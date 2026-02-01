Bridgerton esiste davvero: i luoghi da favola della quarta stagione sono pura magia I luoghi incantati e lussureggianti di Bridgerton 4 esistono davvero e si possono visitare: ecco quali sono e dove si trovano le location della serie Netlix

Dimore maestose, prati lussureggianti, luoghi da vera e propria favola: le location di Bridgerton 4, stagione appena sbarcata su Netflix, sono tra le più belle mai viste finora e sì, sono reali. La storia dedicata al bohémien Benedict, secondogenito della famiglia Bridgerton, ci incanta a partire dai luoghi in cui si svolge e che ogni spettatore può vedere dal vivo, con i suoi occhi.

Se amate l’atmosfera Regency, e volete sapere come visitare le location di Bridgerton 4, ecco l’elenco dei luoghi davvero imperdibili.

Le location da favola di Bridgerton 4: ecco dove si trovano

Partiamo da Ranger’s House, situata a situata Greenwich Park, a Londra, un luogo in realtà già visto in ogni stagione, che torna anche nella quarta. L’immancabile facciata in mattoni rossi ricoperta di glicine torna infatti a rappresentare la dimora dei Bridgerton a Londra.

Wilton House si trova nel Wiltshire e i suoi interni sono quelli del palazzo della Regina Carlotta. La sua celebre Double Cube Room è ormai un cult del cinema mondiale, riproposta in molti film, anche in scene celeberrime (vedi Orgoglio e Pregiudizio del 2005).

In Bridgerton 4 fa poi il suo debutto Loseley Park, una tenuta Tudor di oltre 1.400 acri che si trova ne Surrey. La location ha ospitato per due settimane le riprese delle scene più intime tra Benedict e Sophie, protagonisti della storia d’amore di questa stagione. Rimaniamo poi ancora nel Surrey, per la precisione a a East Molesey, con l’Hampton Court Palace, il maestoso palazzo di Enrico VIII che fa da sfondo ai ricevimenti ufficiali e gli intrighi di corte.

Passeggiate romantiche e alta aristocrazia: i luoghi iconici di Bridgerton

Tra le location troviamo inoltre Old Royal Naval College, a Greenwich, e il Blenheim Palace (nell’Oxfordshire), che hanno dato luogo a scene istituzionali e di alta aristocrazia nella serie Netflix. Il secondo, in particolare, è sito UNESCO e casa natale di Winston Churchill.

Per gli incontri segreti e le iconiche passeggiate nel verde, la produzione ha scelto Syon Park, lungo il Tamigi, a ovest di Londra; Wrotham Park, nell’Hertfordshire, e Windsor Great Park, adiacente al leggendario castello.

Infine, molte scene di Bridgerton 4 sono state ricostruite negli Shepperton Studios, soprattutto la maggior parte delle strade e delle piazze in stile Regency.

