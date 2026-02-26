Bridgerton 4, perché Benedict non riconosce Sophie? La spiazzante confessione sulla dama d'argento
Perché Benedict non comprende che Sophie e la dama d'argento sono la stessa persona in Bridgerton 4? L'attore fa chiarezza sul mistero della serie Netflix
L’attesa per i nuovi ed ultimi episodi di Bridgerton 4 è alle stelle: il 26 febbraio arriva su Netflix la seconda parte di questa appassionate stagione incentrata su Benedict Bridgerton, eppure c’è un mistero che aleggia sin dall’inizio. Ogni telespettatore, guardando la prima parte di questa nuova stagione, si è infatti posto un quesito: com’è possibile che Benedict non capisca che la lady d’argento incontrata al suo ballo e Sophie Beck siano la stessa persona?
Perché Benedict Bridgerton non riconosce Sophie in Bridgerton 4: l’attore spiega tutto
Sì, è vero che Sophie porta una maschera dall’inizio alla fine del ballo che le copre la parte alta del volto, ma è chiaro che ci sono altrettanti palesi indizi che difficilmente possono celarne l’identità, soprattutto se si tratta di una donna che ha fatto breccia nel cuore del protagonista in questione. Allora perché Benedict non la riconosce, pur standole così vicino? La risposta è arrivata proprio da Luke Thompson, l’attore che veste i panni di Benedict, che nel corso di un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly ha finalmente fatto chiarezza su questo punto essenziale della storia.
L’attore ha spiegato che Benedict non riconosce Sophie perché estremamente legato al ricordo che ha nella sua mente della dama in argento, dalla quale proprio non riesce a staccarsi. Questo gli rende difficile unire l’immaginario, il sogno, con la realtà: "Non è soltanto una questione di: ‘L’avrebbe riconosciuta?’. È interessante perché penso che dica qualcosa su Benedict, che lui è… in un certo senso, è un suo difetto. È un po’ cieco", ha dichiarato Thompson, aggiungendo come, in realtà, Benedict quasi non voglia vedere e capire davvero chi sia la dama dei suoi sogni nella realtà e dover poi fare i conti con una verità anche difficile da accettare. "Da un punto di vista poetico, è come se Benedict non riuscisse a legare fantasia e realtà. Sono due cose separate e lui le vuole entrambe separatamente, così da poterle fare entrambe.", ha ancora spiegato l’attore.
Eppure, nei nuovi episodi di Bridgerton 4, Benedict dovrà fare inevitabilmente i conti con la realtà e questo avrà conseguenze importanti nella vita di entrambi i protagonisti.
