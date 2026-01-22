Bresh riparte dall’istinto: debutta il nuovo singolo “Introvabile”, poesia amara sulle difficoltà dell'amore Il cantautore ligure uscirà domani con la sua prima canzone del 2026. Poi lo aspetta un super tour in Europa, tra Londra, Parigi e Barcellona. Ecco tutti i dettagli.

Bresh torna a stupire. Dopo il successo di Mediterraneo e un 2025 pieno di tappe cruciali per la sua carriera, il cantautore ligure apre il suo 2026 con il singolo "Introvabile". Un nuovo pezzo che lui stesso definisce "scritto di pancia", pronto a debuttare già in radio e su tutte le piattaforme musicali domani, venerdì 23 gennaio. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Bresh, arriva il singolo "Introvabile"

"Introvabile" è una canzone che Bresh racconta come figlia di un’urgenza. L’ha scritta, registrata e voluta fuori subito, senza passare attraverso le solite strategie di marketing. Il nuovo singolo del cantante ligure si apre con un giro di chitarra essenziale, un arrangiamento ‘minimal’ che lascia spazio soprattutto alle parole, alla voce e ai silenzi.

Il brano parla delle contraddizioni insite nei rapporti sentimentali, quelle zone grigie in cui amore, distanza, incomprensioni e bisogno dell’altro si intrecciano. Bresh sceglie di raccontarle senza filtri, mettendo in primo piano una fragilità emotiva che lo avvicina ancora di più a chi lo ascolta. Non a caso, chi conosce la sua storia legge in "Introvabile" anche il riflesso di un momento personale non semplice: secondo diversi siti di gossip, infatti, il cantante si sarebbe lasciato con la storica fidanzata Elisa Maino, e nel testo sembra emergere chiaramente il peso di un rapporto spezzato.

La produzione del pezzo porta la firma di SHUNE, Rocco Biazzi e Juli, già al lavoro su altri suoi progetti e su quelli di artisti di punta come Olly. E il risultato è un suono pulito, quasi sospeso, che accompagna il racconto cantautoriale senza snaturarlo, esaltando l’impronta poetica e intimista di Bresh.

Il nuovo tour europeo di Bresh

"Introvabile" arriva dopo l’album Mediterraneo, disco da 16 tracce certificato platino che ha consolidato Bresh come una delle voci più riconoscibili della sua generazione. Il 2025, del resto, ha segnato una crescita esponenziale per l’artista di "Guasto d’amore". Oltre al tour nei palasport e ai sold out, Bresh è salito sul palco del Festival di Sanremo duettando con Cristiano De André su "Crêuza de mä", omaggio alla tradizione genovese e ponte diretto con l’eredità di Fabrizio De André. Un passo che ha mostrato la sua capacità di muoversi tra il mondo rap‑cantautorale e la grande canzone d’autore.

Con "Introvabile", Bresh sembra quindi voler dire al suo pubblico che non ha nessuna intenzione di sedersi sui risultati. Così inaugura il suo 2026, che lo porterà per la prima volta in tour anche in Europa. In particolare, sarà:

A Parigi il 12 aprile – Café de la Danse

il 12 aprile – Café de la Danse A Londra il 14 aprile – Scala

A Barcellona il 15 aprile – Razzmatazz.

Tre club simbolici, scelti per misurare l’impatto delle sue canzoni fuori dall’Italia. E per mettere alla prova un linguaggio che, pur restando semplice, punta forte sull’empatia e sulle immagini.

