Bridgerton esiste davvero: i luoghi da favola della quarta stagione sono pura magia
I luoghi incantati e lussureggianti di Bridgerton 4 esistono davvero e si possono visitare: ecco quali sono e dove si trovano le location della serie Netlix
Dimore maestose, prati lussureggianti, luoghi da vera e propria favola: le location di Bridgerton 4, stagione appena sbarcata su Netflix, sono tra le più belle mai viste finora e sì, sono reali. La storia dedicata al bohémien Benedict, secondogenito della famiglia Bridgerton, ci incanta a partire dai luoghi in cui si svolge e che ogni spettatore può vedere dal vivo, con i suoi occhi.
Se amate l’atmosfera Regency, e volete sapere come visitare le location di Bridgerton 4, ecco l’elenco dei luoghi davvero imperdibili.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le location da favola di Bridgerton 4: ecco dove si trovano
Partiamo da Ranger’s House, situata a situata Greenwich Park, a Londra, un luogo in realtà già visto in ogni stagione, che torna anche nella quarta. L’immancabile facciata in mattoni rossi ricoperta di glicine torna infatti a rappresentare la dimora dei Bridgerton a Londra.
Wilton House si trova nel Wiltshire e i suoi interni sono quelli del palazzo della Regina Carlotta. La sua celebre Double Cube Room è ormai un cult del cinema mondiale, riproposta in molti film, anche in scene celeberrime (vedi Orgoglio e Pregiudizio del 2005).
In Bridgerton 4 fa poi il suo debutto Loseley Park, una tenuta Tudor di oltre 1.400 acri che si trova ne Surrey. La location ha ospitato per due settimane le riprese delle scene più intime tra Benedict e Sophie, protagonisti della storia d’amore di questa stagione. Rimaniamo poi ancora nel Surrey, per la precisione a a East Molesey, con l’Hampton Court Palace, il maestoso palazzo di Enrico VIII che fa da sfondo ai ricevimenti ufficiali e gli intrighi di corte.
Passeggiate romantiche e alta aristocrazia: i luoghi iconici di Bridgerton
Tra le location troviamo inoltre Old Royal Naval College, a Greenwich, e il Blenheim Palace (nell’Oxfordshire), che hanno dato luogo a scene istituzionali e di alta aristocrazia nella serie Netflix. Il secondo, in particolare, è sito UNESCO e casa natale di Winston Churchill.
Per gli incontri segreti e le iconiche passeggiate nel verde, la produzione ha scelto Syon Park, lungo il Tamigi, a ovest di Londra; Wrotham Park, nell’Hertfordshire, e Windsor Great Park, adiacente al leggendario castello.
Infine, molte scene di Bridgerton 4 sono state ricostruite negli Shepperton Studios, soprattutto la maggior parte delle strade e delle piazze in stile Regency.
Potrebbe interessarti anche
Benedict si innamora in Bridgerton 4, l'inizio di una fiaba è alle porte: a che ora escono i primi episodi su Netflix
Manca pochissimo al debutto su Netflix della quarta stagione, che finalmente vedrà l...
Bridgerton, una cameriera (in stile Cenerentola) verso la scalata sociale: la quarta stagione su Netflix
Il nuovo capitolo della serie è sbarcato su Netflix con una storia d'amore da favola...
Bridgerton 4, Parte 2: amori in bilico e maschere che cadono. Ecco quando arrivano i nuovi episodi su Netflix
Bridgerton 4, Parte 2 entra nel vivo: i nuovi episodi stanno per tornare su Netflix ...
Bridgerton 4, parte 1: un finale sospeso tra un amore impossibile e una proposta da brividi
Cosa accadrà alla fine dei primi quattro episodi della quarta stagione? E, soprattut...
Bridgerton 4, amore segreto e balli proibiti: svelata a sorpresa la svolta inaspettata di Benedict
Netflix rilascia il trailer italiano della quarta stagione di Bridgerton: balli in m...
Bridgerton 4, Netflix alza la posta e travolge i fan con rivelazioni sconvolgenti sulla quarta stagione
Tra scandali, passioni e giochi di potere, le anticipazioni di Bridgerton 4 promette...
Bridgerton 4, chi è Sophie: l'attrice Yerin Ha è la dama in argento. Mai visto Benedict così innamorato
L’attrice australiana di origini coreane sarà la protagonista dell’attesissima quart...
Bridgerton non si ferma, Netflix vuole espandere l'universo della serie: ecco come sta conquistando i fan
Dopo il successo di Queen Charlotte, Netflix svela nuovi progetti dedicati a Bridger...