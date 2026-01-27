Benedict si innamora in Bridgerton 4: quando e a che ora escono i primi episodi su Netflix e la storia d'amore da fiaba Manca pochissimo al debutto su Netflix della quarta stagione, che finalmente vedrà l’incontro tra Benedict e Sophie: quando potremo vederla.

L’universo regency di Bridgerton torna a far battere i cuori dei fan di tutto il mondo. Dopo l’enorme successo delle stagioni precedenti, sta finalmente per arrivare Bridgerton 4, ispirata come sempre ai romantici romanzi di Julia Quinn, e in particolare a La proposta di un gentiluomo. Come da tradizione, Netflix ha deciso di spezzare l’uscita in due parti per mantenere vivo l’hype e dare agli spettatori il tempo di discutere, immaginare e rivivere le storie settimana dopo settimana. Scopriamo di più sulla quarta stagione, una delle più attese in assoluto.

Bridgerton 4, la trama della quarta stagione con Sophie e Benedict

La quarta stagione di Bridgerton partirà dunque con 4 imperdibili episodi, che si concentreranno su una nuova e romantica storia d’amore all’interno dell’alta società londinese. Al centro della narrazione ci sarà Benedict Bridgerton, il secondogenito della famiglia Bridgerton, noto per il suo spirito libero e la passione per l’arte. Durante il sontuoso ballo in maschera organizzato da sua madre, Benedict rimarrà colpito da una figura enigmatica vestita di argento.

Questa misteriosa donna è Sophie Beckett, una giovane e intraprendente dama di servizio che si muove tra le rigide regole sociali con grazia e astuzia. Grazie alla scintilla nata a quel ballo, Benedict si imbarcherà in un viaggio alla ricerca del vero amore, sfidando le barriere di classe e le convenzioni sociali. Una storia che, in un certo senso, ricorderà molto quella della classica fiaba di Cenerentola, con un amore apparentemente impossibile proprio a causa della distanza sociale, ma rielaborata con una sensibilità moderna e con gli ingredienti tipici della serie: romanticismo, scandali e colpi di scena.

Il cast di Bridgerton 4: chi saranno i protagonisti della serie

Al centro di questa quarta stagione troveremo gli attori Luke Thompson e Yerin Ha, che interpretano rispettivamente Benedict Bridgerton e Sophie Beckett. Thompson si prepara dunque a tornare nel ruolo di Benedict, portando avanti l’evoluzione del personaggio dopo le stagioni precedenti. La giovane Yerin Ha è invece la grande novità della stagione: l’attrice australiana, ma di origini coreano-australiane, non è nuova al pubblico televisivo, avendo già partecipato a importanti serie come Halo e Dune: Prophecy.

Tra gli altri attori che, con ruoli maggiori o minori, prenderanno parte alla nuova stagione troviamo Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Luke Newton, Ruth Gemmell, Hannah Dodd, Florence Hunt, Adjoa Andoh e Polly Walker. Non mancheranno poi anche sorprendenti new entry che renderanno ancora più emozionante l’universo Bridgerton.

Bridgerton 4: quando e a che ora escono i primi 4 episodi della serie Netflix

I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming su Netflix a partire dalle 9:00 del mattino (ora italiana) del 29 gennaio 2026.

