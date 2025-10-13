Bridgerton 4, l'universo Shondaland torna a brillare su Netflix: il nuovo trailer è mozzafiato
Finalmente è arrivato il teaser trailer dell'attesissima parte 1 della serie di Netflix: ecco cosa aspettarsi
Il 2026 sarà l’anno del ritorno di Bridgerton, che sta per approdare su Netflix con la stagione 4 di cui abbiamo un assaggio con un fantastico teaser trailer della parte 1. Come ormai prassi per il Colosso dello streaming, anche questa serie sarà divisa in due parte: i primi 4 episodi arriveranno il 29 gennaio, mentre i secondi 4 il 26 febbraio. Per i fan si prospetta un appuntamento storico e assolutamente da non mancare.
A che punto siamo con la trama di Bridgerton 4 in streaming su Netflix
Il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton (Luke Thompson) rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Finché, al ballo in maschera organizzato da Violet, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. Con l’aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict si lancia in società per scoprire l’identità della giovane donna. Ma in realtà, la donna dei suoi sogni non appartiene affatto all’alta società: è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung).
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quando il destino porta Benedict e Sophie a rincontrarsi, lui si trova diviso tra la realtà dell’affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d’Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona. L’incapacità di Benedict di vedere che le due donne sono una sola rischierà di distruggere la scintilla innegabile che li unisce? E l’amore può davvero vincere tutto, persino un legame proibito dalla società per via della differenza di classe? A ispirare il percorso di Benedict ci sono anche i matrimoni dei suoi fratelli – tra cui Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) e Colin (Luke Newton) con Penelope (Nicola Coughlan), che affronta nuove sfide ora che la sua identità di cronista mondana è stata resa pubblica.
Il trailer di Bridgerton 4
Il teaser trailer di Bridgerton 4 è ora online e promette sorprese memorabili:
Quando esce e dove vedere la stagione 4 di Bridgerton in streaming?
Come sempre, Bridgerton (compresa la sua stagione 4) è disponibile in streaming in esclusiva sul catalogo di Netflix. Sono i programma 8 episodi, divisi in due tronconi da 4: la parte 1 uscirà il 29 gennaio 2026, mentre per la parte 2 occorrerà attendere il 26 febbraio successivo.
Potrebbe interessarti anche
Bridgerton, l’inaspettata confessione di Lady Danbury su un protagonista della serie Netflix
L’attrice Adjoa Andoh ha rivelato, con grande sorpresa dei fan, chi è il suo Bridger...
Le migliori serie tv romantiche da vedere a ottobre su Netflix: queste 5 parlano di amori autentici
Se siete amanti del romanticismo, ecco 5 serie TV disponibili su Netflix che parlano...
Bridgerton 4 quando esce? Netflix rivela la data di uscita e uno sneak peek
La magia sta per tornare con una nuova storia d'amore e Benedict protagonista. Siete...
Netflix lancia la Watchlist: ecco le serie e i film da guardare in base al vostro segno zodiacale
Netflix lancia una watchlist personalizzata per ogni segno zodiacale, combinando ast...
Non convenzionale, caliente e tremendamente sensuale: Carolina Crescentini seduce Netflix
L'attrice di Notte prima degli esami e Boris vestirà i panni di Adelina Tattilo nell...
One Piece 3 su Netflix si farà: l'annuncio con un emozionante trailer della seconda stagione e quando esce
Un primo emozionante trailer di One Piece 2 su Netflix svela la data d'uscita della ...
Netflix si tinge di rosso: queste 3 serie tv sono le più agghiaccianti che vedrete
Nel catalogo del Colosso dello streaming ecco alcune serie con protagonisti efferati...
Da Bridgerton a Londra, Scatta l'amore per Simone Ashley su Prime Video (ma l'attrice non ci crede)
La "viscontessa" della nota serie Netflix è la giovane fotografa Pia, a cui una sens...