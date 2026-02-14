Trova nel Magazine
Bridgerton 4, Benedict e Sophie pronti a far innamorare su Netflix: la parte 2 è ancora più eccitante

Bridgerton 4: Benedict e Sophie al centro della scena nella seconda parte della nuova stagione

Bridgerton 4, Benedict e Sophie pronti per la seconda stagione su Netflix: ecco quando

La fiaba continua per Benedict Bridgerton e Sophie Baek: confermati difatti i nuovi episodi che andranno a chiudere la quarta stagione (già disponibile con le prime quattro puntate su Netflix) mentre la parte 2 arriverà il 26 febbraio, sempre e solo sulla piattaforma streaming, come apprendiamo dal nuovo trailer. Al centro della stagione c’è Benedict (Luke Thompson), il secondogenito bohémien che continua a rifiutare l’idea di "sistemarsi", nonostante le pressioni della madre Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Tutto cambia con il ballo in maschera organizzato da Violet: Benedict resta folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto e, con l’aiuto (non proprio entusiasta) della sorella Eloise (Claudia Jessie), prova a scoprire chi sia. Solo che la donna che cerca non appartiene all’alta società: è Sophie Baek (Yerin Ha), una cameriera brillante al servizio della temibile Araminta Gun (Katie Leung).

Sole e Luna in Bridgerton 4

Il punto ("dolorosamente") romantico è che Benedict si innamora due volte della stessa persona senza rendersene conto: quando il destino lo porta a rincontrare Sophie, lui resta diviso tra la realtà dell’affetto per questa domestica e la fantasia della Dama d’Argento, ignaro che siano la stessa donna. Il rischio è evidente: la sua incapacità di "vedere" Sophie per intero potrebbe spegnere quella scintilla che tra loro è immediata, e la differenza di classe rende il legame ancora più fragile agli occhi della società. La showrunner Jess Brownell riassume così il cuore della storia: Benedict vive di fantasia, Sophie è inchiodata a una realtà dura; per funzionare, non devono trascinarsi l’un l’altra da una parte sola, ma camminare entrambi verso un punto d’incontro. È lì, tra sogno e quotidiano, che può nascere un amore vero. Intanto, mentre Benedict prova a dare un nome (e un volto) alla sua ossessione, il trailer anticipa che la seconda parte avrà ancora più tensione e passione per la coppia.

La stagione 4 di Bridgerton è tratta da…

La stagione 4 di Bridgerton è ispirata al terzo libro della saga di Julia Quinn, An Offer from a Gentleman, e per Yerin Ha lavorare su questo materiale ha significato anche entrare nel modo in cui l’autrice ha immaginato personaggi ed eventi: l’attrice racconta di aver cercato di portare sullo schermo sia la grinta di Sophie sia la sua parte più vulnerabile e fragile. Sophie non è una "donzella in pericolo" tradizionale, né sulla pagina né nella serie. È piena di risorse, resiliente, capace di sopravvivere e di pianificare, e a volte questa attitudine la blocca: restare in modalità sopravvivenza rende più difficile aprirsi all’amore, alla leggerezza, alla gioia. E qui entra in gioco Benedict, che invece quelle cose le maneggia benissimo. Sullo sfondo, inoltre, pesano anche le nuove dinamiche familiari: Francesca (Hannah Dodd) e John Stirling (Victor Alli) e Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan) sono già sposati, e per Penelope le cose si complicano dopo che la sua identità di cronista mondana è stata resa pubblica.

