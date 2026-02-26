Trova nel Magazine
Bridgerton, Netflix conferma la stagione 5 e annuncia la 6: quando escono le nuove puntate e chi saranno i protagonisti

Mentre la storia d'amore tra Benedict e Sophie continua, i nuovi capitoli della serie sono già in fase di lavorazione.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La Regency Era torna a brillare su Netflix con la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton, pronta a svelare i nodi irrisolti delle relazioni, le tensioni sociali e soprattutto il destino amoroso di uno dei fratelli più elusivi della famiglia Bridgerton. La prima metà della stagione, pubblicata il 29 gennaio 2026, ha introdotto al pubblico una storia dal sapore quasi fiabesco: Benedict Bridgerton, il secondogenito ribelle, si innamora perdutamente di una misteriosa "Dama d’argento" incontrata a un ballo in maschera, ignaro della sua vera posizione sociale.

La seconda parte in arrivo su Netflix il 26 febbraio 2026 prosegue dunque la strada aperta nei primi quattro episodi: Benedict e Sophie dovranno confrontarsi con le aspettative di una società che raramente guarda con favore a un amore che supera classi sociali e ruoli prestabiliti, e dopo una proposta impulsiva — dove Benedict chiede a Sophie di diventare la sua amante — i due protagonisti devono fare i conti con le conseguenze delle loro scelte.

Ma Bridgerton non si fermerà di certo qui. Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie per almeno una quinta stagione e anche per una sesta, espandendo ulteriormente l’universo narrativo tratto dai romanzi rosa di Julia Quinn. Curiosi di sapere di chi si parlerà? Trovate tutto nel Video!

