Bridgerton 4 lascia perplessi i fan: la verità sull'addio di Lady Danbury e il legame con la Regina Carlotta
Lady Danbury lascerà Bridgerton dopo la quarta stagione? La richiesta fatta alla Regina Carlotta accende il dubbio: ecco tutta la verità
C’è una storia ‘d’amore’, in Bridgerton 4, che corre parallelamente a quella principale ed è a tratti ancor più intensa di quella che ha come protagonisti Benedict e Sophie. Le protagoniste sono due donne che ci accompagnano dalla prima stagione, e che hanno subito, nei nuovi episodi, un’evoluzione importante. Parliamo di Lady Danbury e della Regina Carlotta, all’apparenza una dama di compagnia e la sua regnante, che nascondono in realtà un legame d’amicizia lungo decenni.
Lady Danbury e la Regina Carlotta, il legame più toccante e vero di Bridgerton 4
Nel corso della quarta stagione di Bridgerton (attenzione al piccolo spoiler per chi non è in pari con i nuovi episodi), Lady Danbury avanza all’amica una richiesta importante: quella di potersi allontanare dalla corte per qualche tempo e poter così visitare le sue terre d’origine. La Lady, insomma, è determinata a lasciare la vita mondana per partire e andare lontano, per un tempo indefinito. Una richiesta alla quale la Regina replica con un secco e duro ‘no’. Questo causa prima un distacco tra le due donne, poi una lite che culmina con un abbraccio in lacrime e con le scuse reciproche. Una scena toccante, che per la prima volta ha mostrato il vero rapporto che lega le due donne: un legame che va oltre il semplice pettegolezzo, profondo, fatto anche di soli sguardi e silenzi, talvolta più eloquenti delle parole.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Lady Danbury lascia Bridgerton dopo la quarta stagione? La verità
C’è però una domanda che si stanno ponendo i fan di Bridgerton, nata proprio a fronte della richiesta fatta dalla dama alla Regina: Lady Danbury dirà addio alla serie? Il timore di molti è che quanto visto sia il preludio di un saluto definitivo da parte dell’attrice Adjoa Andoh allo show. Ma è davvero così?
A chiarire quale sarà il futuro di Lady Danbury è stata la showrunner Jess Brownell, chiarendo che non solo il personaggio non andrà via e, dunque, continuerà il suo percorso nella serie, ma che l’attrice Adjoa Andoh è stata già confermata per la quinta stagione. D’altronde, chi ha letto i libri di Julia Quinn, da cui è tratta la serie, sa già che proprio Lady Danbury sarà un personaggio determinante nella storia di Hyacinth Bridgerton. Insomma, i fan possono stare tranquilli: la nostra amata Agatha rimarrà al fianco della Regina e dei Bridgerton.
Potrebbe interessarti anche
Bridgerton 4, Parte 2: amori in bilico e maschere che cadono. Ecco quando arrivano i nuovi episodi su Netflix
Bridgerton 4, Parte 2 entra nel vivo: i nuovi episodi stanno per tornare su Netflix ...
Bridgerton, l’inaspettata confessione di Lady Danbury su un protagonista della serie Netflix
L’attrice Adjoa Andoh ha rivelato, con grande sorpresa dei fan, chi è il suo Bridger...
Bridgerton 4, Netflix alza la posta e travolge i fan con rivelazioni sconvolgenti sulla quarta stagione
Tra scandali, passioni e giochi di potere, le anticipazioni di Bridgerton 4 promette...
Bridgerton 4, il finale romantico nasconde un segreto: cosa cambia davvero rispetto ai libri
I libri di Quinn anticipano il lieto fine, ma la quarta stagione della serie potrebb...
Benedict si innamora in Bridgerton 4, l'inizio di una fiaba è alle porte: a che ora escono i primi episodi su Netflix
Manca pochissimo al debutto su Netflix della quarta stagione, che finalmente vedrà l...
Bridgerton non si ferma, Netflix vuole espandere l'universo della serie: ecco come sta conquistando i fan
Dopo il successo di Queen Charlotte, Netflix svela nuovi progetti dedicati a Bridger...
Bridgerton 4, amore segreto e balli proibiti: svelata a sorpresa la svolta inaspettata di Benedict
Netflix rilascia il trailer italiano della quarta stagione di Bridgerton: balli in m...
Bridgerton 4, parte 1: un finale sospeso tra un amore impossibile e una proposta da brividi
Cosa accadrà alla fine dei primi quattro episodi della quarta stagione? E, soprattut...