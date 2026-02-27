Bridgerton 4, il finale di stagione stravolge tutto: due addii struggenti, amori incondizionati e una scena post-credit Tra colpi di scena, svolte, cerchi che si chiudono e nuovi interrogativi, cosa accade alla fine della quarta stagione dell’amatissima serie Netflix?

La seconda parte di Bridgerton 4, uscita su Netflix il 26 febbraio 2026, ha regalato ai fan della serie un finale di stagione tanto emozionante quanto complesso. Dopo mesi di ipotesi sul destino di Benedict Bridgerton e Sophie, come anche sulle sorti di Francesca e di altri personaggi chiave, la quarta stagione si è chiusa con un vero e proprio mix tra lieto fine romantico, tragedie inaspettate e mistero narrativo. In parte molti nodi sono stati finalmente sciolti, mentre altri sono rimasti ben saldi proprio per creare fondamenta narrative forti per la stagione 5, già confermata da Netflix con la promessa di svolte importanti. Ma tornando alla quarta stagione, scopriamo nel dettaglio come finisce.

Bridgerton 4, il finale da favola di Sophie e Benedict

Tante emozioni nel finale di stagione di Bridgerton 4. Finalmente la madre di Benedict capisce che il sentimento che lega il figlio a Sophie è vero e profondo e, parlandogli a cuore aperto, lo mette di fronte a una scelta difficile: se decide di sposare lei, dove mettere in conto che dovrà lasciare casa Bridgerton, fuggire in campagna e limitare a una semplice corrispondenza via posta i rapporti con la famiglia soprattutto nel primo periodo, il tutto per evitare uno scandalo che metterebbe tutti in cattiva luce agli occhi della società.

Benedict, resosi conto che l’amore che prova per Sophie è talmente forte da meritare un gesto così importante grazie alle parole della sorella Francesca in una sera di lutto e festa, sceglie una vita con lei e la madre approva, rivelandogli inoltre che dentro a un cassetto della sua camera c’è un anello che apparteneva alla nonna. Allora Benedict torna a casa Bridgerton, prende l’anello ma non trova Sophie: viene arrestata qualche minuto prima fuori dalla tenuta per colpa della matrigna, Araminta Gun, che, una volta scoperta la sua intenzione di partire per le Americhe, la denuncia per furto e identità falsa.

Il giorno successivo Benedict scopre quanto accaduto e l’aiuta a evitare la permanenza a vita in prigione, garantendo per lei davanti al giudice insieme alla madre Violet. Tutto ciò accade dopo che Benedict ha scoperto che è lei la Dama D’Argento di cui si era innamorato all’inizio della quarta stagione, e questo avviene grazie alla collana che apparteneva alla madre di Sophie: lui trova il gioiello per terra nella sua camera – l’aveva persa durante la notte passata insieme – e si ricorda che era lo stesso indossato dalla donna che aveva incontrato alla festa a casa Bridgerton, guardando dei suoi vecchi disegni.

Il cuore del finale di stagione

Nel cuore del finale, la quarta stagione di Bridgerton risolve finalmente la storia d’amore tra Benedict e Sophie: una relazione partita come un’attrazione travolgente e complicata, segnata da barriere sociali, rifiuti e conflitti interiori. Dopo il rifiuto di Sophie alla proposta di diventare sua amante, la serie dedica l’ultima parte alla lotta di Benedict per dimostrare che il loro amore può davvero superare le regole di classe e la paura del giudizio sociale: i due vogliono trasferirsi in campagna, nel cottage di Benedict, lontano da occhi indiscreti.

Gran parte della tensione narrativa è risolta quando la verità sulla storia familiare di Sophie viene alla luce: lei è in realtà figlia illegittima del Conte di Penwood. Con l’aiuto di Eloise, che intrattiene Cressida – ora moglie del fratello del Conte – per permettere a Sophie di cercare il testamento del padre nella vecchia dimora della matrigna – e della famiglia Bridgerton, la sua posizione sociale può finalmente essere legittimata. Per evitare scandali, Sophie viene presentata alla Regina e a tutta la nobiltà come cugina di Rosamund e Posy, entrando a far parte ufficialmente della famiglia Penwood, il tutto dopo aver trovato un accordo con la matrigna.

