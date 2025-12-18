Bridgerton 4, Netflix alza la posta e travolge i fan con rivelazioni sconvolgenti sulla quarta stagione Tra scandali, passioni e giochi di potere, le anticipazioni di Bridgerton 4 promette colpi di scena e un Benedict mai visto prima. Netflix punta in alto

Manca pochissimo al ritorno di Bridgerton in tv, con la quarta stagione in arrivo a gennaio 2026 su Netflix. In attesa dei nuovi episodi, la showrunner Jess Brownell ha svelato in un’intervista alcune anticipazioni sulla serie, i primi dettagli sulla storia d’amore tra i nuovi protagonisti, Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretati da Luke Thompson e Yerin Ha, i quali riporteranno il pubblico nell’atmosfera della Regency Era. Ecco cos’ha rivelato.

Bridgerton 4, le anticipazioni sulla quarta stagione della serie

In un’intervista a Entertainment Weekly, la showrunner Jess Brownell ha annunciato qualche anticipazione su Bridgerton 4. La quarta stagione pone al centro Benedict, il fratello latin lover che per la prima volta si confronta con l’amore. Al suo fianco c’è Sophie Baek, una giovane determinata che, come spiega la showrunner, "non è affatto una damigella in pericolo. Incontriamo una giovane donna molto testarda che cerca di decidere da sola il suo destino e di trovare il coraggio di credere e sognare una vita migliore di quella che ha attualmente". La stagione è tratta da La proposta di un gentiluomo, il terzo romanzo della saga di Julia Quinn, "che si prestava molto bene alla struttura televisiva di una storia d’amore. Ci sono molti elementi ricchi di spunti che ci hanno regalato conflitti succosi e una posta in gioco elevata". Tra gli eventi più attesi c’è il sontuoso ballo in maschera di Lady Violet Bridgerton, dove Benedict incontra la misteriosa Dama in Argento, poi rivelatasi essere Sophie. Brownell racconta che la scena in cui fuggono dal ballo "è così emozionante e pieno di tensione, brio e alchimia. È una scena davvero speciale".

Benedict, dopo l’incontro, deve cercare la sua dama perduta, con l’aiuto della famiglia: "È una stagione in cui cerchiamo di assicurarci che tutti i fratelli si sentano presenti in qualche modo e il più possibile nella storia d’amore principale". Sophie, invece, torna alla sua vita quotidiana al servizio di Araminta e delle sue figlie, e la serie approfondisce le motivazioni dei personaggi, evitando il bianco o nero: "Ci interessa il motivo per cui le persone fanno le cose che fanno". La stagione esplora anche la disparità sociale tra i due protagonisti: Benedict vive in un mondo privilegiato, Sophie in una realtà più dura. Infine, altri personaggi affrontano le conseguenze delle scelte passate, come Penelope, alle prese con la doppia identità di Lady Whistledown, mentre continueranno gli sviluppi del flirt tra Lady Violet e Lord Marcus Anderson.

Quando esce Bridgerton 4 e dove vedere la quarta e tutte le altre stagioni in streaming

Bridgerton 4 uscirà in streaming su Netflix il 29 gennaio 2026. Sempre su questa piattaforma, nell’attesa, potrete rivedere tutte le stagioni precedenti della serie.

