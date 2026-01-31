Bridgerton 4, parte 1: un finale sospeso tra un amore impossibile e una proposta da brividi Cosa accadrà alla fine dei primi quattro episodi della quarta stagione? E, soprattutto, quale sarà il futuro di Sophie e Benedict? Scopriamolo.

La prima parte di Bridgerton 4 è ufficialmente approdata in streaming su Netflix e moltissimi fan si sono già ributtati a capofitto tra i fasti, gli amori, le ipocrisie e le regole ferree del Ton londinese. La prima parte della quarta stagione, che vede al centro della narrazione Benedict Bridgerton e la misteriosa Sophie, si chiude al termine del quarto episodio con un finale apertissimo, amaro e carico di tensioni emotive, che prepara il terreno a una seconda parte ancora più intensa. Tra segreti non svelati, scelte dolorose e conflitti pronti a esplodere, ecco cosa vedremo in un finale che lasca lo spettatore in sospeso proprio nel momento di massima fragilità dei suoi protagonisti.

Bridgerton 4, il finale della prima parte: cosa succede tra Benedict e Sophie

Nel finale della prima parte di Bridgerton 4, Benedict si trova finalmente faccia a faccia con i propri sentimenti: l’artista ribelle della famiglia Bridgerton è innamorato di Sophie, una giovane dama di servizio che lo ha profondamente colpito fin dal celebre ballo in maschera, anche se lui tuttora non conosce la sua vera identità. Benedict, infatti, ancora non sa che Sophie è la figlia non riconosciuta del defunto Lord Penwood e che dietro quel volto si nasconde proprio la "lady in silver" che lo ha stregato al ballo, ‘lasciandogli’ solo un guanto bianco nel tentativo (riuscito) di fuggire da lui e da casa Bridgerton a mezzanotte, proprio come Cenerentola, e portando così Benedict a pensare al matrimonio per la prima volta nella sua vita.

Ciò che Benedict percepisce, però, è l’abisso sociale che li separa. Convinto che un matrimonio sarebbe uno scandalo inaccettabile per l’alta società, tenta una soluzione che, nella sua mente, è pragmatica e persino generosa: chiede a Sophie di restare al suo fianco come amante, offrendole protezione e affetto in un mondo che non sembra lasciare alternative. La giovane, però, rifiuta con fermezza, non solo per una questione di dignità personale, ma soprattutto per una consapevolezza più profonda, maturata attraverso anni di umiliazioni e silenzi forzati. Cresciuta come figlia illegittima e segnata dalla crudeltà della matrigna Araminta Lady Penwood, Sophie non accetterebbe mai un futuro che la condannerebbe a restare nell’ombra e, soprattutto, non vuole che un suo eventuale figlio possa vivere ciò che ha vissuto lei.

Finale prima parte Bridgerton 4: il ritorno di Araminta

A rendere il finale ancora più amaro e drammatico troviamo anche il ritorno di Araminta e delle sue figlie, che si stabiliscono proprio vicino ai Bridgerton, nel luogo dove Sophie lavora come domestica. Il passato che a Sophie pesava già così tanto dentro di sé, diventa improvvisamente una minaccia concreta e quotidiana. A fare da cornice a questa storia d’amore spezzata, ci sono poi le sottotrame degli altri grandi personaggi della serie: Penelope si muove con sempre maggiore sicurezza nei nuovi equilibri di potere che ha costruito, Francesca resta imprigionata in tensioni emotive mai risolte, tra problemi di intimità e mancata gravidanza, mentre la Regina osserva con inquietudine un Ton che sembra sfuggirle di mano.

