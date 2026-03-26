Bridgerton 5, Netflix scatena il web dopo l'ultimo annuncio: “Ma Eloise?” La quinta stagione della serie è ufficialmente in produzione, ma molti fan sembrerebbero non aver apprezzato un particolare dettaglio: ecco quale.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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L’attesa per la quinta stagione di Bridgerton è già altissima, ma l’annuncio arrivato da Netflix ha acceso un forte dibattito tra i fan. Attraverso un primo teaser inedito, la piattaforma streaming ha infatti svelato che il nuovo capitolo sarà incentrato su Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd, pronta a vivere una nuova storia d’amore dopo la perdita del marito John. Al suo fianco ci sarà Michaela Stirling, interpretata da Masali Baduza. C’è però un dettaglio che molti fan della serie non hanno apprezzato, manifestando sui social tutto il loro malcontento: ecco di cosa si tratta.

Bridgerton 5, Francesca ritrova l’amore con Michaela

Bridgerton 5 si aprirà con un salto temporale di due anni, necessario per permettere a Francesca di elaborare il lutto per la perdita del marito. Tornata a Londra, la riservata figlia dei Bridgerton si troverà a fare i conti con sentimenti inaspettati proprio quando Michaela, cugina di John, rientrerà in città per occuparsi della tenuta dei Kilmartin. Il nucleo del racconto si focalizzerà dunque sul legame tra queste due donne.

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Nei romanzi originali di Julia Quinn, Francesca ritrova l’amore in Michael Stirling, cugino del defunto marito, un personaggio dunque maschile. La scelta di Shonda Rhimes di trasformare Michael in Michaela, portando sullo schermo una relazione queer, aveva inizialmente destabilizzato una parte dei fan più legata ai romanzi. Col tempo, però, questa trasposizione è stata accettata e accolta favorevolmente anche come un segno distintivo della firma creativa della Rhimes, da sempre attenta ai temi dell’inclusività.

Francesca protagonista di Bridgerton 5: i fan non ci stanno

Se dal punto di vista del legame tra Francesca e Michaela il pubblico era dunque più che preparato a questo tipo di narrazione, un altro dettaglio pare abbia invece generato molto malcontento. Secondo la sequenza narrativa dei libri di Julia Quinn, dopo la quarta stagione incentrata su Benedict Bridgerton, il ruolo da protagonista sarebbe dovuto toccare a Eloise e al suo ritrovato amore con Sir Philip. Ancora una volta, però, i produttori hanno deciso di sconvolgere l’ordine affidando la quinta stagione a Francesca. Questa scelta ha fatto storcere il naso a molti fan, convinti che rinviare ancora la stagione di Eloise potrebbe significare che l’attrice Claudia Jessie, nel frattempo, rischi di apparire troppo matura per interpretare una giovane alle soglie del matrimonio.

Tantissimi dunque i commenti apparsi sul web proprio in merito a questo. "Avrebbe dovuto essere Eloise. Cosa farà per tutta la prossima stagione? Scrivere lettere per un’intera stagione? Diventerà noiosa", si legge sui social. E ancora: "Aspettiamo Eloise dalla prima stagione, sperando che finalmente ottenga la sua caotica storia d’amore femminista. Invece saltiamo di nuovo a Fran?". L’ultima speranza dei fan è dunque che questa quinta stagione, pur avendo Francesca come protagonista, possa rivelarsi anche propedeutica per quello che sarà il futuro di Eloise.

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