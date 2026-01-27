Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Benedict si innamora in Bridgerton 4: quando e a che ora escono i primi episodi su Netflix e la storia d'amore da fiaba

Manca pochissimo al debutto su Netflix della quarta stagione, che finalmente vedrà l’incontro tra Benedict e Sophie: quando potremo vederla.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

L’universo regency di Bridgerton torna a far battere i cuori dei fan di tutto il mondo. Dopo l’enorme successo delle stagioni precedenti, sta finalmente per arrivare Bridgerton 4, ispirata come sempre ai romantici romanzi di Julia Quinn, e in particolare a La proposta di un gentiluomo. Come da tradizione, Netflix ha deciso di spezzare l’uscita in due parti per mantenere vivo l’hype e dare agli spettatori il tempo di discutere, immaginare e rivivere le storie settimana dopo settimana. Scopriamo di più sulla quarta stagione, una delle più attese in assoluto.

Bridgerton 4, la trama della quarta stagione con Sophie e Benedict

La quarta stagione di Bridgerton partirà dunque con 4 imperdibili episodi, che si concentreranno su una nuova e romantica storia d’amore all’interno dell’alta società londinese. Al centro della narrazione ci sarà Benedict Bridgerton, il secondogenito della famiglia Bridgerton, noto per il suo spirito libero e la passione per l’arte. Durante il sontuoso ballo in maschera organizzato da sua madre, Benedict rimarrà colpito da una figura enigmatica vestita di argento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Questa misteriosa donna è Sophie Beckett, una giovane e intraprendente dama di servizio che si muove tra le rigide regole sociali con grazia e astuzia. Grazie alla scintilla nata a quel ballo, Benedict si imbarcherà in un viaggio alla ricerca del vero amore, sfidando le barriere di classe e le convenzioni sociali. Una storia che, in un certo senso, ricorderà molto quella della classica fiaba di Cenerentola, con un amore apparentemente impossibile proprio a causa della distanza sociale, ma rielaborata con una sensibilità moderna e con gli ingredienti tipici della serie: romanticismo, scandali e colpi di scena.

Il cast di Bridgerton 4: chi saranno i protagonisti della serie

Al centro di questa quarta stagione troveremo gli attori Luke Thompson e Yerin Ha, che interpretano rispettivamente Benedict Bridgerton e Sophie Beckett. Thompson si prepara dunque a tornare nel ruolo di Benedict, portando avanti l’evoluzione del personaggio dopo le stagioni precedenti. La giovane Yerin Ha è invece la grande novità della stagione: l’attrice australiana, ma di origini coreano-australiane, non è nuova al pubblico televisivo, avendo già partecipato a importanti serie come Halo e Dune: Prophecy.

Tra gli altri attori che, con ruoli maggiori o minori, prenderanno parte alla nuova stagione troviamo Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Luke Newton, Ruth Gemmell, Hannah Dodd, Florence Hunt, Adjoa Andoh e Polly Walker. Non mancheranno poi anche sorprendenti new entry che renderanno ancora più emozionante l’universo Bridgerton.

Bridgerton 4: quando e a che ora escono i primi 4 episodi della serie Netflix

I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming su Netflix a partire dalle 9:00 del mattino (ora italiana) del 29 gennaio 2026.

Potrebbe interessarti anche

Bridgerton 4, Netflix ha rilasciato il trailer della quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, amore segreto e balli proibiti: svelata a sorpresa la svolta inaspettata di Benedict

Netflix rilascia il trailer italiano della quarta stagione di Bridgerton: balli in m...
Bridgerton 4, la showrunner svela le anticipazioni sulla quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, Netflix alza la posta e travolge i fan con rivelazioni sconvolgenti sulla quarta stagione

Tra scandali, passioni e giochi di potere, le anticipazioni di Bridgerton 4 promette...
Bridgerton 4, il teaser della parte 1 ci riporta in pieno universo Shondaland

Bridgerton 4 torna a brillare su Netflix: il nuovo trailer è imperdibile

Finalmente è arrivato il teaser trailer dell'attesissima parte 1 della serie di Netf...
Bridgerton, Netflix vorrebbe realizzare spin-off dedicati ai personaggi della serie

Bridgerton non si ferma, Netflix vuole espandere l'universo della serie: ecco come sta conquistando i fan

Dopo il successo di Queen Charlotte, Netflix svela nuovi progetti dedicati a Bridger...
Bridgerton 4 su Netflix

Bridgerton 4 quando esce? Netflix rivela la data di uscita e uno sneak peek

La magia sta per tornare con una nuova storia d'amore e Benedict protagonista. Siete...
Netflix come trampolino di lancio: gli attori diventati famosissimi grazie alle piattaforme streaming

Netflix come trampolino di lancio: gli attori diventati famosissimi grazie alle piattaforme streaming

Da totali sconosciuti a vere icone della cultura pop: ecco tutti i migliori attori p...
Bridgerton - Lady Danbury

Bridgerton, l’inaspettata confessione di Lady Danbury su un protagonista della serie Netflix

L’attrice Adjoa Andoh ha rivelato, con grande sorpresa dei fan, chi è il suo Bridger...
Benedict Cumberbatch vuole realizzare il film Rogue Male

Benedict Cumberbatch, non solo Doctor Strange: il suo prossimo progetto ‘strizza l’occhio’ a James Bond

L’attore accelera sul film tratto dal classico del 1939: un thriller ad alta tension...
Avengers: Doomsday, nuovi rumor sulla scena iniziale del film e su Secret Wars

Avengers: Doomsday, voci di corridoio accendono l’hype: un’apertura mai vista nell’MCU e Secret Wars pronto a sdoppiarsi

Nuove indiscrezioni parlano di un avvio di film sconvolgente: alleanze impensabili, ...

Personaggi

Virginia Stablum

Virginia Stablum
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
John Hannah

John Hannah
Vincenzo Viscardi

Viscardi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963