridurre i tempi di uscita rispetto alle stagioni precedenti è palese, e a sottolinearlo è la stessa showrunner: "Stiamo cercando di procedere a un passo più spedito". Questo ci porta a pensare che non dovremo aspettare molto, ma quando potrebbe uscire Bridgerton 5 su Netflix? Riflettendo sulle tempistiche della passata stagione della serie, la produzione della quinta stagione potrebbe terminare il prossimo dicembre, mentre l’uscita sulla piattaforma streaming potrebbe verificarsi intorno al luglio 2027.
