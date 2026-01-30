Trova nel Magazine
Bridgerton 4, Parte 2: amori in bilico e maschere che cadono. Ecco quando arrivano i nuovi episodi su Netflix

Bridgerton 4, Parte 2 entra nel vivo: i nuovi episodi stanno per tornare su Netflix tra passioni irrisolte, segreti scomodi e destini pronti a cambiare nel Ton.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il tanto atteso momento è arrivato: Bridgerton 4 è finalmente disponibile su Netflix ma, come si sa già da tempo, questa quarta stagione della serie è divisa in due parti: la prima è uscita proprio ieri, giovedì 29 gennaio 2026; per la seconda, invece, dovrete aspettare ancora un po’. Mantenete la calma, non sarà un’attesa lunghissima, anzi, si può dire che ci siamo quasi e, in questo articolo, vi sveleremo proprio quando usciranno gli ultimi quattro episodi della Parte 2. Siete pronti? Molto bene, allora proseguite la lettura!

Bridgerton 4, Parte 2: quando escono i nuovi episodi, la data da ricordare

La quarta stagione di Bridgerton si prepara a tornare su Netflix con la sua seconda e ultima parte, disponibile dal 26 febbraio 2026, pronta a chiudere i principali fili narrativi aperti nei primi episodi (online da ieri, 29 gennaio). Al centro del racconto rimane Benedict Bridgerton, protagonista di una storia sentimentale complessa, che ruota attorno alla figura di Sophie Baek. I nuovi episodi riprenderanno immediatamente dopo il cliffhanger della Parte 1, affrontando le conseguenze della decisione che ha spinto Sophie a prendere le distanze da Benedict e mettendo alla prova il loro legame. Parallelamente, la serie continua ad esplorare l’impatto pubblico e personale della rivelazione di Penelope come Lady Whistledown, una verità destinata a cambiare profondamente gli equilibri dell’alta società.

Accanto alla trama principale, spazio anche alle vicende di Francesca Bridgerton, alle nuove dinamiche del suo matrimonio, alla vita privata di Violet Bridgerton e alle tensioni che coinvolgono la Regina Carlotta. La seconda parte della stagione tirerà le somme delle scelte compiute dai personaggi, portando a una conclusione capace di rimescolare relazioni e gerarchie del Ton.

Il cast di Bridgerton 4

Per quanto riguarda il cast, la quarta stagione di Bridgerton è guidata da Luke Thompson (Benedict) e dalla new entry Yerin Ha. Tornano molti volti noti:

  • Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton)
  • Luke Newton (Colin)
  • Nicola Coughlan (Penelope/Lady Whistledown)
  • Claudia Jessie (Eloise)
  • Hanna Dodd (Francesca)
  • Victor Alli (John Stirling)
  • Florence Hunt (Hyacinth)
  • Will Tilston (Gregory)
  • Polly Walker (Lady Featherington)
  • Golda Rosheuvel (Regina Carlotta)
  • Daniel Francis
  • Adjoa Andoh (Lady Danbury).

Nella seconda parte della stagione rivedremo: Jonathan Bailey (Anthony) e Simone Ashley (Kate), protagonisti della seconda stagione. Tra le new entry spiccano Katie Leung (Lady Araminta Gun), Isabella Wei (Posy Li) e Michelle Mao (Rosamund Li).

Bridgerton 5 e 6 si faranno: cosa sappiamo

La quarta stagione non sarà l’ultima che i fan vedranno. Sì, avete capito bene: la serie romantica basata sui romanzi di Julia Quinn è stata rinnovata anticipatamente per altre due stagioni. La showrunner, Jess Brownell, ha rivelato che i protagonisti delle stagioni 5 e 6 saranno Francesca ed Eloise Bridgerton. Finora la serie ha raccontato le storie di Daphne, Anthony, Penelope e Benedict, mentre le prossime stagioni si concentreranno sugli altri fratelli della famiglia.

