Bridgerton 4, l'universo Shondaland torna a brillare su Netflix: il nuovo trailer è mozzafiato

Quando il destino porta Benedict e Sophie a rincontrarsi, lui si trova diviso tra la realtà dell’affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d’Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona. L’incapacità di Benedict di vedere che le due donne sono una sola rischierà di distruggere la scintilla innegabile che li unisce? E l’amore può davvero vincere tutto, persino un legame proibito dalla società per via della differenza di classe? A ispirare il percorso di Benedict ci sono anche i matrimoni dei suoi fratelli – tra cui Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) e Colin (Luke Newton) con Penelope (Nicola Coughlan), che affronta nuove sfide ora che la sua identità di cronista mondana è stata resa pubblica.

Il trailer di Bridgerton 4

Il teaser trailer di Bridgerton 4 è ora online e promette sorprese memorabili:

Quando esce e dove vedere la stagione 4 di Bridgerton in streaming?

Come sempre, Bridgerton (compresa la sua stagione 4) è disponibile in streaming in esclusiva sul catalogo di Netflix. Sono i programma 8 episodi, divisi in due tronconi da 4: la parte 1 uscirà il 29 gennaio 2026, mentre per la parte 2 occorrerà attendere il 26 febbraio successivo.