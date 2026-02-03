Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Bridgerton 4, il finale romantico nasconde un segreto: cosa cambia davvero rispetto ai libri

I libri di Quinn anticipano il lieto fine, ma la quarta stagione della serie potrebbe cambiare le carte: cosa ci aspetta davvero nel finale di Bridgerton 4.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Cresce l’attesa per l’uscita della Parte 2 di Bridgerton 4, prevista per il 26 febbraio 2026 su Netflix, e in molti si stanno già chiedendo come finirà tra Benedict (personaggio su cui è incentrata la quarta stagione) e Sophie. La prima parte si è ormai conclusa e il successo riscosso ha confermato ulteriormente che questa è una delle serie più viste in assoluto. Cosa accadrà, dunque, nel gran finale? Noi in questo articolo vogliamo parlarvi di come terminano le cose nei libri di Julia Quinn e cercheremo di capire se anche lo show televisivo si concluderà nello stesso modo. Fate ATTENZIONE, quindi, perché saranno presenti SPOILER.

Bridgerton 4, il finale nei libri non lascia dubbi: ecco come finirà tra Benedict e Sophie

Manca poco all’uscita di Bridgerton 4 – Parte 2 su Netflix e, dopo aver visto la Parte 1, milioni di fan si stanno chiedendo cosa accadrà tra Benedict e Sophie. Se non volete SPOILER, non proseguite la lettura perché in questo paragrafo vi sveleremo il finale presente nei libri di Julia Quinn. Durante la stagione, Benedict viene guidato dai consigli di Violet a distinguere tra l’ideale romantico della Dama d’Argento e l’amore reale, concreto, rappresentato da Sophie. Ignaro che le due figure coincidano, il giovane si trova diviso tra vecchie promesse e sentimenti sinceri. Quando finalmente scopre la verità, Sophie si sente tradita e decide di allontanarsi, complicando ulteriormente la situazione. La tensione aumenta quando Araminta accusa Sophie di furto, ma il sostegno della famiglia Bridgerton e l’intervento di Lady Whistledown chiariscono la verità. Sophie viene scagionata, le manipolazioni di Araminta vengono smascherate e Violet protegge sia Sophie sia la sorellastra Posy. Con ogni ostacolo rimosso, Benedict e Sophie possono finalmente sposarsi. L’epilogo, ambientato sette anni dopo, mostra la coppia felice con tre figli e Sophie in attesa del quarto, suggellando un lieto fine pienamente realizzato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Bridgerton 4, il finale della serie coinciderà con quello dei libri?

Questo è ciò che accade nei libri e ora ci chiediamo: "Il finale della quarta stagione di Bridgerton coinciderà con i libri?" In base a ciò che sappiamo, e come tutti i fan di questa serie romantica sanno bene, Bridgerton non segue fedelmente il libro, e presenta sempre dei colpi di scena che nessuno si aspetta. Tuttavia, potrebbe essere probabile che la relazione tra il giovane Benedict e la bella Sophie resti il fulcro emotivo della storia. Resta da vedere come la serie arriverà al finale e quali elementi saranno modificati o ampliati.

Potrebbe interessarti anche

Bridgerton 4, Parte 2, quando escono i nuovi episodi della quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, Parte 2: amori in bilico e maschere che cadono. Ecco quando arrivano i nuovi episodi su Netflix

Bridgerton 4, Parte 2 entra nel vivo: i nuovi episodi stanno per tornare su Netflix ...
Bridgerton 4

Bridgerton 4, parte 1: un finale sospeso tra un amore impossibile e una proposta da brividi

Cosa accadrà alla fine dei primi quattro episodi della quarta stagione? E, soprattut...
Bridgerton 4, la showrunner svela le anticipazioni sulla quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, Netflix alza la posta e travolge i fan con rivelazioni sconvolgenti sulla quarta stagione

Tra scandali, passioni e giochi di potere, le anticipazioni di Bridgerton 4 promette...
Bridgerton 4, Netflix ha rilasciato il trailer della quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, amore segreto e balli proibiti: svelata a sorpresa la svolta inaspettata di Benedict

Netflix rilascia il trailer italiano della quarta stagione di Bridgerton: balli in m...
Bridgerton 4

Benedict si innamora in Bridgerton 4, l'inizio di una fiaba è alle porte: a che ora escono i primi episodi su Netflix

Manca pochissimo al debutto su Netflix della quarta stagione, che finalmente vedrà l...
Bridgerton 4 su Netflix

Bridgerton 4, chi è Sophie: l'attrice Yerin Ha è la dama in argento. Mai visto Benedict così innamorato

L’attrice australiana di origini coreane sarà la protagonista dell’attesissima quart...
Bridgerton 4 - La nuova stagione su Netflix

Bridgerton, una cameriera (in stile Cenerentola) verso la scalata sociale: la quarta stagione su Netflix

Il nuovo capitolo della serie è sbarcato su Netflix con una storia d'amore da favola...
Bridgerton 4, ecco le location da sogno della serie Netflix e come vederle

Bridgerton esiste davvero: i luoghi da favola della quarta stagione sono pura magia

I luoghi incantati e lussureggianti di Bridgerton 4 esistono davvero e si possono vi...
Bridgerton 4, il teaser della parte 1 ci riporta in pieno universo Shondaland

Bridgerton 4 torna a brillare su Netflix: il nuovo trailer è imperdibile

Finalmente è arrivato il teaser trailer dell'attesissima parte 1 della serie di Netf...

Personaggi

Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Dharma Mangia Woods

Dharma Mangia Woods
Sophie Codegoni

Sophie Codegoni
BigMama

BigMama

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963