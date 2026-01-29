Bridgerton 4 perde cinque protagonisti: ecco gli attori che hanno detto 'no' al ritorno e perché Bridgerton 4 ha fatto il suo debutto su Netflix ma si nota l'assenza di alcuni protagonisti della serie fenomeno: ecco chi ha detto 'no' e perché

Bridgerton 4 ha finalmente fatto capolino, dopo una lunga attesa, su Netflix, portando in scena una nuova storia, stavolta dedicata al fratello secondogenito Benedict. C’è però una brutta notizia per i fan della serie, che seguono le vicende della prestigiosa famiglia dalla prima stagione, ovvero che non tutti i protagonisti che abbiamo finora amato saranno presenti nei nuovi episodi.

Due grandi protagonisti hanno detto ‘no’ a Bridgerton 4: chi sono

Alcune star dello show hanno infatti detto ‘no’ al ritorno in questa quarta stagione, e alcuni di questi nomi faranno sicuramente scalpore. Il primo è quello di Phoebe Dynevor, che in Bridgerton interpreta Daphne. Dopo essere stata la protagonista della prima stagione e aver fatto brevi apparizioni nella seconda, Phoebe ha confermato che non tornerà per la quarta. Il motivo? La sua storia nella serie è, per lei, ormai giunta al termine, e rimanere sullo schermo giusto per qualche apparizione non avrebbe senso. Preferisce, anzi, dedicarsi a nuovi progetti.

D’altronde, il suo ‘no’ a Bridgerton 4 è legato a quello di suo ‘marito’ nella serie: Regé-Jean Page (Simon Basset, il Duca). L’attore ha ribadito più volte di aver firmato per una sola stagione e di non aver intenzione di tornare, preferendo concentrarsi sulla sua carriera a Hollywood. La sua assenza svuota inevitabilmente di significato l’eventuale presenza di sua moglie (ormai sola) sullo schermo.

Dai problemi di salute ai nuovi progetti: atri 3 attori che non saranno in Bridgerton 4

Tra gli attori che non torneranno nella nuova stagione c’è anche Charithra Chandran, che ha interpretato Edwina Sharma, la sorella minore di Kate, protagonista della seconda stagione. L’attrice, nello show, è tornata in India dopo essersi sposata, e ha dichiarato di aver voltato pagina e di essere coinvolta in altri progetti cinematografici.

Mancheranno, inoltre, Ruby Barker, che ha interpretato Marina Thompson, un personaggio che nei libri è determinante soprattutto nella storia di Eloise. L’attrice ha dichiarato che attualmente la sua priorità e superare dei problemi legati alla sua salute mentale. Di certo non ci sarà nella quarta stagione e non sappiamo se tornerà in futuro. Concludiamo la lista dei ‘non ritorni’ con Lorn Macdonald, che ha vestito i panni di Lord Debling, il pretendente di Penelope nella scorsa stagione. Un personaggio che ha esaurito il suo scopo narrativo e non farà perciò parte del nuovo capitolo.

