Bridgerton 4, chi è Sophie: l'attrice Yerin Ha è la dama in argento. Mai visto Benedict così innamorato L’attrice australiana di origini coreane sarà la protagonista dell’attesissima quarta stagione della serie: l’incontro con Benedict è dietro l’angolo.

Il mondo delle serie tv è in totale fermento: dopo tre stagioni fatte di drammi, passioni e balli da sogno, il colossal in costume firmato Shonda Rhymes è pronto a tornare con la sua quarta stagione. Questa volta, al centro di Bridgerton 4, ci sarà una nuova grande storia d’amore, quella tra Benedict Bridgerton e la misteriosa Sophie. Ma chi è l’attrice che darà vita a questa inedita protagonista? La giovane interprete si chiama Yerin Ha e molto presto sentiremo parlare di lei: ecco qualche dettaglio in più.

Bridgerton 4, chi è l’attrice Yerin Ha che interpreta Sophie

Nata nel 1998 a Sydney, in Australia, Yerin Ha è un’attrice di origini coreano-australiane cresciuta in una famiglia di artisti: i suoi genitori e persino la nonna erano attori, e lei ha coltivato quella stessa passione per la recitazione fin da piccola. Crescendo ha frequentato la prestigiosa Kaywon High School of Arts di Seoul e ha poi proseguito la formazione in Belle Arti e recitazione al National Institute of Dramatic Art di Sydney, una delle scuole più importanti e ambiziose d’Australia.

La sua carriera professionale è iniziata con ruoli teatrali, mentre in televisione ha esordio nel 2019 con la serie Reef Break, prima di ottenere maggiore visibilità nel mondo internazionale grazie a interpretazioni in serie importanti come Halo, Dune: Prophecy e Ombre nell’acqua. Grazie a Bridgerton 4 è poi arrivata la sua prima grande occasione da protagonista in una delle serie TV più seguite al mondo. Yerin Ha è stata infatti scelta per interpretare Sophie, protagonista femminile dell’attesissima quarta stagione.

Bridgerton 4, cosa vedremo e quando esce in streaming

La quarta stagione di Bridgerton si ispira al terzo romanzo di Julia Quinn, La proposta di un gentiluomo, e porta sul piccolo schermo Sophie Beckett, una dama di servizio intelligente e piena di risorse, costretta da circostanze dure a servire in case aristocratiche. La sua vita cambia quando, travestita con un elegante abito argento al ballo in maschera organizzato dalla famiglia Bridgerton, incontra Benedict, secondogenito della nobile famiglia. Tra maschere, segreti e scintille, lui se ne innamora perdutamente senza scoprire inizialmente la sua identità. La domanda allora è soltanto una: riuscirà l’amore a oltrepassare ogni ostacolo?

Una risposta che molto presto potremo avere guardando proprio l’attesissima serie. All’uscita di Bridgerton 4, infatti, manca davvero pochissimo. L’amata serie verrà resa disponibile in streaming su Netflix in due parti: la prima parte dal 29 gennaio 2026, e la seconda parte dal 26 febbraio 2026. Due appuntamenti assolutamente imperdibili.

