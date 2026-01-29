Bridgerton 4 perde cinque protagonisti: ecco gli attori che hanno detto 'no' al ritorno e perché
Bridgerton 4 ha fatto il suo debutto su Netflix ma si nota l'assenza di alcuni protagonisti della serie fenomeno: ecco chi ha detto 'no' e perché
Bridgerton 4 ha finalmente fatto capolino, dopo una lunga attesa, su Netflix, portando in scena una nuova storia, stavolta dedicata al fratello secondogenito Benedict. C’è però una brutta notizia per i fan della serie, che seguono le vicende della prestigiosa famiglia dalla prima stagione, ovvero che non tutti i protagonisti che abbiamo finora amato saranno presenti nei nuovi episodi.
Due grandi protagonisti hanno detto ‘no’ a Bridgerton 4: chi sono
Alcune star dello show hanno infatti detto ‘no’ al ritorno in questa quarta stagione, e alcuni di questi nomi faranno sicuramente scalpore. Il primo è quello di Phoebe Dynevor, che in Bridgerton interpreta Daphne. Dopo essere stata la protagonista della prima stagione e aver fatto brevi apparizioni nella seconda, Phoebe ha confermato che non tornerà per la quarta. Il motivo? La sua storia nella serie è, per lei, ormai giunta al termine, e rimanere sullo schermo giusto per qualche apparizione non avrebbe senso. Preferisce, anzi, dedicarsi a nuovi progetti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
D’altronde, il suo ‘no’ a Bridgerton 4 è legato a quello di suo ‘marito’ nella serie: Regé-Jean Page (Simon Basset, il Duca). L’attore ha ribadito più volte di aver firmato per una sola stagione e di non aver intenzione di tornare, preferendo concentrarsi sulla sua carriera a Hollywood. La sua assenza svuota inevitabilmente di significato l’eventuale presenza di sua moglie (ormai sola) sullo schermo.
Dai problemi di salute ai nuovi progetti: atri 3 attori che non saranno in Bridgerton 4
Tra gli attori che non torneranno nella nuova stagione c’è anche Charithra Chandran, che ha interpretato Edwina Sharma, la sorella minore di Kate, protagonista della seconda stagione. L’attrice, nello show, è tornata in India dopo essersi sposata, e ha dichiarato di aver voltato pagina e di essere coinvolta in altri progetti cinematografici.
Mancheranno, inoltre, Ruby Barker, che ha interpretato Marina Thompson, un personaggio che nei libri è determinante soprattutto nella storia di Eloise. L’attrice ha dichiarato che attualmente la sua priorità e superare dei problemi legati alla sua salute mentale. Di certo non ci sarà nella quarta stagione e non sappiamo se tornerà in futuro. Concludiamo la lista dei ‘non ritorni’ con Lorn Macdonald, che ha vestito i panni di Lord Debling, il pretendente di Penelope nella scorsa stagione. Un personaggio che ha esaurito il suo scopo narrativo e non farà perciò parte del nuovo capitolo.
Potrebbe interessarti anche
Benedict si innamora in Bridgerton 4, l'inizio di una fiaba è alle porte: a che ora escono i primi episodi su Netflix
Manca pochissimo al debutto su Netflix della quarta stagione, che finalmente vedrà l...
Bridgerton 4, amore segreto e balli proibiti: svelata a sorpresa la svolta inaspettata di Benedict
Netflix rilascia il trailer italiano della quarta stagione di Bridgerton: balli in m...
Bridgerton non si ferma, Netflix vuole espandere l'universo della serie: ecco come sta conquistando i fan
Dopo il successo di Queen Charlotte, Netflix svela nuovi progetti dedicati a Bridger...
Bridgerton, una cameriera (in stile Cenerentola) verso la scalata sociale: la quarta stagione su Netflix
Il nuovo capitolo della serie è sbarcato su Netflix con una storia d'amore da favola...
Bridgerton 4, Netflix alza la posta e travolge i fan con rivelazioni sconvolgenti sulla quarta stagione
Tra scandali, passioni e giochi di potere, le anticipazioni di Bridgerton 4 promette...
Bridgerton 4 torna a brillare su Netflix: il nuovo trailer è imperdibile
Finalmente è arrivato il teaser trailer dell'attesissima parte 1 della serie di Netf...
Berlino 2, un furto geniale nella seconda stagione ma il vero obiettivo è un altro: il trailer è clamoroso
La seconda stagione dello spin-off del successo di Netflix debutterà in streaming su...
James Bond, spunta un nuovo nome a sorpresa per il dopo Daniel Craig
Dopo l’addio di Daniel Craig, il franchise di James Bond sembra pronto a ripartire c...