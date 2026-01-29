Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Bridgerton 4 perde cinque protagonisti: ecco gli attori che hanno detto 'no' al ritorno e perché

Bridgerton 4 ha fatto il suo debutto su Netflix ma si nota l'assenza di alcuni protagonisti della serie fenomeno: ecco chi ha detto 'no' e perché

Bridgerton 4 perde cinque protagonisti: ecco gli attori che hanno detto 'no' al ritorno e perché

Bridgerton 4 ha finalmente fatto capolino, dopo una lunga attesa, su Netflix, portando in scena una nuova storia, stavolta dedicata al fratello secondogenito Benedict. C’è però una brutta notizia per i fan della serie, che seguono le vicende della prestigiosa famiglia dalla prima stagione, ovvero che non tutti i protagonisti che abbiamo finora amato saranno presenti nei nuovi episodi.

Due grandi protagonisti hanno detto ‘no’ a Bridgerton 4: chi sono

Alcune star dello show hanno infatti detto ‘no’ al ritorno in questa quarta stagione, e alcuni di questi nomi faranno sicuramente scalpore. Il primo è quello di Phoebe Dynevor, che in Bridgerton interpreta Daphne. Dopo essere stata la protagonista della prima stagione e aver fatto brevi apparizioni nella seconda, Phoebe ha confermato che non tornerà per la quarta. Il motivo? La sua storia nella serie è, per lei, ormai giunta al termine, e rimanere sullo schermo giusto per qualche apparizione non avrebbe senso. Preferisce, anzi, dedicarsi a nuovi progetti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

D’altronde, il suo ‘no’ a Bridgerton 4 è legato a quello di suo ‘marito’ nella serie: Regé-Jean Page (Simon Basset, il Duca). L’attore ha ribadito più volte di aver firmato per una sola stagione e di non aver intenzione di tornare, preferendo concentrarsi sulla sua carriera a Hollywood. La sua assenza svuota inevitabilmente di significato l’eventuale presenza di sua moglie (ormai sola) sullo schermo.

Dai problemi di salute ai nuovi progetti: atri 3 attori che non saranno in Bridgerton 4

Tra gli attori che non torneranno nella nuova stagione c’è anche Charithra Chandran, che ha interpretato Edwina Sharma, la sorella minore di Kate, protagonista della seconda stagione. L’attrice, nello show, è tornata in India dopo essersi sposata, e ha dichiarato di aver voltato pagina e di essere coinvolta in altri progetti cinematografici.

Mancheranno, inoltre, Ruby Barker, che ha interpretato Marina Thompson, un personaggio che nei libri è determinante soprattutto nella storia di Eloise. L’attrice ha dichiarato che attualmente la sua priorità e superare dei problemi legati alla sua salute mentale. Di certo non ci sarà nella quarta stagione e non sappiamo se tornerà in futuro. Concludiamo la lista dei ‘non ritorni’ con Lorn Macdonald, che ha vestito i panni di Lord Debling, il pretendente di Penelope nella scorsa stagione. Un personaggio che ha esaurito il suo scopo narrativo e non farà perciò parte del nuovo capitolo.

Potrebbe interessarti anche

Bridgerton 4

Benedict si innamora in Bridgerton 4, l'inizio di una fiaba è alle porte: a che ora escono i primi episodi su Netflix

Manca pochissimo al debutto su Netflix della quarta stagione, che finalmente vedrà l...
Bridgerton 4, Netflix ha rilasciato il trailer della quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, amore segreto e balli proibiti: svelata a sorpresa la svolta inaspettata di Benedict

Netflix rilascia il trailer italiano della quarta stagione di Bridgerton: balli in m...
Bridgerton, Netflix vorrebbe realizzare spin-off dedicati ai personaggi della serie

Bridgerton non si ferma, Netflix vuole espandere l'universo della serie: ecco come sta conquistando i fan

Dopo il successo di Queen Charlotte, Netflix svela nuovi progetti dedicati a Bridger...
Bridgerton 4 - La nuova stagione su Netflix

Bridgerton, una cameriera (in stile Cenerentola) verso la scalata sociale: la quarta stagione su Netflix

Il nuovo capitolo della serie è sbarcato su Netflix con una storia d'amore da favola...
Bridgerton 4, la showrunner svela le anticipazioni sulla quarta stagione della serie Netflix

Bridgerton 4, Netflix alza la posta e travolge i fan con rivelazioni sconvolgenti sulla quarta stagione

Tra scandali, passioni e giochi di potere, le anticipazioni di Bridgerton 4 promette...
Bridgerton 4, il teaser della parte 1 ci riporta in pieno universo Shondaland

Bridgerton 4 torna a brillare su Netflix: il nuovo trailer è imperdibile

Finalmente è arrivato il teaser trailer dell'attesissima parte 1 della serie di Netf...
Berlino ruba la Dama con l'ermellino nel trailer della stagione 2 dello spin-off de La Casa di Carta

Berlino 2, un furto geniale nella seconda stagione ma il vero obiettivo è un altro: il trailer è clamoroso

La seconda stagione dello spin-off del successo di Netflix debutterà in streaming su...
007-craig

James Bond, spunta un nuovo nome a sorpresa per il dopo Daniel Craig

Dopo l’addio di Daniel Craig, il franchise di James Bond sembra pronto a ripartire c...
Star Wars Maul - Shadow Lord: tutto sulla nuova serie Lucasfilm

Il ritorno del mitico Darh Maul è imminente: quando esce la nuova serie di Star Wars

Uno dei cattivi più amati di sempre ritorna per una nuova serie su Disney+: Star War...

Personaggi

Gabriella Perino

Gabriella Perino
Gabriele Muccino

Gabriele Muccino
Luigi Punzo

Luigi Punzo
Julio Iglesias

Julio Iglesias

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963