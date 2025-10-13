Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Bridgerton 4, l'universo Shondaland torna a brillare su Netflix: il nuovo trailer è mozzafiato

Finalmente è arrivato il teaser trailer dell'attesissima parte 1 della serie di Netflix: ecco cosa aspettarsi

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il 2026 sarà l’anno del ritorno di Bridgerton, che sta per approdare su Netflix con la stagione 4 di cui abbiamo un assaggio con un fantastico teaser trailer della parte 1. Come ormai prassi per il Colosso dello streaming, anche questa serie sarà divisa in due parte: i primi 4 episodi arriveranno il 29 gennaio, mentre i secondi 4 il 26 febbraio. Per i fan si prospetta un appuntamento storico e assolutamente da non mancare.

A che punto siamo con la trama di Bridgerton 4 in streaming su Netflix

Il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton (Luke Thompson) rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Finché, al ballo in maschera organizzato da Violet, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. Con l’aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict si lancia in società per scoprire l’identità della giovane donna. Ma in realtà, la donna dei suoi sogni non appartiene affatto all’alta società: è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Quando il destino porta Benedict e Sophie a rincontrarsi, lui si trova diviso tra la realtà dell’affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d’Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona. L’incapacità di Benedict di vedere che le due donne sono una sola rischierà di distruggere la scintilla innegabile che li unisce? E l’amore può davvero vincere tutto, persino un legame proibito dalla società per via della differenza di classe? A ispirare il percorso di Benedict ci sono anche i matrimoni dei suoi fratelli – tra cui Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) e Colin (Luke Newton) con Penelope (Nicola Coughlan), che affronta nuove sfide ora che la sua identità di cronista mondana è stata resa pubblica.

Il trailer di Bridgerton 4

Il teaser trailer di Bridgerton 4 è ora online e promette sorprese memorabili:

Quando esce e dove vedere la stagione 4 di Bridgerton in streaming?

Come sempre, Bridgerton (compresa la sua stagione 4) è disponibile in streaming in esclusiva sul catalogo di Netflix. Sono i programma 8 episodi, divisi in due tronconi da 4: la parte 1 uscirà il 29 gennaio 2026, mentre per la parte 2 occorrerà attendere il 26 febbraio successivo.

Potrebbe interessarti anche

Bridgerton - Lady Danbury

Bridgerton, l’inaspettata confessione di Lady Danbury su un protagonista della serie Netflix

L’attrice Adjoa Andoh ha rivelato, con grande sorpresa dei fan, chi è il suo Bridger...
5 serie TV romantiche su Netflix

Le migliori serie tv romantiche da vedere a ottobre su Netflix: queste 5 parlano di amori autentici

Se siete amanti del romanticismo, ecco 5 serie TV disponibili su Netflix che parlano...
Bridgerton 4 su Netflix

Bridgerton 4 quando esce? Netflix rivela la data di uscita e uno sneak peek

La magia sta per tornare con una nuova storia d'amore e Benedict protagonista. Siete...
Netflix lancia la watchlist, i film e le serie da guardare in base al segno zodiacale

Netflix lancia la Watchlist: ecco le serie e i film da guardare in base al vostro segno zodiacale

Netflix lancia una watchlist personalizzata per ogni segno zodiacale, combinando ast...
Playmen con Carolina Crescentini in streaming su Netflix

Non convenzionale, caliente e tremendamente sensuale: Carolina Crescentini seduce Netflix

L'attrice di Notte prima degli esami e Boris vestirà i panni di Adelina Tattilo nell...
One Piece 2, il trailer della serie Netflix annuncia l'arrivo della stagione 3

One Piece 3 su Netflix si farà: l'annuncio con un emozionante trailer della seconda stagione e quando esce

Un primo emozionante trailer di One Piece 2 su Netflix svela la data d'uscita della ...
3 serie tv con protagonisti serial killer in streaming su Netflix che vi faranno accapponare la pelle

Netflix si tinge di rosso: queste 3 serie tv sono le più agghiaccianti che vedrete

Nel catalogo del Colosso dello streaming ecco alcune serie con protagonisti efferati...
Scatta l'amore in streaming su Prime Video con Simone Ashley

Da Bridgerton a Londra, Scatta l'amore per Simone Ashley su Prime Video (ma l'attrice non ci crede)

La "viscontessa" della nota serie Netflix è la giovane fotografa Pia, a cui una sens...
The Buccaners, tutto sulla serie di Apple TV+ che fa concorrenza a Bridgerton

The Buccaneers è la nuova Bridgerton (e anche meglio) con una famosa attrice italiana: tutto sulla serie

Se siete amanti di Bridgerton e cercate una serie TV simile per ingannare l'attesa d...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

Claudia Cardinale

Claudia Cardinale
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta
andrea-delogu

Andrea Delogu
Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963