In sostanza, Sophie, in un confronto diretto al Palazzo della Regina, alla presenza di Benedict e Violet, rivela a Rosamund e Posy che la madre, Araminta, Contessa di Penwood, le ha rubato la dote che il padre defunto aveva lasciato in eredità; un’eredità divisa per tutte e tre le figlie che equivaleva a 18mila sterline a testa. Il reato di Araminta, agli occhi della nobiltà, è di gran lunga peggiore rispetto a quello di Sophie, considerando anche che Posy racconta la verità sui fermagli da scarpe: lei li aveva consegnati personalmente alla protagonista la sera che la matrigna aveva scoperto che era lei la Dama D’Argento (per questo che l’aveva cacciata). Quindi la matrigna è costretta ad accettare un accordo.

La svolta nel finale consente al "Ton" di accettare la sua unione con Benedict senza ripercussioni future. Il momento culminante arriva sempre durante la sontuosa festa alla corte della regina, dove Benedict chiede ufficialmente a Sophie di sposarlo, ma questa volta il lieto evento avviene davanti agli occhi di tutti e non in una stanza privata del Palazzo.

Il finale di Bridgerton 4: una morte improvvisa

Se da un lato troviamo dunque l’happy ending di Sophie e Benedict, dall’altro lato il finale di stagione riserva anche sorprese davvero inaspettate. Tra queste, la morte improvvisa di John Stirling, marito di Francesca Bridgerton, a seguito di un forte mal di testa. Una tragedia che colpisce duramente la famiglia e introduce un arco narrativo diverso, fatto di lutto e resilienza, che potrebbe guidare il focus della stagione 5. Francesca, pur composta, deve fare i conti con il vuoto lasciato da John e con la scoperta di nuovi e inaspettati sentimenti verso Michaela Stirling, alla quale chiede di restare vicino a lei dopo il dramma vissuto e una festa in onore del defunto marito. Quest’ultima accetta la sua offerta, ma poi decide di andarsene senza dire nulla a Francesca, lasciandola così nello sconforto, molto probabilmente perché sente di provare già qualcosa di ben più forte di una semplice amicizia per lei.

Altro elemento fondamentale che apre domande per il futuro è la ‘retrocessione’ di Lady Whistledown: Penelope Bridgerton si ritira dal ruolo di voce anonima degli scandali del Ton, e una nuova Lady Whistledown emerge nell’ultimo segmento della stagione, riportando in auge il mistero e la curiosità attorno alla celebre rubrica: chi è la nuova autrice? Già ce lo stiamo chiedendo e stiamo facendo delle ipotesi al riguardo, ma questa volta sarà più difficile scoprirne l’identità. Chi sia questa figura e come influenzerà la prossima stagione resta uno dei principali dubbi.

Al contempo, molte storyline collaterali, come quella di Violet Bridgerton e del suo legame con Lord Anderson, fratello di Lady Agatha Danbury – che finalmente ottiene il permesso di partire (a malincuore) dalla Regina -, vengono raccontate fino a lasciare uno spazio aperto alla riflessione e molte possibilità per la prossima stagione. Ci sarà un lieto fine anche per Violet Bridgerton e Lord Anderson dopo la proposta di matrimonio saltata perché lei sente il bisogno di restare ancora per un po’ la donna spensierata e libera che era da ragazza? Lady Danbury tornerà a far visita alla Regina nella prossima stagione? E rivedremo Michaela Stirling nella prossima stagione? Chi ha letto i libri, sa che il personaggio tornerà e avrà un ruolo fondamentale nella vita di Francesca e dei Bridgerton, ma non sa di preciso quando e come si evolverà la storia rispetto ai romanzi, anche visto il cambio del sesso del personaggio.

La scena post-credit di Bridgerton 4

Non dimenticate di restare sintonizzati su Netflix anche dopo i titoli di coda, perché c’è il matrimonio di Sophie e Benedict da vivere appieno e anche un dipinto firmato da quest’ultimo che mostra la Dama D’Argento senza maschera.

