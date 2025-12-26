Bridgerton 4, amore segreto e balli proibiti: il trailer svela la svolta inaspettata di Benedict Netflix rilascia il trailer italiano della quarta stagione di Bridgerton: balli in maschera e un amore proibito pronto a stravolgere il destino di Benedict.

Ieri, giovedì 25 dicembre, proprio nel giorno di Natale, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale italiano di Bridgerton 4, quarta stagione di una delle serie più amate dal pubblico. La pubblicazione del video ha chiuso in grande stile l’iniziativa natalizia 12 Days of Christmas di Shondaland. Per dodici giorni, infatti, i profili ufficiali della serie hanno proposto contenuti esclusivi, tra immagini inedite, clip, anticipazioni narrative e dietro le quinte, alimentando l’attesa per il ritorno del period drama. Un gran bel regalo natalizio, non trovate? Vediamo tutti i dettagli.

Bridgerton 4, Benedict perde la testa per una donna nel trailer della quarta stagione

Nelle scorse ore, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale italiano della quarta stagione di Bridgerton, come conclusione dell’iniziativa social 12 Days of Christmas di Shondaland (di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo introduttivo). Il trailer mostra Benedict Bridgerton (Luke Thompson), il secondogenito bohémien, che resiste ai tentativi della madre, Lady Violet (Ruth Gemmell), di vederlo sistemato. Durante un ballo in maschera, il suo cuore cede alla misteriosa Dama d’Argento, il cui volto resta nascosto. Con l’aiuto della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict cerca di scoprire chi sia la donna che lo ha conquistato, scoprendo che si tratta della cameriera Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio di Araminta Gun (Katie Leung).

Tra illusioni e realtà, Benedict deve decidere tra la Dama d’Argento e l’affetto per Sophie. Intanto, i matrimoni dei fratelli e le nuove sfide di Penelope (Nicola Coughlan) aggiungono intrecci, colpi di scena e tensione alla vita dei Bridgerton. Nella clip appaiono Hannah Dodd (Francesca Bridgerton), Victor Alli (John Stirling), Daniel Francis (Marcs Anderson), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Emma Naomi (Alice Mondrich) e Luke Newton (Colin Bridgerton). Il Visconte Anthony, interpretato da Jonathan Bailey, non è presente, ma potrebbe fare un cameo.

Di cosa parla la quarta stagione di Bridgerton e quando esce in streaming

La quarta stagione di Bridgerton, composta da otto episodi, arriverà su Netflix in due parti:

Parte 1: il 29 gennaio

Parte 2: il 26 febbraio

Tenete duro, quindi, perché non manca molto! La storia segue Benedict, il secondo figlio dai modi bohémien, riluttante a sposarsi finché non incontra una misteriosa Dama d’Argento al ballo in maschera di sua madre. La stagione è tratta da La Proposta di un Gentiluomo, terzo romanzo della saga di Julia Quinn, scelto per la sua struttura adatta a una storia d’amore televisiva. Tra i momenti più attesi c’è il ballo in maschera di Lady Violet Bridgerton, dove Benedict incontra, appunto, la Dama. Il giovane dovrà ritrovarla con l’aiuto della famiglia.

