Bridgerton 4 lascia perplessi i fan: la verità sull'addio di Lady Danbury e il legame con la Regina Carlotta Lady Danbury lascerà Bridgerton dopo la quarta stagione? La richiesta fatta alla Regina Carlotta accende il dubbio: ecco tutta la verità

C’è una storia ‘d’amore’, in Bridgerton 4, che corre parallelamente a quella principale ed è a tratti ancor più intensa di quella che ha come protagonisti Benedict e Sophie. Le protagoniste sono due donne che ci accompagnano dalla prima stagione, e che hanno subito, nei nuovi episodi, un’evoluzione importante. Parliamo di Lady Danbury e della Regina Carlotta, all’apparenza una dama di compagnia e la sua regnante, che nascondono in realtà un legame d’amicizia lungo decenni.

Lady Danbury e la Regina Carlotta, il legame più toccante e vero di Bridgerton 4

Nel corso della quarta stagione di Bridgerton (attenzione al piccolo spoiler per chi non è in pari con i nuovi episodi), Lady Danbury avanza all’amica una richiesta importante: quella di potersi allontanare dalla corte per qualche tempo e poter così visitare le sue terre d’origine. La Lady, insomma, è determinata a lasciare la vita mondana per partire e andare lontano, per un tempo indefinito. Una richiesta alla quale la Regina replica con un secco e duro ‘no’. Questo causa prima un distacco tra le due donne, poi una lite che culmina con un abbraccio in lacrime e con le scuse reciproche. Una scena toccante, che per la prima volta ha mostrato il vero rapporto che lega le due donne: un legame che va oltre il semplice pettegolezzo, profondo, fatto anche di soli sguardi e silenzi, talvolta più eloquenti delle parole.

Lady Danbury lascia Bridgerton dopo la quarta stagione? La verità

C’è però una domanda che si stanno ponendo i fan di Bridgerton, nata proprio a fronte della richiesta fatta dalla dama alla Regina: Lady Danbury dirà addio alla serie? Il timore di molti è che quanto visto sia il preludio di un saluto definitivo da parte dell’attrice Adjoa Andoh allo show. Ma è davvero così?

A chiarire quale sarà il futuro di Lady Danbury è stata la showrunner Jess Brownell, chiarendo che non solo il personaggio non andrà via e, dunque, continuerà il suo percorso nella serie, ma che l’attrice Adjoa Andoh è stata già confermata per la quinta stagione. D’altronde, chi ha letto i libri di Julia Quinn, da cui è tratta la serie, sa già che proprio Lady Danbury sarà un personaggio determinante nella storia di Hyacinth Bridgerton. Insomma, i fan possono stare tranquilli: la nostra amata Agatha rimarrà al fianco della Regina e dei Bridgerton.

