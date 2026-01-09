Brian De Palma sulla scia true crime di Netflix: un nuovo film per dimenticare il flop di Domino Brian De Palma torna al lavoro dopo sette anni con un nuovo film che si ispira a due storie vere di omicidi: arriva al cinema Sweet Vengeance

Sono passati quasi sette anni dall’ultima volta che Brian De Palma ha pubblicato un film, ma l’iconico regista si sta preparando per fare il suo grande ritorno quest’estate con Sweet Vengeance.

De Palma ha parlato per la prima volta il progetto nel 2018, affermando che è "ispirato a due storie vere di omicidi" e a contenuti di cronaca nera. "Per 30 o 40 anni ho visto un certo numero di storie vere di crimini presentati in televisione, come nel programma 48 Ore. Mi interessa il modo in cui raccontano la storia del crimine, quindi la farò come la raccontano in televisione, basandomi su due casi reali." All’epoca si vociferava che Wagner Moura (Narcos) avrebbe recitato in Sweet Vengeance, ma non è chiaro se sia ancora coinvolto dopo tutti questi anni.

Brian De Palma torna al cinema dopo il flop di Domino: "Esperienza orribile"

L’ultimo film di De Palma, Domino, ha visto Nikolaj Coster-Waldau nei panni di un poliziotto danese intenzionato a vendicare l’omicidio del suo partner. Il film è stato una delusione sia per la critica che dal punto di vista commerciale, dopo essere stato distribuito direttamente in VOD nel 2019, e pare che lo stesso De Palma non si sia divertito molto, tanto che il regista lo ha addirittura definito una "esperienza orribile."

"’Domino non è un mio progetto, non ho scritto la sceneggiatura," ha dichiarato in precedenza a The Playlist, spiegando che il film racconta la storia di una vendetta messa in atto da una coppia di poliziotti contro dei terroristi che hanno ucciso un amico e collega. "Il film è stato per me più che altro una nuova opportunità per esplorare una narrazione visiva.", ha tenuto a precisare il regista, che nonostante alcuni flop, ha comunque portato al cinema successi come Carrie, Blow Out, Scarface, Gli intoccabili, Carlito’s Way, Mission: Impossible e molti altri. Sweet Vengeance è il suo prossimo progetto, ma bisognerà vedere se riuscirà ad entrare a far parte di questa prestigiosa lista di capolavori.

